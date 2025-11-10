Ciprian Ciucu: „Cel mai bun predictor pentru comportamentul din viitor este ceea ce ai făcut în trecut”

1 minut de citit Publicat la 17:46 10 Noi 2025 Modificat la 17:47 10 Noi 2025

Ciprian Ciucu este candidatul PNL la Primăria Capitalei. Foto: Agerpres

Oamenii sunt definiți de faptele lor. Dacă vrei să știi ce vor face în viitor, privește cu atenție ce au făcut până acum — este convingerea lui Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Generală a Capitalei.

În noul său clip, Ciucu vorbește despre ceea ce îi definește cu adevărat pe oameni și despre cât de rar se schimbă aceștia. Doar experiențele cu adevărat puternice pot schimba un caracter. În cele mai multe cazuri, faptele din trecut sunt cartea de vizită a oricărui om.

„Ce am învățat în acești ani este că oamenii nu se schimbă. Foarte greu se schimbă, în anumite condiții extraordinare. Dar cel mai bun predictor pentru comportamentul din viitor este ceea ce ai făcut în trecut. Așa cum ai fost până acum, așa vei fi și de acum încolo.” — Ciprian Ciucu

Referindu-se la propria experiență, candidatul PNL spune că activitatea sa ca primar al Sectorului 6 îl definește cel mai bine. El îi îndeamnă pe bucureșteni să îi analizeze munca, să privească ce a făcut deja și să aibă încredere în direcția pe care o propune pentru Capitală.

„Bucureștiul poate fi dus la un alt nivel.”

Ciucu crede cu putere că acest lucru se poate — cu încredere, muncă și continuitate.

„Am această carte de vizită: munca mea vizibilă din ultimii cinci ani. Promit tuturor bucureștenilor că nu mă voi schimba, că voi munci la fel de mult. Să aibă încredere într-un bucureștean ca ei — unul care a luat-o de jos, care a fost votat direct de oameni, nu numit de altcineva.”

Cartea de vizită a lui Ciprian Ciucu:

Reales în 2024 cu peste 70% din voturi – cel mai puternic candidat al dreptei;

Primar al Sectorului 6, recunoscut pentru rezultate concrete în administrație;

Fost președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (2019–2020);

Consilier general (2016–2019);

Experiență solidă în comunicare, formare profesională și administrație publică;

A predat la Universitatea din București și a fost trainer în Georgia și Republica Moldova;

Diplome SNSPA: Științe Politice (1996–2000) și Master în Politici Publice și Integrare Europeană (2001).

„Faptele vorbesc. Iar trecutul este cea mai bună dovadă pentru viitor.”

Vezi clipul integral cu Ciprian Ciucu și descoperă de ce crede că Bucureștiul poate fi dus la nivelul pe care îl merită.