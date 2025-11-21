Așteptările bucureștenilor și angajamentele lui Ciprian Ciucu: ordine, curățenie și eliminarea risipei în Capitală

1 minut de citit Publicat la 17:21 21 Noi 2025 Modificat la 23:30 21 Noi 2025

Ciprian Ciucu candidează la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Generală. Foto: Agerpres

Ciprian Ciucu a continuat dialogul cu bucureștenii pentru a afla așteptările lor de la viitorul primar general al Capitalei cu două săptămâni înainte de alegerile care vor avea loc pe 7 decembrie.

„Parcurile în primul rând, care sunt critice”, a spus un bucureștean întâlnit de Ciprian Ciucu în centrul Capitalei, vorbind despre nevoia amenajării și curățeniei parcurilor ca prioritate a administrației locale pentru perioada următoare. Alți bucureșteni s-au referit la vechiul subiect al termoficării, iar Ciprian Ciucu a spus că investițiile în sistemul de termoficare vor fi continuate, fiindcă „apa se scurge efectiv în pământ”.

Totodată, Ciprian Ciucu a remarcat problemele întâlnite pe mai multe străzi din centrul Bucureștiului (pavaj stricat, fațade degradate, stâlpi ruginiți), spunând că „i-ar fi rușine” dacă ar întâlni asemenea lucruri în Sectorul 6, unde este primar.

De altfel, pe parcursul ultimelor săptămâni, primarul Ciprian Ciucu a vorbit insistent despre nevoia unei „culturi a mentenanței” la nivelul întregului oraș, astfel încât investițiile pe care le face Primăria Capitalei să fie constant întreținute, pentru a da spațiului public un aspect plăcut.

Mai mulți dintre bucureștenii cu care a discutat Ciucu i-au urat succes în alegeri și i-au transmis „să facă ordine” în oraș. Edilul de la Sectorul 6 le-a mulțumit oamenilor pentru susținere și a reamintit că „Bucureștiul pus la punct” este principalul său angajament pentru viitorul Capitalei.

