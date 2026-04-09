Avantajele leasingului pentru maşinile rulate: De ce să alegi această opţiune pentru afacerea ta

foto: Pexels.com

Pentru o companie care vizează o creștere sustenabilă, gestionarea parcului auto nu reprezintă doar o necesitate logistică, ci o componentă critică a strategiei financiare. În loc de achiziția directă, care imobilizează capitalul propriu în active cu depreciere accelerată, leasingul pentru mașini rulate oferă un model de utilizare bazat pe eficiență. Acest sistem permite accesul la tehnologie auto de generație recentă, minimizând în același timp impactul asupra bilanțului contabil și a fluxului de numerar.

În cele ce urmează, vom analiza mecanismele de funcționare, criteriile de eligibilitate și avantajele economice derivate din utilizarea vehiculelor rulate ca active finanțate.

Cuprins:

1. Diferențierea între leasing financiar și operațional de mașinile rulate

Primul pas în alegerea unei soluții de finanțare este înțelegerea distincției între leasingul financiar și cel operațional, fiecare având implicații diferite asupra patrimoniului firmei.

Leasingul financiar: Funcționează similar unui credit, având ca scop final transferul proprietății. Mașina este înregistrată în activul firmei tale, iar tu ești cel care calculează și deduce amortizarea. Este soluția preferată de companiile care doresc să păstreze vehiculul pe termen lung (peste 5 ani). Ratele conțin o cotă de capital și una de dobândă.

Leasingul operațional: Este, în esență, o închiriere pe termen lung. Mașina nu apare în bilanțul firmei ca activ, ceea ce îmbunătățește indicatorii de solvabilitate. Rata este considerată o cheltuială de chirie integral deductibilă (în limitele legii). La finalul contractului, pur și simplu returnezi mașina, eliminând riscul de revânzare.

Pentru vehiculele rulate, leasingul financiar este cel mai răspândit, însă leasingul operațional câștigă teren datorită pachetelor „all-inclusive” care simplifică gestiunea administrativă a flotei.

2. Mecanismul de deductibilitate și impactul asupra TVA

Optimizarea fiscală este motorul principal din spatele leasingului. În legislația fiscală actuală, deductibilitatea cheltuielilor auto este reglementată strict, iar leasingul oferă un cadru previzibil pentru aplicarea acestor norme.

Deductibilitatea cheltuielilor: Dacă vehiculul este utilizat exclusiv pentru activitatea economică (transport marfă, servicii de curierat, vânzări, distribuție), cheltuielile cu rata de leasing, combustibilul și mentenanța sunt deductibile 100%. În cazul utilizării mixte (atât în scop de business, cât și personal), deductibilitatea este limitată la 50%. Această limitare se aplică atât la cheltuielile cu rata (partea de dobândă și amortizare), cât și la TVA.

Gestionarea TVA-ului: Spre deosebire de achiziția cash, unde TVA-ul trebuie achitat integral la momentul facturării, în leasing TVA-ul se colectează eșalonat. Aceasta înseamnă că firma păstrează lichiditățile în cont pentru perioade mai lungi. Pentru companiile care nu sunt plătitoare de TVA sau care au activități scutite, leasingul poate fi structurat astfel încât impactul financiar să fie minimizat prin planificarea ratelor. Pentru a accesa o structură de finanțare de auto rulate în leasing care să respecte aceste rigori, parteneriatul cu un furnizor specializat oferă garanția unei consultanțe adaptate legislației specifice acestui sector.

3. Gestionarea deprecierii: Avantajul economic al vehiculului second-hand

Orice manager financiar știe că un activ care pierde 20-25% din valoare în primul an este o investiție ineficientă dacă este cumpărat cu prețul întreg. Mașinile rulate de 2-4 ani au trecut deja de faza de „depreciere abruptă”.

Atunci când finanțezi o mașină rulată prin leasing, rata lunară este calculată la o valoare de intrare mult mai mică. Mai important este faptul că curba de depreciere a unui vehicul rulat este mult mai plată. Astfel, valoarea reziduală la finalul unui contract de 3 ani pentru o mașină care are deja 3 ani la start este mult mai previzibilă și mai apropiată de prețul pieței. Acest lucru reduce riscul financiar al companiei în cazul în care decide să vândă activul la finalul contractului.

4. Indicatorii de bonitate și procesul de aprobare a finanțării

Obținerea unei finanțări prin leasing este, de regulă, un proces mai suplu decât accesarea unui credit bancar ipotecar sau de investiții. Totuși, instituțiile de leasing (IFN-urile) analizează câțiva indicatori cheie de bonitate:

EBITDA (Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare): Demonstrează capacitatea operațională a firmei de a genera numerar pentru plata ratelor.

Gradul de îndatorare: Se verifică expunerea totală a firmei față de alte instituții financiare.

Vechimea firmei și stabilitatea fluxului de numerar: Firmele cu cel puțin 12-24 de luni de activitate au șanse mult mai mari de aprobare cu un avans minim.

Un avantaj major al leasingului este că bunul finanțat reprezintă el însuși garanția. Din acest motiv, nu sunt necesare ipoteci suplimentare sau bilete la ordin avalizate în aceeași măsură ca la creditele bancare nesecurizate. Acest lucru lasă activele imobiliare ale firmei libere pentru a fi folosite ca garanții în proiecte de investiții mai mari, cum ar fi construcția de hale sau achiziția de linii de producție.







5. Costul total de deținere (TCO) și externalizarea riscurilor

În analiza financiară a unei flote, nu ne uităm doar la rată, ci la Total Cost of Ownership (TCO). Acesta include rata de leasing, asigurările, mentenanța, anvelopele, taxele de drum și costul cu administrarea acestora.

Leasingul pentru mașini rulate permite integrarea acestor costuri într-o singură plată lunară previzibilă. Prin externalizarea mentenanței către firma de leasing, compania elimină riscul de „vârfuri de plată”. De exemplu, dacă o cutie de viteze cedează la un vehicul rulat, costul reparației este suportat de pachetul de mentenanță sau de garanția extinsă asociată contractului, fără a afecta fluxul de numerar din luna respectivă.

Mai mult, prin utilizarea unor rețele de service agreate, calitatea reparațiilor este garantată, ceea ce menține valoarea activului pe termen lung. Pentru o firmă, timpul în care o mașină stă în service reprezintă „lucru nerealizat” (opportunity cost). Un contract de leasing bine structurat include adesea vehicul de înlocuire, asigurând continuitatea afacerii.

6. Planificarea valorii reziduale și opțiunile de exit

Valoarea reziduală reprezintă prețul la care vehiculul poate fi achiziționat la finalul contractului de leasing. În cazul mașinilor rulate, planificarea corectă a acestei valori este esențială pentru echilibrarea ratelor lunare.

Valoare reziduală mare: Scade rata lunară, dar necesită o plată finală substanțială. Este o strategie bună pentru firmele care doresc să maximizeze lichiditatea curentă și care intenționează să returneze mașina la final.

Valoare reziduală minimă (1%): Crește rata lunară, dar transferul de proprietate la final se face aproape gratuit. Este alegerea optimă pentru companiile care doresc să păstreze mașina până la casare.

Flexibilitatea la exit este ceea ce oferă leasingului superioritate față de proprietatea directă. Într-o piață auto aflată în tranziție tehnologică rapidă (spre hibrid sau electric), leasingul te protejează de riscul de a rămâne cu un activ greu de vândut peste 4 ani. Pur și simplu returnezi mașina furnizorului și muți finanțarea pe o tehnologie nouă, adaptată reglementărilor din acel moment.

În concluzie, leasingul pentru mașini rulate reprezintă un instrument de maturitate managerială. Acesta permite unei companii să opereze o flotă de încredere, protejând în același timp capitalul propriu și optimizând cheltuielile fiscale. Prin transformarea unei investiții de capital masive într-o cheltuială operațională previzibilă, companiile pot direcționa resursele financiare către zonele de business care generează profit direct.

Indiferent de dimensiunea parcului auto, strategia de leasing oferă control, scalabilitate și protecție împotriva devalorizării, elemente vitale pentru orice afacere care vizează performanța pe termen lung.