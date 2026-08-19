Cărți cu efect de magnet: ce îi face pe cei mici să se întoarcă la ele?

De ce copiii de 3–4 ani iubesc să li se citească aceeași carte. Sursa foto: freepik

O lectură dragă poate rămâne în centrul atenției unui copil de 3-4 ani o perioadă lungă de timp. Astăzi se atașează de un personaj, mâine descoperă un detaliu ascuns în ilustrație, iar data viitoare așteaptă cu sufletul la gură scena pe care o știe deja pe de rost. Faptul că se întoarce deseori la aceeași carte subliniază dorința celui mic de a aprofunda un univers care i se dezvăluie treptat.

De ce vor copiii de 3–4 ani să li se citească aceeași carte?

Când vorbim despre cărți copii 3 ani, familiaritatea poate conta la fel de mult ca noutatea. Copilului îi place să recunoască personajele, să regăsească imaginile preferate și să anticipeze momentele pe care le cunoaște deja. Își amintește ce personaj va apărea, unde se ascunde un animal sau ce va găsi sub o clapetă și așteaptă cu plăcere să ajungă din nou la acea pagină.

La următoarele lecturi, se schimbă și felul în care participă. Completează un cuvânt, răspunde înaintea părintelui sau îi arată chiar el un detaliu pe care îl ține minte. Cu timpul, intervine tot mai mult și ajunge chiar să conducă lectura spre paginile și momentele care îi plac cel mai mult.

Ce are diferit o carte la care copilul vrea să revină?

Interesul pentru o carte poate porni de la subiect, de la ilustrații, dar și de la felul în care copilul interacționează cu paginile. În categoria de cărți pentru copii 3-4 ani, aceste elemente apar în combinații diferite și îi oferă celui mic motive să revină la volumele preferate.

· „Formele”, de exemplu, este o carte cu peste 80 de clapete și propune activități de recunoaștere, asociere și numărare, astfel încât paginile pot fi explorate diferit de la o lectură la alta.

· În cartea „În pădure”, animalele se ascund în spatele frunzelor și al ramurilor, iar copilul le găsește ridicând clapetele.

· „Ora de joacă a ursuleților” pornește chiar de la un joc familiar celor mici: o familie de ursuleți se joacă de-a v-ați ascunselea, iar copilul îi urmărește prin paginile cărții.

Alte cărți aduc în experiența lecturii sunetul și mișcarea. În „Cele patru anotimpuri”, imaginile despre schimbările din natură sunt însoțite de o adaptare a muzicii lui Vivaldi, iar traseele din pagini pot fi urmărite cu degetul. Cartea oferă astfel mai multe motive pentru a reveni la ea, de la muzică și ilustrații până la activitățile propuse.

Cum alegi cărțile la care copilul va dori să revină?

Interesele copilului sunt un bun punct de plecare. În perioada în care îl fascinează animalele, va privi cu mai multă curiozitate o carte despre pădure sau viețuitoarele mării, iar pasiunea pentru trenuri, stele ori forme poate orienta alegerea spre alte subiecte. Atunci când cauți cărți copii 3-4 ani, merită să ții cont de aceste preocupări, chiar dacă ele se schimbă destul de repede.

Contează și felul în care copilului îi place să interacționeze cu o carte. Unul va ridica nerăbdător clapetele, altul va reveni la paginile cu sunete, iar altul va petrece mai mult timp privind imaginile și punând întrebări despre ceea ce vede. O carte apropiată de interesele și de felul lui de a explora are mai multe șanse să ajungă din nou în mâinile sale.

Faptul că i-ai citit deja o carte copilului nu înseamnă că nu mai are ce să găsească în paginile ei. La următoarea lectură, va observa alte detalii, va pune alte întrebări și se va bucura să revadă imaginile și personajele care i-au plăcut.