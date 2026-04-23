Când poți anula polița RCA și cum recuperezi banii plătiți

1 minut de citit Publicat la 14:40 23 Apr 2026 Modificat la 14:40 23 Apr 2026

Unii asiguratori au și o cere tip pentru anulare. foto: imagebank.com

Deținerea unei asigurări RCA valabile este obligatorie pentru proprietarii vehiculelor înmatriculate (înmatriculare nesuspendată), indiferent dacă circulă cu ele sau dacă le țin parcate fie pe domeniul public fie imobilizate în curtea proprie sau în garaj.

Există însă situații în care se poate solicita - sau este chiar necesară anularea poliței RCA.

Atenție, anularea unei polițe RCA poate fi efectuată doar dacă asigurarea nu a intrat încă în vigoare.

În cazul în care aceasta este deja în vigoare procedura care trebuie urmată este cea de a rezilia contractul RCA.

Care sunt cazurile în care se poate anula o poliță RCA?

Desigur, nu poți face acest lucru doar pentru că te-ai răzgândit și vrei să recuperezi banii plătiți.

Anularea poate avea loc în următoarele cazuri:

Primul - există o suprapunere de polițe - două polițe RCA valabile, caz în care, de obicei, se va anula ultima poliță emisă.

Al doilea caz, cel mai des întâlnit, este cel în care unele dintre datele trecute pe poliță sunt eronate/greșite și influențează riscul asigurat și prețul poliței.

Aceste date pot fi: seria de șasiu, CNP proprietar sau CUI în cazul persoanelor juridice, data de început a valabilității sau perioada de valabilitate.

Pentru a solicita anularea poliței RCA în cazurile mai sus menționate și recuperarea banilor trebuie sa va adresați broker-ului prin intermediul căruia ați încheiat asigurarea RCA online sau asiguratorului, dacă ați încheiat polița direct cu el.

În general documentele solicitate pentru anularea RCA sunt: copia cărții de identitate sau CUI, copie talon auto, copie poliță și extras de cont cu IBAN și nume pentru restituirea sumei aferente.

Unii asiguratori au și o cere tip pentru anulare, care vă va fi pusă la dispoziție de către broker-ul de asigurari sau asigurator, după caz.

În final, dacă totul este în regula veți înapoi primi suma plătită,în cateva zile, integral, pentru că nu se aplică rețineri deoarece polița nu a produs încă efecte.