Ciprian Ciucu: „De 30 de ani, centrul Bucureștiului nu mai este o prioritate. Trebuie să aducem cultura mentenanței în Capitală”

Ciprian Ciucu şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Sursa foto: Antena 3 CNN

Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, atrage atenția asupra faptului că zona centrală a Bucureștiului nu a mai beneficiat de un proiect real de regenerare urbană de peste trei decenii. „Au trecut mulți ani, poate prea mulți ani – 30 de ani – de când centrul orașului nostru, zona centrală, nu a mai fost privit ca o prioritate și nu a mai beneficiat de un proiect efectiv de regenerare urbană”, a declarat Ciprian Ciucu.

El a folosit exemplul piațetei de la Teatrul Odeon pentru a arăta cum se vede lipsa de investiții și de grijă pentru spațiul public chiar în inima orașului. „Vă dați seama, aici trec anual zeci de mii, poate sute de mii de oameni și ți se face puțin rușine când vezi cum arată această piațetă de la Odeon”, a spus candidatul la Primăria Capitalei.

Ciucu este de părere că această situație este generată de lipsa unei culturi a întreținerii constante și arată că un oraș civilizat se vede în detalii și în ritmul în care se intervine atunci când apare o problemă. „Un oraș pus la punct este un oraș ordonat, curat, în care lucrările publice sunt de calitate și în care, în fiecare săptămână, se face mentenanță. A căzut un bolard, l-ai îndreptat; s-a spart pavajul, periodic ai grijă să-l repari; a ruginit un element de mobilier stradal, ai grijă să-l înlocuiești sau să-l vopsești”, a explicat Ciucu.

Candidatul la Primăria București a precizat că nu este vorba doar despre un proiect punctual, ci despre o schimbare de abordare în administrația Capitalei, care să trateze spațiul public ca pe un bun de care ai grijă în permanență, nu doar din când în când. „Asta presupune o activitate constantă, permanentă și trebuie să aducem în București cultura mentenanței”, a subliniat Ciprian Ciucu.

„Material promovat de PNL București”