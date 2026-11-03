Cât costă un implant dentar complet și ce ar trebui să includă prețul

3 minute de citit Publicat la 09:00 03 Noi 2026 Modificat la 09:00 03 Noi 2026

Află cât costă un implant dentar complet, ce componente include prețul și ce factori influențează costul final, de la bont și coroană la proceduri suplimentare. Sursa foto: proprie

Când un pacient întreabă „cât costă un implant?", răspunsul corect este, aproape întotdeauna, „depinde ce înțelegem prin implant". Un implant dentar complet nu este un singur obiect cu un singur preț, ci un tratament format din mai multe componente și, uneori, din proceduri suplimentare. Confuzia dintre prețul implantului și cel al tratamentului complet este sursa multor neînțelegeri și a comparațiilor greșite între oferte. Acest articol explică din ce se compune, de fapt, costul și ce ar trebui să includă un preț corect.

Din ce este alcătuit un implant dentar complet

Un implant dentar complet are trei componente de bază, fiecare cu rolul și cu prețul ei.

Implantul propriu-zis

Implantul este dispozitivul, de regulă din titan, inserat în os, care preia rolul rădăcinii dintelui. Prețul lui variază în funcție de sistemul folosit (de exemplu, Neodent sau Straumann) și reprezintă, adesea, prima cifră comunicată, dar nu și singura.

Bontul protetic

Bontul este piesa de legătură dintre implant și coroană. Este o componentă separată, cu preț propriu, care se adaugă la costul implantului. Ignorarea lui în comparații este una dintre cele mai frecvente surse de confuzie.

Coroana dentară

Coroana este partea vizibilă, care reface aspectul și funcția dintelui. Prețul ei depinde de material (zirconiu, ceramică presată etc.) și se adaugă, de asemenea, la costul total.

Care este diferența dintre prețul implantului și prețul tratamentului complet

Aici apare cea mai importantă distincție. Prețul „implantului" se referă, de multe ori, doar la dispozitivul inserat în os. Prețul tratamentului complet include implantul, bontul și coroana, la care se adaugă investigațiile și eventualele proceduri suplimentare. O ofertă care afișează doar prețul implantului pare mai avantajoasă, dar nu este comparabilă cu una care include tot.

Consultarea unui preț implant dentar trebuie, prin urmare, făcută cu întrebarea „ce include?" în minte. O formulă simplă ajută la claritate:

Cost total = implant + bont + coroană + investigații + proceduri suplimentare (dacă sunt necesare).

Ce factori influențează costul final

Costul final al unui implant complet depinde de mai mulți factori:

marca (sistemul) implantului;

materialul coroanei;

osul disponibil și necesitatea unor proceduri pregătitoare;

adiția osoasă, dacă osul este insuficient;

sinus lift-ul, în anumite cazuri la maxilarul superior;

chirurgia ghidată, când este folosită;

sedarea, dacă este indicată.

Aceste elemente explică de ce două cazuri, aparent similare, pot avea costuri diferite. Ele nu sunt neapărat costuri „ascunse", devin o problemă doar atunci când oferta nu le comunică din start.

Implant standard vs. implant premium

Pe piață există sisteme de implant mai accesibile și sisteme premium, iar diferența de preț este reală. Este important, însă, de evitat două capcane: pe de o parte, ideea că „premium" înseamnă automat succes garantat; pe de altă parte, denigrarea sistemelor mai accesibile, care pot fi perfect potrivite pentru multe situații clinice.

Sistemele premium au, adesea, un istoric documentat îndelungat și o gamă largă de componente, ceea ce poate fi un avantaj în cazuri complexe. Sistemele mai accesibile pot fi o alegere rezonabilă în alte situații. Decizia potrivită se ia clinic, în funcție de caz, nu doar după etichetă sau după preț.

Cât poate costa un implant pentru o măsea

Pentru înlocuirea unui singur dinte (de exemplu, o măsea), costul se compune, din nou, din implant, bont și coroană, la care se adaugă investigațiile. Suma variază în funcție de sistemul ales și de material și trebuie privită ca interval orientativ, nu ca tarif fix. Dacă zona necesită adiție osoasă sau alte proceduri, costul crește corespunzător. De aceea, o estimare exactă se poate oferi doar după evaluarea imagistică.

Cât costă o reabilitare completă All-on-4 sau All-on-6

Când vorbim despre o arcadă întreagă, intrăm în categoria reabilitărilor complexe, de tip All-on-4 sau All-on-6, în care o lucrare fixă este susținută de patru, respectiv șase implanturi. Costul acestor tratamente este semnificativ mai mare decât al unui implant unitar, tocmai pentru că includ mai multe implanturi, o lucrare protetică amplă și, adesea, o etapă provizorie și una definitivă. Un implant dentar unitar și o reabilitare totală sunt, practic, două categorii diferite de tratament și de buget.

Ce întrebări trebuie să pui înainte să compari două oferte

Pentru a compara corect două oferte, întreabă: prețul include implantul, bontul și coroana sau doar o parte? Sunt incluse investigațiile? Ce sistem de implant și ce material de coroană se folosesc? Sunt anticipate proceduri suplimentare (adiție osoasă, sinus lift) și, dacă da, cu ce cost? Există un plan de tratament scris, cu costul fiecărei etape? Răspunsurile la aceste întrebări transformă o comparație superficială de cifre într-una reală, „la același conținut".

În concluzie, un implant dentar complet corect ofertat este transparent în privința componentelor și a eventualelor proceduri suplimentare. Nu cel mai mic preț afișat este cel mai avantajos, ci cel care spune clar ce include.

Acest articol are scop informativ și financiar general. Costurile variază în funcție de caz și de clinică; o estimare exactă se poate face doar în urma unei consultații și a investigațiilor necesare.