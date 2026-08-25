Aparatul de încălzire în februarie: costul real se ascunde în orele de funcționare, nu în tipul aparatului

Aerotermă, convector sau calorifer electric? Alegerea aparatului poate influența confortul și costurile de încălzire. Sursa foto: pexels.com

Când se răcește apartamentul, tentația este să pornești aeroterma la maximum și să te uiți abia la finalul lunii la contor. Atunci apare întrebarea neplăcută: cât costă, de fapt, încălzirea unei camere? Părerile despre consumul de energie al unei aeroterme se amestecă adesea cu ideea că un calorifer cu ulei ar fi automat mai economic sau că un convector „eficient” ar consuma mult mai puțin.

Realitatea este mai puțin spectaculoasă și tocmai de aceea mai utilă. Puterea aparatului, numărul de ore în care funcționează, temperatura setată și pierderile camerei influențează factura mai mult decât forma carcasei. Iar un aparat de încălzire merită iarna mai ales atunci când îl folosești pentru spațiul și intervalul potrivite.

Mai jos găsești un mod simplu de a estima costul lunar al unui calorifer electric, diferențele reale dintre aerotermă, convector și radiator, plus detaliul care poate schimba alegerea într-o cameră mică.

Puterea de pe etichetă spune aproape toată povestea

Un aparat de 2.000 W poate încălzi repede, dar nu produce căldură fără să consume energie. Când vorbim despre aeroterme, convectoare și calorifere electrice, ideea centrală este simplă: aparatele cu rezistență electrică transformă energia electrică în căldură după aceeași regulă de bază. Diferența de confort vine din felul în care căldura este răspândită și păstrată, nu dintr-o scădere miraculoasă a consumului.

Un comentariu la un material video formulează aceeași observație printr-un exemplu ușor de verificat. Un încălzitor de 1.000 W folosit timp de o oră consumă aceeași cantitate de energie ca un alt încălzitor de 1.000 W, chiar dacă unul are afișaj digital, carcasă modernă sau mai multe trepte. Accesoriile pot îmbunătăți controlul, dar nu schimbă puterea cerută atunci când rezistența funcționează la capacitate maximă. (Steve Dunning Ducking Giraffe, YouTube, CUM SĂ ECONOMISIȚI BANI LA FACTURILE DE ÎNCĂLZIRE ȘI SĂ VĂ ÎNCĂLZIȚI IARNA ACEASTA!, 2025)

Calculul de bază arată așa:

împarți puterea exprimată în wați la 1.000 pentru a obține kilowați; înmulțești kilowații cu numărul de ore de funcționare; înmulțești rezultatul cu tariful pe kilowatt-oră din contractul tău.

De exemplu: la un tarif rotund de 1 RON/kWh, un aparat de 2 kW folosit patru ore pe zi ar însemna aproximativ 8 RON pe zi la funcționare continuă. Într-o lună de 28 de zile, calculul ajunge la 224 RON. Este o simulare de consum maxim, nu o promisiune de factură, fiindcă termostatul poate opri rezistența după ce camera ajunge la temperatura setată.

Chiar aici se află partea pe care etichetele o lasă în umbră: două aparate de încălzire cu aceeași putere pot genera costuri diferite dacă unul este folosit doar pentru încălzirea de dimineață, iar celălalt rămâne pornit ore întregi într-o cameră cu ușa deschisă.

Aeroterma încălzește repede, dar nu este făcută pentru orice cameră

Aeroterma este alegerea firească atunci când ai nevoie de căldură aproape imediată. Ventilatorul împinge aerul cald în încăpere, iar efectul se simte rapid lângă aparat. Pentru un atelier, o baie folosită pentru scurt timp sau o cameră în care intri doar dimineața, acest ritm poate conta mai mult decât liniștea absolută.

Există și o confirmare concretă din comentariile utilizatorilor. Bubu Ionescu spune că un convector cu ventilator poate ridica temperatura unei camere de 11 metri pătrați de la 19 la 22 de grade în aproximativ 10 minute. Este o experiență personală, nu o valoare valabilă pentru orice locuință. Izolația, temperatura de afară și poziția aparatului pot schimba complet rezultatul. (Bubu Ionescu, YouTube, Ce alegi pentru iarnă? Aerotermă, calorifer sau convector electric?, 2025)

Viteza are însă un preț de confort. Ventilatorul produce zgomot, poate ridica praful depus pe podea sau pe mobilier și nu este plăcut pentru toată lumea în timpul somnului. În subtitrarea materialului analizat este menționat și un neajuns mai puțin evident: după o perioadă, ventilatorul se poate uza și poate deveni mai gălăgios. Nu înseamnă că orice aerotermă va avea aceeași problemă, ci că mecanismul mobil aduce o piesă în plus care trebuie luată în calcul.

Pentru o aerotermă, consumul de energie se poate ține sub control prin folosire scurtă și termostat, nu printr-o presupusă superioritate energetică. Uită-te la aceste criterii:

încălzirea rapidă a unei zone mici, nu a întregii locuințe;

trepte de putere și termostat reglabil;

protecție la răsturnare și la supraîncălzire;

nivelul de zgomot, mai ales dacă aparatul stă în dormitor;

distanța față de textile, perdele și mobilier.

Într-o cameră bine închisă, aeroterma poate fi practică. Într-un spațiu cu infiltrații și uși deschise, doar va încălzi mai repede aerul care pleacă mai repede.

Caloriferul electric și convectorul schimbă ritmul, nu legea consumului

Caloriferul electric cu ulei este mai lent la pornire și mai greu de mutat, dar căldura lui este mai blândă și mai constantă. Masa aparatului păstrează căldura o perioadă după oprire, ceea ce poate fi plăcut într-un dormitor sau într-o cameră în care vrei un ambient stabil, fără curent de aer. Totuși, dacă rezistența are aceeași putere și funcționează același număr de ore, factura nu se evaporă doar pentru că aparatul conține ulei.

Convectorul se bazează pe circulația naturală a aerului. Este o alegere discretă pentru un birou sau o cameră în care aparatul poate rămâne într-un loc fix. Poate încălzi uniform, dar are nevoie de timp. Într-o prezentare video, recomandarea este orientată după utilizare: convector pentru birou, calorifer electric pentru dormitor sau baie și aerotermă pentru un spațiu de lucru de tip atelier. (YouTube, Aerotermă, convector sau calorifer electric. Ce să aleg?, 2025)

Alegerea devine mai clară când separi două întrebări: cât de repede vrei căldura și cât timp vrei să rămână aparatul pornit. Prima ține de aerotermă. A doua poate favoriza un calorifer cu ulei sau un convector cu termostat, dacă încăperea este potrivită și ușile rămân închise.

Înainte de cumpărare, compară următoarele aspecte:

aeroterma livrează căldură imediată și este ușor de mutat;

convectorul este mai silențios și potrivit pentru funcționare într-un loc fix;

caloriferul cu ulei păstrează căldura mai mult timp, dar se încălzește mai lent;

termostatul poate reduce timpul în care rezistența funcționează continuu;

roțile și mânerul contează dacă muți aparatul între camere.

Uneori, confortul aparent mai mare al caloriferului te face să îl lași pornit mai mult. Atunci avantajul de utilizare poate deveni un cost suplimentar, chiar dacă aparatul se simte mai plăcut.

Costul lunar al unui calorifer electric depinde de cameră

O estimare realistă începe cu spațiul, nu cu produsul. O cameră mică, cu pereți interiori și ușa închisă, cere mai puțin timp de încălzire decât un living înalt, aflat la ultimul etaj. În februarie, diferența dintre o noapte calmă și o perioadă cu vânt poate fi suficientă pentru ca termostatul să lucreze mult mai des.

De aceea, întrebarea „calorifer electric, cost lunar?” nu are un singur răspuns. Ai nevoie de puterea aparatului, orele reale de funcționare și prețul kilowattului-oră. Dacă folosești un aparat de 1,5 kW timp de două ore dimineața și încă două seara, consumul teoretic la putere maximă este de 6 kWh pe zi. La tariful ipotetic de 1 RON/kWh, rezultă 6 RON pe zi și aproximativ 168 RON într-o lună de 28 de zile. Termostatul, pauzele și pierderile reale pot coborî valoarea.

Un calcul bun trebuie să includă și obiceiurile care par mici. Dacă încălzești o cameră timp de 30 de minute înainte de culcare, costul se comportă altfel decât atunci când menții 23 de grade toată noaptea. Dacă aparatul stă lângă o fereastră rece sau sub o perdea, căldura nu se distribuie la fel ca într-o poziție liberă, cu spațiu în jur.

Ține cont de aceste măsuri simple:

închide ușa camerei pe care vrei să o încălzești;

folosește un termometru separat, nu doar afișajul aparatului;

nu acoperi grilele și nu lipi aparatul de mobilier;

verifică garniturile ferestrei și curentul de aer de la prag;

notează indexul contorului înainte și după câteva zile de utilizare.

Prin urmare, un aparat de încălzire merită ales iarna când rezolvă o nevoie precisă: o cameră rece, câteva ore, fără să încălzești inutil restul locuinței. Dacă ai nevoie de căldură permanentă în mai multe încăperi, un dispozitiv portabil poate deveni doar o soluție de compromis.

Cea mai scumpă setare nu este neapărat cea mai ridicată. Este funcționarea lungă într-un spațiu care pierde căldură imediat. O ușă închisă, un termostat folosit corect și un aparat potrivit camerei pot conta mai mult decât diferența dintre două carcase.

Informațiile sunt prezentate cu scop editorial și practic. Costul efectiv depinde de tariful din contract, puterea aparatului de încălzire, temperatura setată și caracteristicile locuinței.

Surse și experiențe din comunitate: