Ce trebuie să știe instalatorii despre integrarea convertoarelor în sistemele fotovoltaice complete

5 minute de citit Publicat la 17:45 05 Mar 2026 Modificat la 17:45 05 Mar 2026

Integrarea convertoarelor într-un sistem fotovoltaic complet îți influențează direct randamentul zilnic, stabilitatea la variații de sarcină și calitatea recepției finale. Mulți instalatori observă rapid că diferența dintre o lucrare „pornită” și una predictibilă pe termen lung stă în detalii: compatibilitatea electrică, configurarea MPPT, cablarea corectă și verificările de siguranță.

Ghidul de mai jos își propune să te ajute să selectezi, să conectezi și să verifici convertoarele într-un ansamblu complet (panouri, invertor, baterii, protecții, monitorizare).

Alegerea convertoarelor potrivite

Începe cu arhitectura: on-grid, off-grid sau hibrid. Pentru on-grid, urmărești echipamente cu certificări cerute de operatorul de distribuție și funcții de protecție/anti-islanding, conform documentației producătorului și cerințelor de racordare. Pentru off-grid și hibride, verifici în plus modul în care convertorul lucrează cu bateriile și cu sarcini variabile.

În majoritatea cazurilor, dimensionarea pleacă de la:

· fereastra de tensiune DC (minim/maxim) și tensiunea de pornire;

· curentul maxim admis pe intrare și curentul pe fiecare tracker;

· numărul de trackere MPPT (important la orientări diferite sau umbriri parțiale);

· eficiența declarată și condițiile de măsurare (nu doar „vârful” de eficiență);

· compatibilitatea cu tipul de baterie și cu BMS (la sisteme cu stocare).

Exemplu practic: într-o casă cu două ape ale acoperișului (est/vest), două MPPT-uri reduc pierderile față de un singur MPPT, deoarece fiecare șir lucrează la punctul lui optim. În utilizare uzuală, asta se vede mai ales dimineața și după-amiaza, când iradierea diferă mult între planuri.

Evita „potrivirea” doar după puterea nominală. Uită-te și la curenții de scurtcircuit ai panourilor fotovoltaice , mai ales la temperaturi scăzute, unde tensiunea în gol crește. Păstrează o marjă realistă față de limitele convertorului, ca să eviți declanșări și erori greu de explicat clientului.

Integrarea cu alte componente

Un convertor bun poate lucra prost într-un sistem „amestecat” fără verificări. Notează din start topologia: unde intră energia din PV, unde se face conversia, unde se stochează și cum ajunge la consumatori. În sistemele hibride, logica de management (prioritate consum, încărcare baterie, injecție în rețea) contează la fel de mult ca schema electrică.

Pentru baterii, verifică tipul chimiei (Li-ion, LiFePO₄, plumb-acid) și parametrii de curent de încărcare și tensiunile țintă. În majoritatea cazurilor, LiFePO₄ cere limite clare de tensiune și curent, iar integrarea corectă include comunicația cu BMS (CAN/RS485) dacă producătorul o recomandă. Asta reduce opririle intempestive și ajută la o durată de viață mai bună.

Nu ignora protecțiile: siguranțe, disjunctoare, SPD (supratensiune) pe DC și AC, plus întrerupător-separator unde schema o cere. În proiectele rezidențiale, mulți instalatori câștigă timp dacă standardizează din început „kitul” de protecții pentru plaje de putere similare.

Schema de conectare și cablarea

Cablarea corectă pornește de la curenți reali și lungimi reale, nu din „ce se folosește de obicei”. Calculează căderea de tensiune și țintește pierderi mici pe DC, mai ales între panouri și echipamentul de conversie/încărcare. Pentru rezultate stabile, mulți instalatori păstrează pierderile sub 1–2% pe tronsoanele critice, apoi verifică prin măsurători în sarcină.

În practică, problemele apar des din:

· sertizări greșite pe papuci sau MC4 incompatibile;

· cupluri de strângere necontrolate în borne;

· bucle de cablu fără fixare, care obosesc în timp contactele;

· lipsa etichetării stringurilor și a polarității.

Împământarea și echipotențializarea se fac conform normativelor aplicabile și instrucțiunilor producătorilor. Pentru instalații la clădiri, corelează soluția cu proiectul electric și cu protecția la trăsnet, acolo unde există. Pentru verificări și teste, folosește instrumente calibrate și notează valorile în fișa de punere în funcțiune.

Configurare și calibrare

După montaj, intri în zona care separă o instalare „merge” de una optimizată. Setează parametrii MPPT pe baza datelor din fișele panourilor: Voc, Vmp, Isc, Imp și coeficienți de temperatură. Apoi verifică dacă șirurile rămân în fereastra MPPT și în limitele absolute la temperaturi extreme (iarna/vara).

În sistemele cu stocare, configurează:

· pragurile de încărcare/descărcare;

· limitele de curent de încărcare și descărcare;

· logica de prioritate (consumatori vs baterie vs rețea);

· comunicarea cu BMS, dacă există.

Exemplu practic: la un sistem hibrid de 48 V cu baterie LiFePO₄, o limită de curent prea optimistă poate genera protecții BMS la vârfuri de consum (de exemplu pornirea unei pompe). Ajustezi curentul maxim și verifici din nou cu scenarii reale de sarcină, nu doar cu „load test” scurt.

Activează monitorizarea și păstrează un istoric al erorilor. În utilizare uzuală, logurile din primele 7–14 zile îți arată dacă ai șiruri dezechilibrate, umbriri neprevăzute sau setări de rețea nealiniate.

Verificări de siguranță și conformitate

Înainte de punerea sub tensiune, treci printr-o listă scurtă, dar strictă:

1. verifici polaritatea pe fiecare string și pe intrările convertorului;

2. confirmi valorile Voc pe stringuri și le compari cu calculele la rece;

3. verifici disjunctoare, siguranțe, separatoare și SPD-uri montate corect;

4. verifici continuitatea împământării și legăturile echipotențiale;

5. verifici setările pentru rețea, acolo unde sistemul injectează energie.

Pentru conectarea la rețea, respectă cerințele OSD și regulile ANRE aplicabile proiectului. O documentație incompletă sau setări de protecție nepotrivite duc, în majoritatea cazurilor, la reluarea verificărilor sau la solicitări de clarificări.

Dacă proiectul include circuite noi în tabloul general, cere sprijinul unui electrician autorizat și lucrează cu schema actualizată. Asta simplifică recepția și reduce intervențiile ulterioare.

Testare funcțională și diagnosticare

După pornire, testează în scenarii controlate: creșteri rapide de consum, schimbarea sursei (PV/rețea/baterie), oprirea și repornirea echipamentelor auxiliare. Urmărește temperaturile, curenții și tensiunile în puncte cheie. Notează valorile inițiale într-o fișă de punere în funcțiune. În teren, însă, contează mai mult corelarea datelor: producție PV vs consum, comportamentul MPPT în noros, stabilitatea tensiunii pe DC bus și alertele din jurnal.

Dacă apar erori repetate, verifică întâi cauzele simple: contacte slabe, limite de curent setate prea jos, șiruri inegale, sau o fereastră MPPT nepotrivită pentru configurația panourilor.

Documentare și mentenanță

Lasă clientului și echipei tale un set minim de documente: schema „as built”, setările finale, seriile echipamentelor, poziția protecțiilor și pașii de oprire în siguranță. În proiectele rezidențiale, asta scurtează mult timpii de intervenție.

Propune un plan simplu de mentenanță:

· verificare vizuală trimestrială (conectori, cabluri, infiltrații, fixări);

· verificări electrice anuale, conform recomandărilor producătorilor;

· actualizări de firmware, unde producătorul le publică și le recomandă.

O mentenanță predictibilă ajută la stabilitatea sistemului și la estimări realiste de costuri și payback.

Recomandări de optimizare a performanței în sistemul fotovoltaic complet

Optimizarea pornește de la potrivirea echipamentelor cu scenariul clientului: consum de seară, pompă de căldură, încărcare EV, locuință izolată sau mic consum de bază. Apoi ajustezi detaliile: separarea consumatorilor mari pe circuite dedicate, programarea încărcării bateriei, limitarea exportului dacă proiectul o cere.

Pentru proiectare și înlocuiri rapide, ajută să ai acces la modele diferite (DC-DC, încărcătoare, convertoare pentru aplicații mobile sau staționare). Dacă vrei să compari opțiuni tehnice și specificații, poți alege din gama noastra de convertoare și să verifici parametrii de intrare/ieșire, eficiența și compatibilitățile declarate.

Dacă un caz iese din tiparele uzuale (de exemplu, sisteme comerciale cu vârfuri mari de sarcină sau cerințe stricte de monitorizare), implică un inginer proiectant. Decizia corectă la început economisește timp la punerea în funcțiune și reduce intervențiile în garanție.