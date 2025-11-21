Cătălin Drulă: „Nu pot ei tăia, cât putem noi planta. 1 milion de arbori în București în următorii 5 ani”

Cătălin Drulă este candidatul USR la alegerile pentru primăria Capitalei

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru primăria Capitalei, își asumă un obiectiv ambițios în programul său: plantarea unui milion de copaci în București în următorii cinci ani.

„Nu pot ei tăia cât putem noi planta. Acesta este un angajament. În planul meu pentru București am prevăzut plantarea a un milion de arbori în următorii 5 ani, alături de primăriile de sector și Ministerul Mediului. Orașul în care vrem să trăim se construiește în fiecare zi cu oameni care înțeleg că o calitate bună a vieții depinde direct de spațiile verzi”, spune Cătălin Drulă.



Obiectivul ambițios a fost anunțat în contextul în care în ultimele zile au fost raportate noi tăieri ilegale de copaci în Sectorul 3. Ce s-a schimbat de data asta a fost cuantumul amenzii, nu 25 de lei pentru un arbore ca până de curând, ci am ajuns la 20 000 de euro în acest caz.

„S-a aplicat noul regulament. Este propunerea colegilor mei din USR care au crescut la maxim amenzile pentru tăierile ilegale de arbori. În plus, responsabili trebuie să planteze de 10 ori mai mulți arbori decât au tăiat. Ne vom asigura că această măsură va fi aplicată. Urmează și o lege ca aceste tăieri să fie infracțiuni”, explică Drulă.

Candidatul USR amintește că de curând, consiliul general al municipiului București a aprobat și proiectul Centura Verde a Bucureștiului, pe care USR și ministra Mediului Diana Buzoianu l-au susținut de la început.



„Proiectul Bucureștiului verde e un angajament de când există partidul. De curând, Consiliul General a aprobat Centura Verde a Capitalei, pe care USR și ministra Diana Buzoianu au susținut-o de la început. Acum trebuie să o transformăm în realitate, să creăm o barieră naturală care ne protejează de poluare și de problemele de sănătate cauzate de aceasta”, declară Drulă.

