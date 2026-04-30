Cum se menține puterea de cumpărare a României în contextul ajustărilor valutare

3 minute de citit Publicat la 10:20 30 Apr 2026 Modificat la 10:20 30 Apr 2026

Activitatea de retail rămâne solidă în orașe precum București, Cluj-Napoca și Iași. foto: freepik.com

Economia României a demonstrat un echilibru constant în ultimii ani, chiar dacă moneda sa s-a ajustat în conformitate cu tendințele regionale. Puterea de cumpărare reflectă cât de mult pot cumpăra oamenii cu venitul lor, iar datele actuale arată că consumatorii români continuă să cheltuiască la niveluri stabile în multe sectoare.

Rapoartele privind vânzările cu amănuntul de la Institutul Național de Statistică indică o activitate constantă în domeniul alimentelor, electronicelor și bunurilor de uz casnic. Această stabilitate poate fi observată nu numai în magazinele fizice, ci și pe platformele digitale.

Activitate stabilă de retail în orașele mari

Activitatea de retail rămâne solidă în orașe precum București, Cluj-Napoca și Iași. Centrele comerciale raportează un trafic pietonal constant, în timp ce lanțurile de supermarketuri continuă să își extindă rețelele de magazine. Marii retaileri, precum Carrefour și Kaufland, mențin cifre de vânzări constante, ceea ce reflectă o cerere stabilă din partea consumatorilor.

Magazinele de electronice oferă un exemplu clar. Mărci importante, precum Altex și eMAG, raportează achiziții continue de smartphone-uri, laptopuri și electrocasnice. Vânzările de mașini oferă un alt semnal. Piața auto din România a înregistrat înmatriculări stabile, mărci precum Dacia și Toyota raportând un interes constant.

Aceste exemple arată că oamenii continuă să facă achiziții planificate și să investească în bunuri pe termen lung. Fluctuațiile valutare nu au oprit cheltuielile zilnice. În schimb, consumatorii își ajustează bugetele și se concentrează pe valoare, menținându-și în același timp obiceiurile de cumpărare active.

Tranzacțiile online rămân puternice

Plățile digitale continuă să crească în toată România. Plățile cu cardul și utilizarea serviciilor bancare mobile s-au extins, conform datelor de la Banca Națională a României. Mulți consumatori folosesc acum carduri contactless sau aplicații mobile pentru achizițiile zilnice.

Platformele de comerț electronic, cum ar fi eMAG, raportează volume constante de comenzi pentru electronice, articole de uz casnic și articole de îngrijire personală. Rezervările de călătorii prin intermediul agențiilor online rămân, de asemenea, active. Serviciile de abonament pentru streaming, software și stocare în cloud mențin baze stabile de utilizatori.

Această activitate reflectă implicarea continuă a consumatorilor în serviciile digitale plătite.

Această activitate reflectă implicarea continuă a consumatorilor în serviciile digitale plătite. Oamenii alocă porțiuni mici din venitul lor platformelor de agrement fără a le perturba planurile financiare mai ample. Cererea constantă arată încredere în bugetele personale și în obiceiurile zilnice de cheltuieli.

Performanța sectorului serviciilor

Sectorul serviciilor prezintă o activitate constantă în domeniul ospitalității, transportului și serviciilor profesionale. Hotelurile din orașele mari raportează rate de ocupare stabile, în special în segmentele de călătorii de afaceri. Restaurantele continuă să funcționeze la o capacitate constantă, în special în cartierele centrale.

Platformele de ride-sharing precum Uber și Bolt mențin niveluri regulate de utilizare. Călătoria cu avionul prin Aeroportul Internațional Henri Coandă reflectă un număr stabil de pasageri pe principalele rute europene. Aceste exemple arată că consumatorii încă plătesc pentru servicii care susțin planurile de muncă și personale.

Serviciile profesionale precum asistența IT, contabilitatea și consultanța mențin, de asemenea, o cerere solidă. Sectorul IT puternic al României contribuie la niveluri stabile de venit în zonele urbane, ceea ce susține cheltuielile continue în alte industrii.

Imobiliare și investiții pe termen lung

Piața imobiliară oferă o altă perspectivă asupra forței de cumpărare. Tranzacțiile rezidențiale din București și din alte orașe mari rămân constante. Dezvoltatorii continuă proiectele noi de locuințe, ceea ce indică o cerere stabilă.

Activitatea ipotecară prezintă tendințe similare. Băncile românești raportează aprobări de credite ipotecare în curs de desfășurare, în special pentru apartamente în zonele urbane. Oamenii încă investesc în renovări și îmbunătățiri locuințe. Lanțurile de hardware precum Dedeman raportează o cerere stabilă pentru materiale de construcții și unelte.

Aceste exemple sugerează că multe gospodării planifică pe termen lung. Acestea continuă să se angajeze în decizii financiare mari. Ajustările valutare nu au oprit acest comportament. Cumpărătorii se concentrează pe bugete realiste și pe așteptări stabile de venit.

Obiceiuri de economisire și echilibru financiar

Comportamentul de economisire contribuie, de asemenea, la explicarea puterii de cumpărare constante a României. Nivelurile depozitelor bancare rămân solide, conform datelor băncii centrale. Multe gospodării mențin conturi de economii alături de cheltuielile regulate. Acest echilibru oferă securitate financiară și susține consumul stabil.

Interesul investițional a crescut în domenii precum obligațiunile guvernamentale și fondurile bursiere listate la Bursa de Valori București. Companii precum Banca Transilvania și OMV Petrom atrag investitori locali . Aceste acțiuni arată că consumatorii se gândesc dincolo de achizițiile zilnice și își planifică randamentele viitoare.

Un mix constant de cheltuieli și economii ajută la menținerea echilibrului general. Puterea de cumpărare a României rămâne stabilă deoarece consumatorii se adaptează cu grijă. Aceștia continuă să cumpere bunuri, să utilizeze servicii și să investească în planuri pe termen lung fără perturbări majore.