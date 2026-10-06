Panouri Doka originale sau „tip Doka”? Ce diferențe contează, de fapt, pe șantier

Panourile Doka și cele „tip Doka” pot arăta aproape identic, dar diferențele de calitate, rezistență și număr de reutilizări contează pe șantier. Sursa foto: https://www.krncofraje.ro/

Pe aproape orice șantier din România vezi plăcile galbene de cofraj. Au devenit atât de răspândite încât „Doka” a ajuns să fie folosit ca nume generic, așa cum spui „adidași” la orice pereche de pantofi sport. Numai că nu orice placă galbenă de 50 de centimetri lățime este Doka, iar diferența se vede, mai devreme sau mai târziu, în betonul turnat și în bugetul tău.

Când cauți panouri cofraje Doka, dai de două categorii de produse: plăcile originale, fabricate de compania austriacă Doka, și plăcile compatibile, vândute sub denumirea „tip Doka”. Arată aproape la fel și se montează la fel, dar nu se comportă identic. Ca să alegi corect, trebuie să știi ce compari.

Ce este, de fapt, o placă Doka

Cea mai folosită placă Doka din construcțiile de case este 3S Basic. E realizată din lemn de molid masiv, în trei straturi încleiate, acoperită pe ambele fețe cu rășină melaminată (130 g/m²). Muchiile sunt sigilate cu vopsea, ca să nu pătrundă apa în lemn. Placa respectă standardul austriac ÖNORM B 3023 și cântărește în jur de 12 kilograme pe metru pătrat.

Formatul e standardizat: lățime de 50 de centimetri, lungimi de 2, 2,5 sau 3 metri și grosimi de 21 sau 27 de milimetri. Tocmai acest format a făcut sistemul atât de popular: plăcile se combină cu grinzile H20, popii metalici, montanții și distanțierii, din care îți construiești cofrajul pentru elevații, pereți, stâlpi sau plăci.

Ce înseamnă „tip Doka”

Plăcile „tip Doka” sunt produse de alți fabricanți, în același format și în aceleași dimensiuni, ca să fie compatibile cu restul sistemului. Nu sunt un fals, ci o alternativă, la fel cum există piese compatibile pentru mașini sau cartușe compatibile pentru imprimante.

Problema e că „tip Doka” nu înseamnă un standard unic. Calitatea variază de la un producător la altul. Unele plăci compatibile sunt foarte apropiate de original. Altele au un strat de rășină mai subțire, muchii mai puțin protejate sau lemn de altă calitate. De aceea contează de la cine cumperi și ce informații primești despre produs.

Diferențele care contează pe șantier

Numărul de refolosiri. Ăsta e, de fapt, criteriul principal. O placă de cofraj nu se cumpără pentru o singură turnare. Ce o ține în viață sunt stratul de rășină și sigilarea muchiilor. Când apa intră în lemn, placa se umflă, se deformează și începe să se desfacă în straturi. La plăcile originale, rețeta e constantă. La cele compatibile, depinde de producător.

Aspectul betonului. Dacă suprafața plăcii se degradează, betonul preia fiecare denivelare. La fundații și elevații care vor fi acoperite nu contează prea mult. La stâlpi, grinzi sau pereți care rămân aparenți, contează mult.

Compatibilitatea. Chiar dacă dimensiunile nominale sunt aceleași, verifică grosimea. Nu amesteca plăci de 21 și 27 de milimetri pe același perete. Vei avea trepte în beton și probleme la prindere.

Prețul. Plăcile originale costă mai mult, dar diferența e mai mică decât te-ai aștepta. Contează mai puțin prețul de pe factură și mai mult costul pe turnare. O placă mai scumpă, care rezistă la de două ori mai multe turnări, ajunge în final mai ieftină decât una mai accesibilă care se degradează repede. Pune în balanță prețul cu numărul realist de refolosiri.

Revânzarea. Plăcile originale se revând mai ușor și la un preț mai bun. Dacă îți faci o singură casă și plănuiești să scapi de cofraje după, acest detaliu poate recupera o parte din diferența de preț.

Când alegi originalul și când compatibilul

Merită să mergi pe plăci Doka originale dacă:

● ai multe turnări sau vrei să folosești plăcile și la alte lucrări;

● ai elemente de beton aparent, unde suprafața contează;

● știi de la început că vei revinde materialul.

Varianta „tip Doka” are sens dacă:

● ai un număr limitat de turnări, de exemplu doar fundația și elevațiile unei case;

● betonul va fi acoperit (tencuit, placat, îngropat);

● vrei să reduci costul inițial și îți asumi o durată de viață posibil mai scurtă.

Cum verifici ce cumperi

Înainte să comanzi, cere furnizorului să spună clar dacă placa este originală sau compatibilă. Un vânzător serios le separă și le denumește diferit. Plăcile originale au, de regulă, marcajul producătorului.

La livrare, uită-te la muchii: trebuie să fie sigilate uniform, fără zone de lemn neprotejat. Suprafața trebuie să fie netedă, fără bule sau zgârieturi adânci. Măsoară grosimea pe câteva plăci, la întâmplare, ca să te asiguri că e constantă.

Cum le faci să reziste mai mult

Oricare ar fi alegerea, durata de viață a plăcilor depinde în mare măsură de cum sunt tratate pe șantier:

● aplică agent de decofrare înainte de fiecare turnare;

● curăță plăcile cu o racletă de plastic sau lemn imediat după decofrare, nu cu unelte metalice;

● depozitează-le orizontal, pe suport, acoperite, nu direct pe pământ și nu în bătaia ploii;

● evită să bați cuie direct în suprafața plăcii și protejează muchiile la manevrare.

O placă bine întreținută poate face diferența dintre câteva turnări și câteva zeci.

Nu există o variantă „corectă” pentru toată lumea. Originalul îți dă predictibilitate, durată de viață și valoare la revânzare. Compatibilul îți dă un preț de pornire mai mic. Alegerea bună vine din trei întrebări simple: câte turnări faci, cât de vizibil rămâne betonul și ce faci cu plăcile după ce termini casa.