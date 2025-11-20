Cătălin Drulă, candidatul USR la primăria Capitalei: În 2035, Bucureștiul să fie o metropolă cu zero decese sau răniți grav în accident

Cătălin Drulă anunță asumarea unui obiectiv important: în 2035, Bucureștiul să fie o metropolă cu zero decese sau răniți grav în accidente rutiere.

”Un oraș nu e sigur cu adevărat până nu e sigur pentru cei mai vulnerabili dintre noi. Tocmai de aceea, când vorbesc despre un București mai ordonat, nu mă refer doar la trafic fluid sau la bulevarde moderne. Vreau ca părinții cu copiii să nu se teamă la fiecare trecere de pietoni. Bunicii să traverseze în ritmul lor. Oamenii să meargă pe jos fără să simtă niciun pericol. Am un obiectiv - și o să mă țin de el: în 2035, Bucureștiul să fie o metropolă cu zero decese sau răniți grav în accidente rutiere. E un standard european pe care trebuie să-l atingem”, spune Cătălin Drulă.

Soluțiile lui Cătălin Drulă pentru un oraș mai sigur sunt:

Calmarea traficului - îngustări de benzi, treceri de pietoni înălțate, insule de refugiu. Infrastructură care obligă la respectarea legii.

Protejarea pietonilor și bicicliștilor - Trotuare largi și continue prin înălțarea trecerilor de pietoni, piste velo protejate, unghiuri line pentru cărucioare și persoane cu dizabilități.

Treceri de pietoni sigure: Suprailuminare, supraînălțare și semaforizare pentru vizibilitate și siguranță.

Intersecții sigure: Colțuri protejate și borduri extinse pentru a reduce viteza la viraje și a scurta traversările. Marcaje vizibile, trasate inteligent, care să eficientizeze și să ordoneze fluxurile de circulație în intersecțiile aglomerate.

Camere automate: sistem conectat cu Poliția Română, sancțiuni instantanee pentru cei care pun vieți în pericol.

Prevenție reală - fiecare accident grav analizat de o echipă multidisciplinară, cu măsuri imediate aplicate în teren.

”Am o preocupare veche pentru siguranța rutieră, încă dinainte să intru în politică. Sunt tată și subiectul acesta mă afectează și mai mult. Îi văd pe copiii mei cum traversează străzi unde mașinile nu încetinesc niciodată. Iar în acest oraș avem nevoie de mai multă ordine. Vreau un oraș în care bunul-simț e susținut de reguli clare și de infrastructură care protejează viața. Asta înseamnă respect. Asta înseamnă un București construit pentru oameni”, declară Cătălin Drulă.

