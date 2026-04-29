Acid Azelaic: Cum îl integrezi corect în rutină

Acneea hormonală la adolescenți este declanșată de fluctuațiile de cortizol și androgeni. foto: shutterstock.com

Răspunsul scurt constă în versatilitatea sa terapeutică: acidul azelaic reduce inflamația profundă specifică acneei hormonale la adulți și, în același timp, echilibrează flora cutanată la adolescenți, fără a afecta bariera naturală a pielii. Acesta reglează producția de keratină, previne blocarea glandelor sebacee și elimină petele post-acneice, îmbunătățind vizibil aspectul pielii, fără a provoca iritații specifice altor acizi mai agresivi.

Ce este acidul azelaic?

Deși pare tehnic, acidul azelaic este un acid dicarboxilic natural, produs de un microorganism prezent pe pielea noastră. Acesta acționează la nivelul pielii pentru a preveni acumularea de celule moarte care pot bloca porii.

Este unul dintre puținele ingrediente din gama produselor de îngrijire a pielii recomandate de orice medic dermatolog, atât pentru adolescenți, cât și pentru adulți, inclusiv pentru cei cu pielea sensibilă. Un avantaj major este faptul că efectele secundare sunt minime în comparație cu tratamentele pe bază de retinoizi.

Acneea hormonală vs. acneea vulgară

Acneea hormonală la adolescenți și acneea la adulți

Acneea hormonală la adolescenți este declanșată de fluctuațiile de cortizol și androgeni, fiind caracterizată prin noduli dureroși.

La adulți, această formă de acnee apare de obicei după vârsta de 25 de ani și se localizează pe linia mandibulei sub formă de chisturi. Acidul azelaic ajută la reducerea severității leziunilor acneice prin calmarea răspunsului imunitar al pielii. Pentru adulți, acidul azelaic devine esențial, deoarece contribuie la diminuarea inflamației, iar dacă aceasta nu este tratată, poate duce la distrugerea colagenului și la îmbătrânirea prematură.

Acneea vulgară (la adolescenți)

Acneea vulgară este cauzată de activitatea intensă a glandelor sebacee. Acidul azelaic este recomandat în acest caz deoarece controlează excesul de sebum și previne formarea microcomedoanelor, acele puncte albe și negre care preced erupțiile majore. Pentru tineri, acest ingredient oferă o alternativă blândă, protejând bariera naturală a pielii și prevenind disconfortul.

Înainte de a introduce orice combinație de ingrediente active în rutina ta, cel mai important pas este consultul unui medic dermatolog. Un specialist poate evalua corect tipul de acnee și sensibilitatea pielii tale, oferindu-ți un plan personalizat pentru a maximiza beneficiile fiecărei combinații.

Combinația cu acid salicilic:

Este formula potrivită pentru a ajuta la reglarea excesului de sebum. Un gel de curățare cu acid salicilic poate ajuta la eliminarea celulelelor moarte, permițând acidului azelaic să reducă numărul leziunilor active. În cazul acneei vulgare și al punctelor negre, un gel de curățare cu acid salicilic, folosit înainte de aplicarea unei creme cu acid azelaic, deblochează porii pentru o acțiune eficientă a ingredientului activ.

Combinația cu acid glicolic

Pentru adulții care doresc o piele mai luminoasă, alternarea cu acid glicolic ajută la regenerarea rapidă, în timp ce acidul azelaic controlează acneea hormonală.

Combinația cu acid hialuronic

Pentru a contracara eventualele efecte secundare, precum uscarea ușoară, acidul hialuronic menține hidratarea pielii, conferindu-i un aspect plin și sănătos.

Întrebări frecvente ale utilizatorilor despre acidul azelaic

De ce mă mănâncă pielea după aplicare?

Este cea mai frecventă problemă. Senzația de furnicătură apare din cauza pH-ului scăzut.

Sfat: aplică produsul doar pe pielea perfect uscată. Dacă pielea este umedă, acidul pătrunde prea repede și poate irita terminațiile nervoase.

Se poate folosi vara?

Da, spre deosebire de alte produse cosmetice acide, acesta nu este fotosensibilizant. Totuși, petele post-acneice se înnegresc la soare, așa că utilizarea unei protecții solare SPF 50 este esențială pentru a obține rezultate vizibile.

De ce se strânge uneori produsul cu acid azelaic la aplicare?

Această situație apare de obicei în cazul formulelor cu densitate ridicată sau matifiante, unde ingredientul activ nu este complet integrat în bază. Pentru a evita acest inconvenient, se recomandă aplicarea unei cantități moderate prin tapotare, lăsând timp pielii să absoarbă produsul înainte de a-l aplica pe următorul.

Vestea bună este că formulele noi sunt create special pentru a se absorbi rapid. Sunt recomandate produse ce combină acizii azelaic și salicilic cu hidratarea acidului hialuronic; acestea oferă o textură lejeră, care se absoarbe imediat, fără a lăsa urme.

Apare faza de purging (erupție de curățare)?

Spre deosebire de retinoizi, acidul azelaic provoacă foarte rar purging. Dacă apar coșuri noi, acestea sunt de obicei temporare și fac parte din procesul natural de reglare a keratinizării.

Pot folosi acidul azelaic dacă am pielea sensibilă?

Absolut. Este chiar recomandat, fiind utilizat frecvent și în combaterea rozaceei, datorită capacității sale de a calma vasele de sânge dilatate.

Cum contribuie acidul azelaic la obținerea unui ten mai luminos și uniform?

Unul dintre cele mai apreciate beneficii ale acidului azelaic este capacitatea sa de a îmbunătăți vizibil claritatea tenului.

Rezultatele devin tot mai evidente odată cu utilizarea constantă, oferind pielii un aspect revitalizat și proaspăt.

Stil de viață și context modern

· Dieta: consumul excesiv de zahăr duce la apariția coșurilor. Acidul azelaic combate efectele, dar o dietă echilibrată repară cauza.

· Ecranele albastre: lumina albastră poate agrava petele. Proprietățile antioxidante ale azelaicului oferă un strat suplimentar de protecție.

Concluzie

Dincolo de tendințe, acidul azelaic a devenit un ingredient esențial pentru echilibrul și aspectul sănătos al pielii.

În îngrijirea pielii, consecvența depășește întotdeauna intensitatea îngrijirii. Optează pentru formule avansate, cu o absorbție optimă, care respectă integritatea barierei cutanate. Nu uita că un medic dermatolog rămâne cel mai bun partener pentru un diagnostic precis, oferindu-ți siguranța unui plan de tratament adaptat perfect nevoilor tale, fie că este vorba despre acneea vulgară sau cea hormonală.