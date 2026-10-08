Cine a inventat sloturile video?

De la aparatul mecanic Liberty Bell al lui Charles Fey la sloturile video și jocurile online de astăzi, tehnologia păcănelelor a trecut prin transformări majore. Sursa foto: ChatGPT

Între primul aparat cu trei role și primul slot video au trecut aproximativ 80 de ani. Aparatul a ieșit dintr-un atelier din San Francisco, iar slotul video a fost prezentat pentru prima dată într-un hotel din Las Vegas.

Cireșele de pe role și cipul care alege rezultatul fiecărei rotiri au apărut în acești ani sau la scurt timp după aceea. Le găsești și azi la păcănelele online, chiar dacă jocurile arată complet diferit.

Charles Fey și aparatul Liberty Bell

În 1895, la San Francisco, Charles Fey, un mecanic născut în Bavaria, a construit primul aparat cu monede și trei role. Câțiva ani mai târziu, Fey a lansat modelul care l-a făcut celebru: Liberty Bell.

Pe role erau cinci simboluri: potcoava, clopotul Libertății și trei semne din cărțile de joc (caro, pică și cupă). Trei clopote pe linie aduceau cel mai mare câștig, 50 de cenți, adică zece monede de cinci cenți, plătite automat de aparat.

Fey nu și-a putut patenta invenția, deoarece jocurile de noroc erau ilegale în California. Mai mulți concurenți au copiat rapid aparatul, inclusiv compania Mills Novelty din Chicago. Atelierul lui Fey de pe Market Street a fost distrus de cutremurul din 1906, iar locul a fost declarat obiectiv istoric al statului California.

Ca să ocolească interdicțiile la jocurile pe bani, producătorii au construit aparate care plăteau câștigurile în gumă de mestecat cu aromă de fructe. Așa au ajuns pe role cireșele și lămâile. Tot de aici vine, după explicația cea mai răspândită, și simbolul BAR: sigla firmei Bell-Fruit Gum.

În 1963, Bally a lansat Money Honey, primul aparat complet electromecanic. Avea un bottomless hopper, adică un rezervor de monede fără fund, și plătea automat până la 500 de monede fără ajutorul unui angajat al cazinoului. Rolele erau însă tot mecanice, iar primul aparat cu ecran a apărut abia în anii ’70.

Walt Fraley și primul slot video

Primul slot video l-a construit Walt Fraley, care conducea compania Fortune Coin din Las Vegas. Aparatul nu mai avea role mecanice, ci doar imagini cu role, afișate pe un televizor color Sony Trinitron de 19 inchi, modificat special. Rezultatul fiecărei rotiri era stabilit de un microprocesor.

Prima demonstrație publică a aparatului a avut loc în 1976, la hotelul Las Vegas Hilton. Jucătorii erau obișnuiți să audă rolele învârtindu-se și să le vadă cum se opresc una câte una. Cum să ai încredere într-un televizor care îți arată singur dacă ai câștigat?

Multora li se părea suspect un aparat fără nicio piesă în mișcare, așa că au rămas la aparatele clasice. Fortune Coin nu a avut succesul așteptat, deși funcționa fără probleme.

Compania lui Fraley a fost cumpărată ulterior de IGT, firma fondată de William „Si” Redd. IGT a continuat să dezvolte sloturile video, iar la începutul anilor ’80 era deja cunoscută pentru aparatele de video poker.

Cipul care decide fiecare rotire

În 1984, la câțiva ani după Fortune Coin, matematicianul norvegian Inge Telnaes a patentat un sistem bazat pe RNG. Denumirea vine de la Random Number Generator, adică generator de numere aleatorii.

Un cip alege pozițiile în care se opresc rolele, iar producătorul poate stabili cât de des apare fiecare combinație. Rolele doar îți arată rezultatul ales de cip.

Toate sloturile video moderne, inclusiv păcănelele online, funcționează pe același principiu. Poate un slot video să intre pe plată după o serie lungă de rotiri pierdute?

Nu, fiecare rotire este independentă de cea dinainte, așa că o serie de pierderi nu îți crește șansele de câștig la rotirea următoare.

La sloturile video, rolele erau doar imagini, așa că producătorii nu mai depindeau de piese mecanice și puteau adăuga jocuri noi în același aparat. În 1996, WMS a lansat Reel ’Em In, primul slot video american cu un al doilea ecran, pe care se deschidea un joc separat.

Așa s-a ajuns treptat de la sloturile cu trei linii de plată la jocurile Megaways. La acestea, numărul de simboluri de pe fiecare rolă se schimbă de la o rotire la alta. Unele ajung la peste 100.000 de moduri de câștig.

Din Las Vegas pe telefon

Până la jocurile Megaways, sloturile se jucau deja și în afara sălilor de jocuri. În 1994, Microgaming, o companie de pe Insula Man, a creat primul software de cazinou gândit pentru internet. Mai târziu, jocurile au ajuns și pe telefon.

În România, poți juca legal doar la operatorii licențiați de ONJN. Site-urile fără licență ajung pe lista neagră a instituției. În iulie 2026, ONJN a introdus pe această listă un număr record, aproape 800 de site-uri ilegale, într-o singură ședință.

La aparatul lui Fey, câștigul îl primea oricine introducea o monedă. La un casino online licențiat, contul de jucător se verifică obligatoriu. Trimiți o fotografie a cărții de identitate, a pașaportului sau a permisului de conducere, iar operatorul confirmă că datele de la înregistrare sunt corecte.

De aprobarea documentelor depinde momentul în care primești un bonus cu verificare identitatii la casino, deoarece la mulți operatori se acordă abia după acest proces. Durata verificării diferă de la un operator la altul, de la câteva ore la una, două zile.

De la Liberty Bell până la jocurile de pe telefon s-a schimbat aproape tot, mai puțin unele simboluri. Data viitoare când vezi un clopot sau o cireașă pe rolele unei păcănele clasice, să știi că au apărut acum peste o sută de ani. Joacă responsabil!