Cum pot fermierii să protejeze utilajele agricole împotriva incendiilor

2 minute de citit Publicat la 15:30 17 Iun 2026 Modificat la 15:30 17 Iun 2026

Incendiile la utilajele agricole sunt un risc major ce nu trebuie ignorat. foto: BlazeCut

O combină oprită în plină campanie de recoltare poate însemna mult mai mult decât costul unei reparații. În perioadele în care fiecare zi contează, un incendiu produs la o combină sau la un tractor poate întârzia lucrările, poate genera pierderi financiare și poate afecta întreaga activitate a fermei.

Incendiile la utilajele agricole sunt un risc major ce nu trebuie ignorat. Temperaturile ridicate, praful, resturile vegetale, solicitarea componentelor electrice și funcționarea continuă favorizează apariția incendiilor.

O combină sau un tractor modern poate valora zeci sau sute de mii de euro. Indisponibilitatea utilajului în perioada de recoltare poate afecta întreaga activitate a fermei, dincolo de costurile de reparație.

Perioada de recoltare este una dintre cele mai solicitante pentru utilajele agricole. Temperaturile ridicate, praful, paiele și funcționarea continuă a echipamentelor creează condiții în care riscul producerii unui incendiu crește semnificativ.

De aceea, măsurile de prevenire, verificările periodice și echipamentele de protecție sunt esențiale pentru protejarea investițiilor și menținerea activității fermei.

De ce apar incendiile la utilajele agricole

Conform recomandărilor privind prevenirea incendiilor în agricultură, majoritatea incidentelor sunt cauzate de factori tehnici și condiții de exploatare.

Printre cauzele frecvente se numără:

• instalații electrice defecte;

• acumularea de paie și pleavă în compartimentul motor;

• supraîncălzirea unor componente;

• scurgerile de combustibil sau ulei;

• lipsa întreținerii periodice;

• defectarea sistemului de evacuare.

În timpul recoltării, materialul vegetal uscat se acumulează rapid în jurul motorului și sistemului de evacuare. În contact cu suprafețe fierbinți, acesta se poate aprinde și provoca un incendiu în câteva minute.

Verificarea tehnică înainte de campanie poate preveni incidente costisitoare

Verificarea completă a utilajelor înainte de campanie este una dintre cele mai eficiente măsuri de prevenire.

Specialiștii recomandă controlul:

• instalației electrice;

• conductelor de combustibil;

• sistemului hidraulic;

• curelelor și lagărelor;

• sistemului de evacuare;

• dispozitivelor parascântei.

Identificarea problemelor înainte de intrarea în câmp este mult mai puțin costisitoare decât remedierea unui incendiu apărut în timpul lucrului.

Curățarea utilajelor este mai mult decât o simplă măsură de întreținere

Praful, pleava și resturile vegetale sunt extrem de inflamabile.

Din acest motiv, specialiștii recomandă curățarea zilnică a:

• compartimentului motor;

• zonelor din jurul sistemului de evacuare;

• transmisiilor;

• lagărelor;

• componentelor unde se acumulează reziduuri vegetale.

O acumulare de paie lângă o suprafață fierbinte poate declanșa un incendiu.

Primele minute fac diferența

În caz de incendiu, timpul de reacție este esențial.

Utilajele agricole ar trebui să fie dotate cu stingătoare și alte echipamente de intervenție rapidă. O gamă variată de produse PSI poate contribui la limitarea efectelor unui incident și la protejarea investiției.

Totuși, în multe cazuri, incendiul este observat prea târziu sau evoluează prea rapid pentru ca intervenția manuală să fie eficientă.

Tot mai mulți fermieri investesc în sisteme automate de stingere

În ultimii ani, sistemele automate de stingere pentru utilaje agricole au devenit o soluție tot mai utilizată și în România.

Fermierii au devenit tot mai atenți la riscurile care pot afecta utilajele folosite în campaniile agricole. O simplă defecțiune electrică sau acumularea de resturi vegetale în zona motorului poate provoca un incendiu exact în perioada în care utilajele sunt cel mai intens utilizate.

Pentru a reduce acest risc, tot mai multe exploatații agricole aleg sisteme automate de stingere, concepute special pentru protejarea combinelor, tractoarelor și altor utilaje agricole.

Mai multe informații despre aceste soluții sunt disponibile aici: sisteme de stingere pentru utilaje agricole .

Protecția utilajelor înseamnă protecția întregii activități

În agricultură, continuitatea activității este esențială. O combină sau un tractor indisponibil exact în perioada de recoltare poate genera costuri mult mai mari decât investiția într-un sistem de protecție.

De aceea, fermierii acordă tot mai multă atenție măsurilor de prevenție, sistemelor de monitorizare și soluțiilor de detecție și protecție la incendiu , pentru a reduce riscurile și a asigura continuitatea activității

.Sursa foto: We4Design