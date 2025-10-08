Adrenalină, tehnologie și super-mașini la SAB & Accesorii 2025! Între 7 și 12 octombrie, Bucureștiul devine capitala pasionaților auto

3 minute de citit Publicat la 09:52 08 Oct 2025 Modificat la 09:52 08 Oct 2025

Mulţime de oameni în Pavilionul B2 de la Romexpo admirând maşinile expuse. FOTO: SAB

În această toamnă turăm motoarele la Salonul Auto București & Accesorii 2025, cel mai așteptat eveniment al industriei auto din România, care va avea loc între 7 – 12 Octombrie la Romexpo în Pavilionul B2 și zona exterioară adiacentă.

Ediția din acest an aduce în prim-plan modele concept, premiere naționale și noutăți ale sezonului 2025-2026, cât și ofertele speciale ale companiilor participante, aparținând brandurilor: AIXAM, ALFA ROMEO, Allview, BAIC, BMW, BMW Motorrad, BYD, CHERY, CORVETTE, DFSK, FORTHING, FIAT, FORD, JAC, JEEP, HYUNDAI, HONDA, HONDA MOTO, INEOS GRENADIER, ISUZU, KGM, KIA, LEAPMOTOR, MAXUS, MAZDA, MERCEDES, MG, MINI, MITSUBISHI, SERES, SUBARU, SUZUKI, SWM, TOYOTA, XEV.

Lansări și premiere naționale la Salonul Auto București

La SAB & Accesorii ai ocazia să admiri peste 400 modele concept, premiere naționale și noutățile sezonului 2025-2025 și peste 600 de branduri din domeniul echipamentelor, pieselor și serviciilor din domeniul auto, precum și ofertele companiilor participante, concepute special pentru eveniment.

EVENIMENTE Conexe în cadrul Salonului Auto București & Accesorii

În perioada 7 – 12 Octombrie, pasionații de motorsport sunt așteptați la SAB Arena Motorsport cu drifturi și demonstrații auto efectuate de cei mai talentați piloți din România, exerciții tactice și antrenamente, simulatoare auto și concursuri pline de adrenalină.

Între 7 – 12 Octombrie, Antena 3 CNN și Salonul Auto București & Accesorii vă invită în premieră la Smart Urban Mobility (SUM) – cel mai important eveniment dedicat soluțiilor în domeniul transportului urban sustenabil și eficient. Cele 6 zile de eveniment aduc în prim-plan cele mai noi tendințe în tehnologia auto, vehicule electrice, soluții de transport inteligent și politici publice care susțin transformarea modernă a orașelor.

Între 7 – 12 Octombrie în cadrul Salonului Auto București 2025, standul Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României devine locul unde trecutul vizionar și viitorul tehnologic se întâlnesc. Vizitatorii vor putea admira creațiile marelui inventator român Justin Capră – printre care Soleta 125E, cea mai economică mașină a vremii, capabilă să parcurgă peste 100 km cu doar 1 litru de benzină, dar și Electroscuterul Oroles ES-5-0001, un prototip gândit pentru mobilitate urbană rapidă și ecologică. Aceste inovații remarcabile vor fi expuse alături de proiectele tinerilor talentați din România, care pun în mișcare inteligența artificială pentru a crea soluții smart, sigure și verzi de mobilitate urbană. O punte între viziunea pionierilor și ideile generației de mâine.

Vineri, 10 Octombrie, începând cu ora 10.30 – va avea loc o dezbatere în cadrul evenimentului Vinerea Verde la SAB & Accesorii, moderat de cunoscutul jurnalist Adrian Ursu și va reprezenta o platformă importantă de discuție despre soluțiile sustenabile și inovative în domeniul energiei al transporturilor și utilizarea inteligenței artificiale pentru crearea unui oraș verde. Tema competiției din acest an, organizată de FDVDR „Pune inteligența artificială în mișcare. Implică AI într-o inovație de mobilitate urbană” în cadrul concursului Bursa SAB 2025, se încadrează perfect cu obiectivele dezbaterii, contribuind la conștientizarea și educarea publicului cu privire la potențialul tehnologiei în crearea unor medii mai prietenoase cu mediul înconjurător.

Jandarmeria Română, partener tradițional al Salonului Auto București & Accesorii, va susține vineri, 10 octombrie, ora 16:00, un exercițiu tactic demonstrativ în zona SAB ARENA Motorsport.

Sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 10:00, Asociația Specialiștilor Auto din România organizează în cadrul SAB & Accesorii 2025 cursul tehnic cu tema: Soluții de diagnosticare.

Nu în ultimul rând, în cadrul Salonului Auto București & Accesorii vă așteptăm să descoperiți o zonă cu automobile istorice unice sau foarte rare, prezentată de Clubul Vehiculelor de Epocă.

RoMotion Simulator va prezenta în stand trei simulatoare captivante: simulatorul auto 3DOF, un monster truck și simulatorul roller de tip consolă

Salonul Auto București & Accesorii 2025 va găzdui un moment plin de entuziasm, în cadrul căruia vizitatorii vor avea ocazia să se întâlnească și să facă fotografii cu personajul îndrăgit Fulger McQueen, mașina emblematică din filmul „Cars”.

În pauza dintre vizionări, vizitatorii sunt așteptați să deguste delicioasele preparate ale bucătăriei stradale din zona SAB FOOD ARENA, puse la dispoziție de cei mai cunoscuți artizani din domeniu.

Partener Gold al Salonului Auto București & Accesorii: JD365 - Spălătorii auto self service.

Partener: Smart Urban Mobility powered by ANTENA 3 CNN

Partener Educațional al Salonului Auto București & Accesorii: FDVDR – Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Informații utile SAB & Accesorii 2025:

Locație: Pavilionul B2 Romexpo și zona exterioară adiacentă.

Preț bilet: 80 lei. Accesul copiilor sub 7 ani, gratuit. Accesul persoanelor cu dizabilități, gratuit (pe baza unui document doveditor).

Program Salonul Auto București & Accesorii 2025:

7 Octombrie: orele 12.00 – 19.00

Între 8 - 11 Octombrie: orele 10.00 – 19.00

12 Octombrie: orele 10.00 – 18.00.

www.sab.ro