Ce putem învăța din Danemarca despre scaune pentru cantina

O simplă masă de prânz într-o sală de mese obișnuită poate spune mai multe despre cultura organizațională. Foto: evohoreca.ro

Există momente în care o călătorie îți schimbă perspectiva nu prin monumente sau peisaje, ci prin detalii aparent banale. Uneori, o simplă masă de prânz într-o sală de mese obișnuită poate spune mai multe despre cultura organizațională și despre respectul față de spațiul comun decât o prezentare oficială. Așa s-a întâmplat într-o călătorie recentă în Danemarca, unde experiența luării mesei în cantinele unor fabrici a scos la iveală o diferență subtilă, dar extrem de relevantă.

În toate locațiile vizitate, fără excepție, am observat același tipar: Scaune pentru cantina prevăzute cu brațe special proiectate astfel încât să permită suspendarea scaunului pe blatul mesei. La finalul pauzei de masă, angajații ridicau scaunele cu un gest simplu și le agățau de masă, lăsând podeaua complet liberă. Nu era un efort impus, ci o rutină firească.

Privind mai atent, am realizat că designul acestor scaune nu era întâmplător. Brațele erau gândite ergonomic, ușor curbate, suficient de rezistente pentru a susține greutatea scaunului atunci când era sprijinit pe masă. Structura metalică subțire, dar robustă, oferea stabilitate, iar șezutul și spătarul aveau o formă simplă, funcțională. Totul părea calculat pentru eficiență.

Beneficiul imediat era evident, curățenie, disciplină și eficiență. Personalul de întreținere putea igieniza rapid și complet podeaua, fără a pierde timp mutând zeci de scaune. Timp pierdut pe care societatea îl plătea în baza abonamentului.

În spații unde sute de persoane iau masa zilnic, acest detaliu înseamnă economie de timp, organizare și igienă superioară. Sala rămânea aerisită, ordonată și pregătită rapid pentru următorul flux de oameni.

Dar impactul nu se oprea la partea practică. Acest tip de scaun inducea, aproape discret, un comportament disciplinat. Faptul că fiecare persoană își ridica scaunul la final crea o cultură a responsabilității față de spațiul comun. Ordinea nu era impusă prin reguli afișate pe pereți, ci era integrată în designul mobilierului.

În același timp, confortul nu era sacrificat. Deși gândite pentru utilizare intensivă, scaunele ofereau sprijin adecvat pentru spate, iar prezența brațelor adăuga un plus de relaxare în timpul mesei. Era un echilibru clar între funcționalitate și ergonomie, între durabilitate și confort.

Reflectând la această experiență, mi-am dat seama că un mobilier HoReCa potrivit poate influența direct modul în care este utilizat un spațiu. Nu este vorba doar despre un obiect, ci despre un instrument care modelează comportamente și optimizează procese. În România, multe cantine încă folosesc scaune clasice, fără această funcție practică de suspendare, ceea ce îngreunează întreținerea zilnică și reduce eficiența operațională.

Prin soluțiile promovate de EVOhoreca , astfel de concepte pot fi integrate cu ușurință și în spațiile locale. Un scaun bine proiectat pentru cantină nu înseamnă doar rezistență la utilizare intensă, ci și inteligență în design, economie de timp și susținerea unui mediu organizat.

După experiența din Danemarca, dorința este clară: ar fi benefic ca acest tip de scaun cu brațe adaptate pentru suspendare pe masă să devină o prezență obișnuită și în cantinele din România. Uneori, progresul nu vine din schimbări spectaculoase, ci din detalii simple, bine gândite, care fac diferența zi de zi.