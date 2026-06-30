Cum poate un marketplace fără comisioane să schimbe comerțul online din România

Cum poate un marketplace fără comisioane să schimbe comerțul online din România. foto: soonyx.store

Soonyx.store intră pe piața din România ca o soluție menită să redefinească tranzacțiile între furnizori și clienți, oferind un marketplace gratuit pentru listarea serviciilor și produselor personalizate, ce are la bază inovație tehnologică protejată de drepturi de autor și care este în curs de a obține un brevet la nivel mondial.

Spre deosebire de platformele tradiționale care practică comisioane ridicate, Soonyx.store oferă crearea contului și postarea ofertelor fără costuri, facilitând accesul antreprenorilor mici și mijlocii la o audiență largă.

Această facilitate reduce barierele de intrare și contribuie la dezvoltarea rapidă a vizibilității pentru micii întreprinzători.

Unul dintre avantajele esențiale ale Soonyx.store este lipsa comisioanelor de tranzacție, ceea ce înseamnă că vânzătorii păstrează mai mult din veniturile obținute. Singurul cost apare la retragerea fondurilor, la o rată transparentă (4,9% + 11 RON), mult sub nivelul perceput de alte marketplace-uri. Această structură de costuri permite antreprenorilor să ofere prețuri competitive sau să-și păstreze marje mai bune, în special în segmentele sensibile la preț.

Negocierea directă între vânzător și cumpărător reprezintă alt beneficiu major oferit de platformă. Utilizatorii pot discuta detalii, pot ajusta prețuri, pot stabili termene de execuție și pot clarifica condițiile de livrare în mod transparent.

Libertatea de negociere permite pachete personalizate și oferte adaptate nevoilor specifice fiecărui client, ceea ce este deosebit de util în cazul produselor personalizate sau al serviciilor care necesită specificații tehnice precise. Platforma facilitează aceste discuții într-un mediu securizat, ceea ce stimulează profesionalismul și claritatea tranzacțiilor.

Pentru a spori încrederea, Soonyx.store dispune de un sistem de rating nu doar pentru vânzători, ci și pentru cumpărători. Această funcționalitate permite furnizorilor să verifice reputația clienților înainte de a accepta comenzi, reducând riscul unor tranzacții problematice. Ratingurile și recenziile construiesc un istoric public pe platformă, ajutând părțile să ia decizii informate și să stabilească relații comerciale pe termen lung bazate pe transparență.

Un alt aport semnificativ al Soonyx.store este publicitatea gratuită: ofertele postate beneficiază de promovare automată pe canalele sociale ale platformei, crescând expunerea produselor și serviciilor. Aceasta înseamnă că antreprenorii pot ajunge la potențiali clienți fără costuri suplimentare de marketing, iar brandurile noi pot capta atenția rapid. Expunerea sporită, combinată cu negocierea personalizată și securitatea plății, transformă Soonyx.store într-un instrument puternic de creștere a vânzărilor.

Nu ai primit ce ai plătit? Cu Soonyx.store ești protejat!

Soonyx.store aduce și un mecanism robust de protecție a plății: un serviciu de soluționare a conflictelor și arbitraj care garantează 100% tranzacții oneste. Când un cumpărător achiziționează o ofertă de pe Soonyx.store, banii pleacă de la el într-un cont dedicat tranzacției, nu ajung direct la vânzător. Doar când tranzacția s-a încheiat, și cumpărătorul confirmă că a primit ceea ce a plătit, banii sunt transferați la vânzător

În cazul în care un cumpărător nu primește ce a cumpărat, iar produsul sau serviciile nu au fost conforme cu prezentarea sau negocierea dintre părți, cumpărătorii pot deschide un proces de soluționare prin care pot aduce la cunoștință vânzătorilor nemulțumirile lor.

Astfel, cele două părți intră într-o negociere sub forma unui proces automatizat, în care fiecare fază are un termen limită de răspuns, iar părțile pot să rezolve eventualele dispute sau pot chiar apela la serviciul de arbitraj oferit de platformă, care va analiza argumentele celor două părți.

Acest mecanism protejează furnizorii de întârzierea plăților sau de neplata serviciilor, oferindu-le siguranță financiară.

În același timp, cumpărătorii au garanția că vor primi produsul sau serviciul conform negocierii, întrucât fondurile nu sunt transferate definitiv până la validare. Soluția echilibrată menține încrederea în relațiile comerciale și reduce riscul ambelor părți.

Acest serviciu garantează atât cumpărătorilor cât și vânzătorilor tranzacții sigure și nici un risc de a fi înșelați. În cazul în care apare un conflict, platforma oferă serviciu de arbitraj rapid pentru soluționarea disputelor.

Arbitrajul este conceput pentru a fi eficient și imparțial, permițând părților să ajungă la o convenție sau să denunțe tranzacția dacă nu se găsește o rezolvare. Acest mecanism sporește responsabilitatea ambelor părți și protejează atât vânzătorii cât și cumpărătorii, menținând standarde ridicate de profesionalism.

Soonyx.store este ca o platformă echilibrată care îmbină libertatea negocierii, securitatea plății, costuri transparente și instrumente de promovare gratuite. Pentru antreprenorii care doresc să își extindă afacerea fără bariere financiare și pentru cumpărătorii care caută siguranță și claritate, Soonyx.store reprezintă o alternativă relevantă în ecosistemul comerțului online din România.