Ciprian Ciucu invită bucureștenii la cea de-a cincea ediție a West Side Christmas Market din Drumul Taberei

<1 minut de citit Publicat la 19:17 29 Noi 2025 Modificat la 19:17 29 Noi 2025

Ciucu a precizat că organizarea târgului nu implică cheltuieli din bugetul public, întrucât spațiul este concesionat către Untold Univers. Foto: Facebook.com/Primăria Sectorului 6

Ciprian Ciucu a transmis un mesaj din mijlocul vizitatorilor prezenți la cea de-a cincea ediție a West Side Christmas Market din Drumul Taberei, unde atmosfera rămâne la fel de animată ca în anii precedenți, în ciuda ploii.

Primarul Sectorului 6 a subliniat că târgul a devenit una dintre principalele atracții ale Bucureștiului în perioada sărbătorilor de iarnă, cu un număr mare de activități, instalații și zone dedicate familiilor. Parcul Drumul Taberei este complet împodobit, iar evenimentul atrage anual vizitatori din toate cartierele Capitalei și din țară.

Ciucu a precizat că organizarea târgului nu implică cheltuieli din bugetul public, întrucât spațiul este concesionat către Untold Univers, companie care suportă integral costurile și achită o chirie anuală către administrația locală.

Primarul a adresat și un mesaj cu ocazia Zilei Naționale, invitând bucureștenii și vizitatorii din provincie să participe la eveniment și să se bucure de atmosfera festivă până pe 27 decembrie.

„Vă așteptăm aici, ca în fiecare an. Este o atmosferă superbă și un loc care aduce oamenii împreună în această perioadă specială”, a transmis Ciprian Ciucu.

