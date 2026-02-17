Compararea impozitelor pentru PFA vs SRL: alegerea optimă pentru afacerea ta

PFA înseamnă că desfășori activitatea în nume propriu. foto:aprobat.ro

Atunci când pornești o activitate pe cont propriu sau îți reorganizezi afacerea, alegerea dintre PFA și SRL influențează direct modul în care plătești taxe, cum retragi banii și cât de complexă devine administrarea zilnică. Mulți antreprenori aleg forma care pare mai simplă la început, dar descoperă ulterior că anumite contribuții sau obligații administrative nu au fost luate în calcul.

De aceea, o comparație clară, făcută din timp, te poate scuti de surprize neplăcute. Acest articol explică diferențele esențiale dintre PFA și SRL fără a ancora decizia în cifre fixe, care se pot modifica de la un an la altul. Pentru valori exacte și actualizate, este recomandat să consulți surse oficiale și un contabil autorizat.

Ce înseamnă PFA și SRL, pe scurt

PFA înseamnă că desfășori activitatea în nume propriu. Practic, tu ești afacerea: încasezi, plătești cheltuieli, declari venitul și achiți taxele direct. Modelul este apropiat de cel al activităților independente din alte sisteme fiscale și este adesea ales pentru simplitate.

SRL înseamnă că firma devine o entitate separată de persoana ta. Societatea are propriul patrimoniu, propriile obligații și propriul regim de raportare, iar tu ajungi la bani prin mecanisme reglementate, precum salariul sau dividendele. Diferența majoră resimțită în practică este separarea mai clară între planul personal și cel al afacerii.

Avantaje și limitări ale PFA

Un PFA este atractiv pentru că oferă acces direct la bani și, în multe situații, o administrare mai simplă. Evidența este, de regulă, mai ușor de ținut, iar costurile recurente de administrare sunt mai reduse pentru activități simple, fără structură complexă.

Pe de altă parte, această formă vine cu o expunere mai mare la nivel de răspundere patrimonială și cu o fiscalitate care depinde mult de nivelul veniturilor și de pragurile stabilite de lege. La anumite niveluri de activitate, optimizarea contribuțiilor devine mai dificilă, iar PFA poate începe să fie mai puțin eficient decât pare la prima vedere.

Avantaje și limitări ale SRL

SRL-ul este ales frecvent de antreprenorii care vor structură, control și perspectivă de creștere. Separarea banilor firmei de cei personali ajută la bugetare, la planificarea investițiilor și la gestionarea riscurilor comerciale. În plus, forma este mai flexibilă atunci când apar angajați, parteneri sau contracte mai complexe.

Limitările țin de disciplină și costuri: contabilitatea este obligatorie și mai detaliată, apar raportări periodice și proceduri clare pentru orice retragere de bani. Accesul la numerar nu mai este direct, ci condiționat de documente și decizii interne.

Cum diferă impozitarea, în linii mari?

La PFA, impozitarea pornește de la venitul obținut din activitate, ajustat cu cheltuielile deductibile permise de lege. Contribuțiile sociale sunt legate de nivelul veniturilor și de anumite praguri care se verifică anual. Din acest motiv, pentru PFA este esențial să urmărești constant evoluția veniturilor și regulile aplicabile.

La SRL, există două niveluri de analiză. Primul este la nivelul firmei, unde se aplică un regim de impozitare în funcție de încadrarea societății. Al doilea apare atunci când scoți banii din firmă, prin salariu sau dividende, fiecare cu propriile reguli fiscale. Tocmai de aceea, mulți antreprenori folosesc un calculator taxe SRL pentru a simula diferite variante de retragere și pentru a înțelege impactul asupra veniturilor personale.

TVA și obligații administrative

Regimul de TVA se aplică similar ca principiu, însă efectele diferă în funcție de tipul de activitate și de clienți. În relația cu persoane fizice, TVA poate influența direct prețul final, în timp ce în relațiile B2B este mai degrabă un mecanism de decont.

La nivel administrativ, PFA presupune, de regulă, mai puține documente și o evidență mai simplă, în timp ce SRL implică contabilitate completă, declarații periodice și o relație constantă cu un contabil sau un consultant fiscal. Aceste aspecte trebuie bugetate din timp, nu doar financiar, ci și ca timp alocat.

Scenarii uzuale de alegere

Pentru servicii profesionale prestate individual, fără angajați și cu structură simplă, PFA este adesea o soluție practică la început. Pe măsură ce activitatea crește, este utilă o reevaluare anuală. Pentru activități cu volum mare de documente, cheltuieli recurente sau planuri de extindere, SRL oferă de obicei mai mult control și predictibilitate. În aceste cazuri, planificarea retragerilor și a reinvestirii devine un avantaj important.

Nu există o formă „mai bună” în mod absolut. Există doar o formă mai potrivită pentru stadiul și obiectivele tale actuale. Pentru o decizie informată, pornește de la o estimare realistă a veniturilor și cheltuielilor, rulează simulări comparative (inclusiv cu ajutorul unui calculator taxe SRL) și verifică permanent regulile în surse oficiale.

Legislația fiscală se schimbă, iar pragurile și condițiile pot fi ajustate de la un an la altul. De aceea, consultarea periodică a unui contabil autorizat sau a unui consultant fiscal rămâne cel mai sigur pas pentru a alege și a menține forma juridică optimă pentru afacerea ta.