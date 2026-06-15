CM 2026: 4 partide de neratat în iunie

Pe 17 iunie, grupa L programează una dintre cele mai atractive confruntări din prima parte a turneului. foto: topbet

Cupa Mondială din 2026 aduce la start 48 de naționale și un număr record de meciuri disputate în Statele Unite, Canada și Mexic. Pe lângă lupta pentru trofeu, faza grupelor propune și câteva confruntări care ies imediat în evidență, fie datorită valorii echipelor implicate, fie datorită numelor mari care se vor afla pe teren.

Luna iunie oferă suficiente motive pentru care microbiștii să urmărească atent programul competiției, în ciuda fusului orar mult decalat. Mai jos am selectat 4 dintre cele mai interesante meciuri ale primei părți a turneului final.

17 iunie: Anglia vs Croația

Pe 17 iunie, grupa L programează una dintre cele mai atractive confruntări din prima parte a turneului. Anglia și Croația se întâlnesc pe AT&T Stadium din Arlington într-un meci care poate influența decisiv lupta pentru primul loc.

Englezii ajung la Mondial cu o generație extrem de valoroasă și cu speranța că pot cuceri primul titlu mondial după 1966 . În tabăra adversă, Croația continuă să se bazeze pe experiența unor jucători care au scris istorie pentru fotbalul acestei țări, precum Luka Modric, Perisic sau Mateo Kovacic.

Anglia este favorita numărul 3 la trofeu pe site-urile de pariuri sportive , iar în duelul cu Croația beneficiază de cota 1.75, în timp un eventual succes al croaților este cotat cu 5.00.

26 iunie: Norvegia vs Franța - Haaland vs Mbappe

Pe 26 iunie este programat unul dintre cele mai așteptate dueluri ale fazei grupelor. Franța și Norvegia se vor întâlni într-o partidă care aduce față în față doi dintre cei mai cunoscuți atacanți ai momentului: Kylian Mbappe și Erling Haaland. De asemenea, Martin Odegaard îi va înfrunta din nou pe Ousmane Dembele și Desire Doue, după finala UEFA Champions League din acest an .

Franța are prima șansă la pariuri, cota campioanei din 2018 fiind de 1.82. Succesul naționalei scandinave este cotat cu 4.30.

27 iunie: Uruguay vs Spania, derby-ul grupei H

Pe 27 iunie, grupa H propune meciul Uruguay vs Spania. Presiunea pe umerii ibericilor este una foarte mare, fiind considerați de mulți specialiști drept principalii favoriți la câștigarea trofeului. Sud-americanii vin la acest turneu final cu o generație condusă de Fede Valverde, starul celor de la Real Madrid.

Momentan Spania are prima șansă, iar diferențele de cote sunt destul de mari: 1.62 pentru europeni și 5.20 pentru sud-americani. O remiză între cele două este cotată cu 3.95.

28 iunie: Columbia vs Portugalia, examen dificil pentru CR7

Ultima partidă care atrage atenția în această perioadă este Columbia vs Portugalia, programată pe 28 iunie la Miami.

Portughezii au unul dintre cele mai valoroase loturi prezente la turneu și vor încerca să își confirme statutul încă din faza grupelor. De cealaltă parte, Columbia rămâne una dintre echipele capabile să producă surprize și să complice situația oricărui adversar. Interesul este cu atât mai mare cu cât există șanse ca ambele reprezentative să lupte direct pentru primul loc. În plus, pentru Cristiano Ronaldo , fiecare apariție la acest Mondial poate avea o încărcătură specială, având în vedere că se află la ultimul său turneu final probabil.

Lusitanii au prima șansă la pariuri, cu o cotă de 2.00. Victoria Columbiei în ultima rundă a fazei grupelor este cotată la 3.50.