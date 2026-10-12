Construiești o casă? De ce merită să planifici sistemul fotovoltaic din faza de proiect

Planificarea sistemului fotovoltaic încă din faza de proiectare poate reduce modificările ulterioare și facilitează alegerea echipamentelor potrivite în funcție de consumul locuinței. Sursa foto: pexels.com

Când construiești o casă, unele decizii trebuie luate înainte ca pereții și acoperișul să fie gata. Amplasarea tabloului electric, traseele instalațiilor și spațiul din camera tehnică vor influența și echipamentele pe care le poți adăuga ulterior. Sistemul fotovoltaic merită inclus în aceste discuții, chiar dacă montarea lui este programată după mutare. Pregătirea din timp poate evita modificări ale unor lucrări deja terminate și ajută echipele să își coordoneze intervențiile.

Pentru proprietar, avantajul este că poate decide ce pregătește acum și ce cumpără mai târziu. Arhitectul, proiectantul instalației electrice și instalatorul pot lucra pe același plan, cu responsabilități și etape stabilite înainte de finisaje.

Acoperișul poate fi pregătit înainte de montarea panourilor

Forma acoperișului influențează suprafața disponibilă pentru panouri. Lucarnele, coșurile, ferestrele de mansardă și alte elemente pot ocupa spațiu sau pot produce umbre. Dacă amplasarea lor este discutată din faza de proiect, există mai multă libertate pentru organizarea suprafețelor.

Orientarea și umbrirea trebuie analizate pentru terenul și clădirea respectivă. O configurație văzută la un vecin nu se potrivește automat unei case noi, chiar dacă locuințele au dimensiuni apropiate.

Structura acoperișului și soluția de prindere trebuie, la rândul lor, evaluate de specialiști. Panourile și structura de montaj adaugă sarcini, iar fixarea trebuie corelată cu tipul învelitorii și cu păstrarea etanșeității.

O discuție despre proiectarea și montajul unui sistem fotovoltaic poate avea loc înainte de finalizarea acoperișului. În această etapă se pot identifica suprafețele utilizabile și cerințele care trebuie transmise constructorului.

Traseele și locul echipamentelor se stabilesc înainte de finisaje

Panourile de pe acoperiș trebuie conectate la echipamentele sistemului și la instalația electrică a locuinței. Traseele necesare merită prevăzute în proiect, cât timp pereții și spațiile tehnice sunt încă accesibile.

Proiectantul stabilește soluțiile de cablare, protecțiile și modul de integrare în tabloul electric. Pregătirea unor trasee pentru utilizare ulterioară poate reduce nevoia de a interveni asupra finisajelor atunci când se montează sistemul.

Tot acum poate fi rezervat locul invertorului și, dacă este prevăzută stocarea, al bateriei. Amplasarea se alege după cerințele producătorilor privind temperatura, ventilația, distanțele și accesul pentru întreținere.

Pe planurile casei trebuie să apară clar aceste spații și trasee. Astfel, echipa care execută instalația electrică și cea care va monta echipamentele pot verifica dacă pregătirea corespunde soluției tehnice.

Casa nouă are nevoie de o estimare a consumului

La o locuință aflată în construcție nu există încă un istoric de facturi reprezentativ. Evaluarea pornește de la echipamentele prevăzute și de la felul în care va fi folosită casa.

Încălzirea, prepararea apei calde, climatizarea și eventualele echipamente de încărcare a unei mașini electrice trebuie discutate cu proiectantul. Contează atât energia necesară pe parcursul anului, cât și aparatele care pot funcționa simultan.

Planurile certe și posibilitățile pentru viitor trebuie diferențiate. Dacă o achiziție este doar luată în calcul, proiectul poate prevedea pregătiri pentru ea, fără ca întreaga configurație să fie aleasă automat pentru un consum care încă nu există.

Această evaluare ajută la selectarea unor kituri fotovoltaice monofazate sau trifazate compatibile cu racordul și cu cerințele proprietății. Suprafața casei, luată singură, nu stabilește puterea potrivită a sistemului.

Configurația concretă se verifică pe proiectul locuinței

Un pachet de echipamente poate fi un punct de pornire pentru discuția tehnică. Componentele sale trebuie însă verificate în raport cu acoperișul, racordul electric și obiectivele proprietarului.

De exemplu, un kit fotovoltaic hibrid trifazat de 10 kW poate reuni un invertor de 10 kW, 24 de panouri de 455 W și o baterie de 11,8 kWh. Aceasta este o configurație concretă, nu o recomandare universală pentru orice casă nouă.

Structura de prindere, cablurile, protecțiile, montajul și documentația trebuie clarificate separat, în funcție de ceea ce include oferta. Pregătirea construcției și cumpărarea echipamentelor sunt etape care trebuie corelate, chiar dacă se desfășoară la momente diferite.

Pregătirea de acum poate permite instalarea mai târziu

Bugetul unei case noi este împărțit între numeroase lucrări. Proprietarul poate decide să pregătească locuința pentru un sistem fotovoltaic, iar echipamentele să fie instalate într-o etapă ulterioară.

În acest caz, planurile, traseele pregătite și spațiile rezervate trebuie documentate și păstrate. Înainte de instalare, soluția se verifică din nou pentru echipamentele alese și pentru eventualele schimbări intervenite în proiect.

Planificarea din faza de construcție oferă timp pentru aceste decizii. Proprietarul știe ce solicită fiecărei echipe, constructorul poate coordona lucrările, iar sistemul fotovoltaic poate fi integrat în locuință fără improvizații dictate de lipsa spațiului sau de finisaje deja încheiate.