De la chirie la proprietate. Care sunt pașii financiari pe care nu trebuie să îi sari

Primul pas este evaluarea realistă a situației financiare pe care o ai. foto: pexels.com

Pentru mulți români, trecerea de la statutul de chiriaș la cel de proprietar poate fi cel mai important pas pe care îl fac către o viață independentă și, de ce nu, către o nouă etapă, cea a întemeierii unei familii. Desigur, acest moment marchează și una dintre cele mai importante decizii financiare din viață, având în vedere costurile totale implicate.

Așadar, deși dorința de a cumpăra o locuință apare adesea din motive emoționale - stabilitate, siguranță, independență - procesul în sine implică o serie de pași financiari pe care nu poți să îi ignori. De altfel, planificarea corectă te poate ajuta să faci o alegere sustenabilă pe termen lung și să eviți situațiile neplăcute care pot apărea atunci când bugetul nu este bine calculat, mai ales având în vedere perioadele pentru care un credit imobiliar pentru persoane fizice poate fi acordat.

Uite la ce trebuie să fii atent mai exact:

Analiza veniturilor și a cheltuielilor reale

Primul pas este evaluarea realistă a situației financiare pe care o ai. Nu este suficient să calculezi doar venitul lunar, ci și cheltuielile recurente, economiile existente și eventualele obligații financiare. Băncile iau în calcul gradul de îndatorare, iar o imagine clară asupra bugetului personal te ajută să stabilești ce rată lunară poți să susții fără stres.

În plus, specialiștii recomandă ca rata lunară să nu depășească un procent care să afecteze confortul financiar al familiei, iar acest calcul trebuie făcut înainte de orice simulare de credit.

Economisirea pentru avans

Un alt pas pe care nu ar trebui să-l ignori este strângerea avansului. În funcție de tipul de credit și de politica băncii, avansul poate varia, iar pregătirea lui din timp reduce presiunea financiară și crește șansele de aprobare. Nu uita că, pe lângă avans, trebuie să iei în calcul și costuri suplimentare: taxe notariale, evaluări, asigurări sau eventuale renovări.

Analiza ofertelor de credit

Compararea ofertelor bancare este o altă etapă importantă. Dobânda, comisioanele, flexibilitatea rambursării anticipate și opțiunile de refinanțare pot face diferența pe termen lung. Chiar și o marjă mică de dobândă poate influența costul total al creditului pe parcursul a 20-30 de ani.

Așa că este recomandat să analizezi simulările de credit în funcție de scenarii diferite, inclusiv posibile variații ale dobânzilor sau schimbări în situația financiară personală.

Stabilirea unui fond de siguranță

Achiziția unei locuințe nu trebuie să consume toate economiile disponibile, așa cum găsim explicații și aici . Este mereu recomandat să îți rămână un fond de rezervă care să acopere cel puțin câteva luni de cheltuieli.

Alegerea locuinței în funcție de buget, nu invers

Una dintre cele mai frecvente greșeli pe care cumpărătorii o fac este alegerea locuinței înainte de stabilirea bugetului. În realitate, procesul ar trebui inversat: stabilești bugetul maxim pe care îl poți suporta, apoi cauți proprietatea care se încadrează în acel interval. Astfel, eviți supraîndatorarea și presiunea financiară pe termen lung.

În acest context, de cele mai multe ori, discuția cu un consultant financiar sau cu un reprezentant bancar poate să îți aducă claritate asupra costurilor reale și asupra opțiunilor de finanțare pe care le ai la dispoziție. După cum vezi, o planificare corectă și informată te ajută să iei o decizie care nu este impulsivă și are la bază o investiție inteligentă.

Trecerea de la chirie la proprietate nu este doar un pas emoțional, ci și un proiect financiar complex care se va întinde pe mulți ani. Dacă respecți etapele recomandate de specialiști, crești șansele ca viitoarea rată bancară să nu fie una care să pună presiune excesivă pe veniturile tale lunare.

Sursa foto: pexels.com