AQUA Carpatica & Cravata Galbenă, un parteneriat al autenticității românești

AQUA Carpatica a prezentat premiera de gală a filmului Cravata Galbenă. foto: AQUA Carpatica

Pe 1 noiembrie, AQUA Carpatica a prezentat premiera de gală a filmului Cravata Galbenă, la cadrul Săla Palatului din București, în prezența actorilor John Malkovich și Sean Bean, a regizorului Serge Ioan Celebidachi și a echipei. Evenimentul a reunit peste 4000 de spectatori, într-o seară memorabilă și s-a bucurat și de prezența vizionarului regizor Tim Burton, invitat special al galei.

Filmul prezintă povestea impresionantă a unui om condus de pasiune, curaj și mai ales de setea de perfecțiune. Călătoria lui Sergiu Celibidache, a unui om care a refuzat orice compromis, începe de la copilăria trăită sub un tată autoritat în România interbelică și continuă până la anii de foamete și de luptă pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor.

AQUA Carpatica și filmul Cravata Galbenă reprezintă o juxtapunere firească, bazată pe o comuniune de valori fundamentale care definesc excelența și autenticitatea românească. Filmul Cravata Galbenă aduce pe marile ecrane povestea legendarului dirijor Sergiu Celibidache, cel care a purtat numele României pe buzele lumii și a promovat cultura românească la nivel internațional. Această poveste nu reflectă doar performanța artistică, ci și curajul, creativitatea și integritatea – valori care stau la temelia misiunii AQUA Carpatica.

Jean Valvis, Președinte AQUA Carpatica, vorbește despre acest parteneriat: ,,AQUA Carpatica se regăsește în această poveste de tradiție, creativitate și inovație care transformă destine și inspiră o lume întreagă. Susținerea filmului Cravata Galbenă devine, astfel, o pledoarie pentru performanță, inspirație și valorile universale ce definesc atât filozofia brandului, cât și moștenirea culturală românească. Credem cu tărie în forța de inspirație a acestui film, la fel cum AQUA Carpatica, prin izvoarele sale de o puritate unică, fiind deja ambasador al valorilor noastre, susține și promovează excelența României. Această alianță reflectă o comuniune autentică de valori, menită să ducă patrimoniul cultural românesc pe scena internațională și să inspire generații întregi.”

Filmul acoperă peste șapte decenii din viața dirijorului Sergiu Celibidache și este o producție cu finanțare exclusiv românească, realizată de o echipă de peste 300 de profesioniști. Realizat pe parcursul a mai bine de șapte ani de documentare, pregătire, filmări și post-producție, Cravata Galbenă este una dintre cele mai ample producții cinematografice românești, un film despre geniu, sacrificiu și puterea unui vis. Filmat intergral în România, sprijinit de cinci orchestre naționale care au recreat concertele istorice ale marelui dirijior, filmul Cravata Galbenă sublimă în sine patrimoniul și esența talentului românesc.

Unite de aceleași valori, AQUA Carpatica și Cravata Galbenă reprezintă un parteneriat firesc prin care, împreună, spun o poveste despre curaj și autenticitate românească. Două simboluri ale excelenței, doi ambasadori uniți prin aceeași misiune: de a inspira, de a dovedi că imposibilul este posibil și de a aduce România pe locul său meritat, în fața întregii lumi și pe piețele internaționale.