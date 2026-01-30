Clinica Stomatologica Sector 2 – Life Dent, servicii stomatologice complete si implantologie de top  

3 minute de citit Publicat la 16:56 30 Ian 2026 Modificat la 16:56 30 Ian 2026

Life Dent este recunoscuta ca o Clinica Stomatologica Sector 2 de top, apreciata pentru profesionalismul echipei medicale, experienta acumulata in peste doua decenii de activitate si standardele ridicate ale actului medical. Infiintata in anul 2008, clinica Life Dent ofera servicii stomatologice complete, de la consultatii si tratamente preventive pana la proceduri avansate de implantologie, realizate cu tehnologie moderna si o abordare medicala personalizata. Orientarea constanta catre siguranta, confort si rezultate durabile a transformat Life Dent intr-un reper pentru pacientii care cauta calitate, incredere si solutii stomatologice corecte in Bucuresti, Sector 2.

Servicii stomatologice complete la standarde premium – Life Dent, Sector 2

Clinica LifeDent este o clinica stomatologica in sectorul 2, cu traditie si experienta solida, dedicata pacientilor care isi doresc tratamente corecte, sigure si eficiente. Infiintata in anul 2008, clinica Life Dent functioneaza pe baza unor principii clare: profesionalism medical, grija pentru pacient si utilizarea celor mai bune solutii terapeutice disponibile.

Cu o experienta cumulata de peste 25 de ani in stomatologie, echipa Life Dent este formata din medici specialisti, fiecare cu expertiza pe domeniul sau, capabili sa ofere solutii complete pentru sanatatea orala. Clinica este situata in Bucuresti, Sector 2, pe Str. Magura Vulturului nr. 89, fiind usor accesibila cu toate mijloacele de transport.

Protetica dentara – zambete refacute corect si durabil

Serviciile de protetica dentara sunt dedicate refacerii functiei masticatorii si a esteticii dentare. La Life Dent se realizeaza lucrari protetice fixe si mobile personalizate, adaptate perfect fizionomiei si nevoilor fiecarui pacient. Fiecare lucrare este gandita pentru stabilitate, confort si aspect natural.

Endodontie – salvarea dintilor afectati

Prin endodontie moderna, dintii afectati de infectii sau leziuni profunde pot fi salvati. Tratamentele de canal sunt realizate cu precizie, folosind tehnici actuale, pentru eliminarea durerii si prevenirea complicatiilor pe termen lung.

Odontologie – tratamente eficiente pentru carii

Serviciile de odontologie includ tratamentul cariilor si refacerea structurii dentare, cu rezultate estetice si durabile. Materialele utilizate sunt de calitate superioara, iar tratamentele sunt realizate cu atentie la detalii si confortul pacientului.

Implantologie – solutii moderne pentru dinti lipsa

Implantologia reprezinta una dintre specializarile de baza ale clinicii Life Dent. Reabilitarea dentara prin implanturi sigure, durabile si cu aspect natural este realizata de Dr. Stefan Victor Hurezeanu, medic specialist implantologie orala, cu experienta vasta in cazuri simple si complexe. Implanturile dentare ofera stabilitate, functionalitate si o estetica apropiata de cea a dintilor naturali.

Profilaxie – baza sanatatii orale

Serviciile de profilaxie dentara au un rol esential in prevenirea afectiunilor stomatologice. Detartrajul profesional, periajul si fluorizarea personalizata ajuta la mentinerea sanatatii dintilor si gingiilor pe termen lung.

Ortodontie – alinierea corecta a dintilor

Prin ortodontie, Life Dent ofera solutii moderne pentru corectarea pozitiei dintilor si a muscaturii. Aparatele ortodontice utilizate sunt eficiente, adaptate varstei si nevoilor fiecarui pacient.

Pedodontie – stomatologie pentru copii

Serviciile de pedodontie sunt dedicate copiilor, intr-un mediu prietenos si sigur. Tratamentele sunt realizate cu rabdare si atentie, pentru a crea o relatie pozitiva intre copil si medicul stomatolog.

Chirurgie dento-alveolara – interventii sigure si precise

Chirurgia dento-alveolara include interventii orale realizate in conditii de maxima siguranta, respectand protocoale medicale stricte. Fiecare procedura este atent planificata, pentru rezultate optime si recuperare rapida.

De ce Life Dent este alegerea potrivita

· clinica stomatologica cu experienta si reputatie solida

· servicii complete, de la preventie la tratamente complexe

· implantologie realizata de medic specialist

· raport foarte bun calitate–pret

· localizare accesibila in Bucuresti, Sector 2

Pentru pacientii care cauta o Clinica Stomatologica Sector 2 de incredere, Life Dent reprezinta o recomandare medicala sigura, bazata pe experienta, profesionalism si rezultate reale.

Intrebari frecvente (FAQ)

1. Ce servicii stomatologice sunt disponibile la Life Dent?Clinica ofera servicii complete: protetica, endodontie, odontologie, implantologie, profilaxie, ortodontie, pedodontie si chirurgie dento-alveolara.

2. Cine realizeaza implanturile dentare?Implanturile sunt realizate de Dr. Stefan Victor Hurezeanu, medic specialist in implantologie orala.

3. Sunt serviciile potrivite si pentru copii?Da, clinica ofera servicii de pedodontie adaptate copiilor, intr-un mediu sigur si prietenos.

4. Cat de importante sunt procedurile de profilaxie?Profilaxia ajuta la prevenirea cariilor si a afectiunilor gingivale, mentinand sanatatea orala.

5. Se pot salva dintii afectati grav?In multe cazuri, prin tratamente endodontice moderne, dintii pot fi salvati.

6. Ortodontia este disponibila si pentru adulti?Da, serviciile de ortodontie sunt disponibile atat pentru copii, cat si pentru adulti.

7. Unde este localizata clinica?In Bucuresti, Sector 2, zona Pantelimon, Str. Magura Vulturului nr. 89.

8. Sunt tratamentele personalizate?Da, fiecare pacient beneficiaza de un plan de tratament adaptat nevoilor sale.

9. Clinica este usor accesibila?Da, locatia permite acces rapid cu transportul public sau masina personala.

10. Cum pot face o programare?Programarea se poate face online sau telefonic, direct prin site-ul oficial lifedent.ro.