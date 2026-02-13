Cum să păstrezi lenjeriile de pat ca noi: Ghid de întreținere pentru Damasc și Cocolino

Aşternuturi albe. foto:freepik.com

Investiția în așternuturi de calitate este primul pas către un somn odihnitor, dar longevitatea acestora depinde în totalitate de modul în care le îngrijești. O lenjerie bine întreținută nu doar că arată mai bine, dar își păstrează proprietățile tactile și prospețimea pentru mult mai mult timp.Fie că iubești eleganța clasică sau confortul pufos, iată regulile de aur pentru întreținerea celor mai populare materiale ale momentului.

Întreținerea lenjeriilor de pat din Damasc

Damascul este preferatul hotelurilor de lux datorită rezistenței sale incredibile, însă țesătura sa densă de bumbac necesită o atenție specifică pentru a-și păstra aspectul satinat.

· Temperatura de spălare: Deși bumbacul rezistă la temperaturi înalte, pentru o lenjerie de pat damasc colorată este recomandată spălarea la 40-60°C. Cele albe pot suporta temperaturi mai mari, dar spălarea constantă la 90°C poate uza fibrele prematur.

· Evită înălbitorii agresivi: Deși par soluția ideală pentru pete, clorul fragilizează fibra de bumbac. Optează pentru detergenți pe bază de oxigen activ.

· Călcarea: Acesta este momentul în care damascul strălucește la propriu. Se recomandă călcarea cât timp materialul este ușor umed; astfel, dungile caracteristice vor căpăta acel luciu nobil și fin.

Îngrijirea lenjeriilor Cocolino

Lenjeriile tip Cocolino sunt adorate pentru textura lor de „norișor”, dar spălarea incorectă poate duce la tasarea firelor (aspectul de lână scămoșată).

· Spălare delicată: O lenjerie cocolino se spală întotdeauna la maximum 30-40°C. Microfibra din care este compusă nu are nevoie de apă fierbinte pentru a se curăța, murdăria fiind eliminată ușor de la suprafața firelor sintetice.

· Fără balsam de rufe în exces: Poate suna contra-intuitiv, dar prea mult balsam poate „încărca” fibrele pufoase, făcându-le să se lipească între ele. Mai puțin înseamnă mai mult pentru păstrarea volumului.

· Uscarea naturală: Evită temperaturile extreme din uscătorul de haine dacă nu ai un program dedicat pentru sintetice delicate. Cel mai bine se usucă la aer, deoarece microfibra se usucă foarte rapid și nu necesită călcare (un mare avantaj pentru economisirea timpului!).

Sfaturi generale pentru toate tipurile de așternuturi

1. Întoarce-le pe dos: Înainte de a le introduce în mașina de spălat, întoarce fețele de pernă și cearceaful de pilotă pe dos pentru a proteja intensitatea culorilor și textura de la suprafață.

2. Nu supraîncărca mașina: Lenjeriile au nevoie de spațiu pentru a fi clătite corect de detergent. O mașină prea plină va lăsa urme albe pe materiale.

3. Depozitarea contează: Păstrează lenjeriile în locuri uscate și aerisite. Evită pungile de plastic care pot reține umiditatea și pot duce la apariția mirosurilor neplăcute.

Concluzie: Calitatea somnului începe cu îngrijirea așternuturilor

Dacă respecți aceste reguli simple de spălare și depozitare, dormitorul tău va arăta mereu impecabil, iar materialele își vor păstra proprietățile ani la rând. Alegerea între o lenjerie de pat damasc pentru un look de hotel sau o lenjerie pat cocolino pentru serile geroase depinde de preferințele tale, însă îngrijirea lor corectă este o formă de respect pentru propria odihnă.

Păstrarea unui mediu de dormit curat și confortabil este doar o piesă din puzzle-ul unei vieți sănătoase. Dacă vrei să afli mai multe despre cum poți să îți îmbunătățești rutina nocturnă și să descoperi secretele unei regenerări complete, te invităm să citești mai multe pe despresomn.ro , sursa ta de inspirație pentru un somn de calitate.