Ce întreabă românii despre creditele ipotecare 

Cele mai frecvente întrebări despre cum alegi creditul ipotecar potrivit și răspunsurile experților. FOTO: pexels.com

Românii au arătat în ultimii ani apetit pentru creditele imobiliare, dar - în momentul în care țara a început să fie lovită de instabilitate economică - oamenii au început să le pună câteva întrebări importante reprezentanților băncii. Acestea sunt mult mai orientate către riscuri, costuri totale și siguranța pe termen lung.

Iată cele mai frecvente întrebări despre cum alegi creditul ipotecar potrivit și răspunsurile experților.

1. „Ce tip de dobândă este mai avantajos: fixă sau variabilă?”

Aceasta este cea mai frecventă întrebare. Specialiștii recomandă dobânda fixă pentru cei care își doresc stabilitate în primii ani ai creditului, mai ales în perioade de dobânzi fluctuante. Dobânda variabilă poate deveni mai avantajoasă atunci când indicii de referință scad, dar implică un grad mai mare de incertitudine.

2. „Cât pot împrumuta în funcție de venitul meu?”

Românii vor să știe exact cât le permite banca. Răspunsul depinde de gradul de îndatorare, care în prezent este limitat de reglementările BNR la aproximativ 40% din venitul net. Totuși, suma finală diferă în funcție de istoricul de creditare, tipul veniturilor și alte angajamente financiare.

3. „Ce costuri ascunse există la un credit ipotecar?”

Mulți clienți se tem de cheltuieli neprevăzute. Pe lângă rata lunară, apar costuri precum evaluarea imobilului, comisioanele de analiză și administrare (dacă există) sau asigurarea obligatorie a locuinței. Românii devin tot mai atenți la DAE – indicatorul care include toate costurile relevante

4. „În ce condiții pot rambursa anticipat?”

O întrebare tot mai întâlnită, mai ales în rândul tinerilor care estimează creșteri salariale. În prezent, rambursarea anticipată la creditele în lei are comisioane foarte mici sau inexistente. Mulți consultanți recomandă această opțiune pentru a reduce costurile totale ale creditului.

5. „Ce se întâmplă dacă dobânzile cresc mult?”

Temerea principală este riscul de supraîndatorare. Băncile fac simulări pentru a evalua capacitatea de plată și la dobânzi semnificativ mai mari, așadar, există o marjă de siguranță luată inclusiv de instituțiile bancare. Cel mai bine este însă ca atunci când accesezi un credit să faci și un scenariu personal, pe termen lung, în privința propriului buget și cum reacționează în situații negative.

Din ce observăm mai sus, românii au început să pună întrebările potrivite atunci când vor un credit imobiliar și devin tot mai informați. Totodată, piața bancară răspunde prin transparență mai mare și asigură oferte adaptate. În final, putem spune că într-o perioadă economică problematică, documentarea riguroasă rămâne cea mai bună strategie.