Liniile de plată: De la sloturi cu trei linii, la sute de mii la jocurile Megaways

Termenul „Linii de plată” este unul de care a auzit aproape orice persoană care a jucat vreodată la sloturi, fie într-o locație fizică, fie pe o platformă online. Termenul definește o traiectorie fixă pe rolele unui slot care, în momentul în care aceasta este completată de simbolurile aferente, va genera un câștig.

Liniile de plată sunt, practic, cele care stabilesc câștigurile în momentul în care simbolurile identice vor fi aliniate pe grilă într-un anumit mod. Ele sunt invizibile, dar sunt active în timpul fiecărei rotiri, atât în jocul de bază, cât și în timpul secvențelor speciale.

Pe scurt, despre liniile de plată:

· Pot fi drepte, diagonale sau chiar în zig-zag

· La unele sloturi poți ajusta numărul liniilor de plată

· Câștigurile sunt calculate numai pe liniile pe care ai mizat.

· Motorul Megaways (sub licența Big Time Gaming) a revoluționat industria

Liniile de plată pot fi ajustabile sau nu

· Liniile de plată fixe: Acestea sunt active permanent și nu poți alege pe câte vrei să joci. Miza aleasă este valabilă pentru toate liniile.

· Linii de plată ajustabile: Ai la dispoziție opțiunea de a alege câte linii dorești să activezi. Îți poți face astfel o strategie, dar e bine să știi că miza este influențată de numărul total al liniilor pe care joci.

De la doar trei linii, la sute de mii

La începuturi, sloturile mecanice aveau doar trei linii de plată fixe. Conceptul simplu a făcut ca acestea să fie înțelese rapid de cei ce le practicau în barurile din New York, unde ofereau premii în gumă de mestecat ori în produse din meniu. Pe măsură ce anii au trecut, această industrie s-a dezvoltat. Apariția sloturilor video a contribuit masiv, iar jocurile au început să aibă din ce în ce mai multe linii de plată.

Sloturile Megaways

Una din cele mai importante borne din istoria sloturilor moderne a fost apariția motorului Megaways, inventat de compania australiană Big Time Gaming (BTG) în anul 2015.

Primul slot echipat cu acest motor a fost Dragon Born Megaways, însă popularitatea a venit un an mai târziu, odată cu lansarea slotului Bonanza Megaways (2016). Sloturile Megaways se remarcă prin fluctuația numărului de simboluri prezente pe o rolă (între 2 și 8 simboluri) de la o rotire la alta.

Pe măsură ce ideea a fost îndrăgită tot mai mult de public, licența Megaways a fost preluată și de alți dezvoltatori de pe piață. Așa se face că sloturile Megaways sunt printre cele mai apreciate de operatorii online. Power of Thor Megaways, The Dog House Megaways și Big Bass Bonanza Megaways, de exemplu, sunt 3 dintre cele mai populare sloturi din colecția TopBet (L1254520W001667 ONJN), cazinou online lansat chiar în vara acestui an.

Sloturi clasice ori sloturi multiline?

Părerile sunt împărțite în rândul jucătorilor. Sloturile clasice pot oferi un sentiment de nostalgie , deoarece se aseamănă cu jocurile inițial create. Se fac remarcate prin simplitate și eleganță, iar adesea pot fi jucate pe mize mici.

De partea cealaltă, sloturile multiline au o varietate mai mare de linii de plată și, de cele mai multe ori, funcțiile speciale și tematicile lor sunt mult mai dinamice decât la jocurile clasice.

Indiferent ce sloturi preferi, este bine să înțelegi cum funcționează. Liniile de plată sunt esențiale pentru orice slot și este recomandat să ții cont de ele când alegi un joc.

De reținut că un joc cu mai multe linii de plată nu oferă în mod automat câștiguri mai dese sau mai mari, așa cum ai tentat să crezi dacă ești un jucător fără experiență. La fiecare rotire, șansele sunt stabilite pur aleatoriu, pe baza unui RNG – Generator de Numere Aleatorii. Astfel se asigură transparența și corectitudinea jocului.