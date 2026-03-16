Cum se susțin corect roșiile: araci, spalieri sau sfoară verticală

Primăvara este perioada în care mulți încep să planteze răsadurile de roșii în grădină, în solar sau în seră. Odată ce plantele se prind și încep să crească rapid, apare și o întrebare firească: ce sistem de susținere să alegi între araci, spalieri sau sfoară verticală? Alegerea devine importantă mai ales pentru soiurile cu creștere nedeterminată, care pot ajunge chiar și la 2 metri înălțime și dezvoltă tulpini încărcate cu fructe. Fără un sprijin potrivit, plantele se pot apleca sau rupe, iar roșiile ajung în contact cu solul, unde riscul de boli și putrezire crește. Stabilirea metodei de susținere încă de la începutul sezonului este un pas esențial pentru o cultură sănătoasă și bine organizată.

De ce au nevoie roșiile de susținere

Plantele de roșii au o creștere viguroasă și pe măsură ce apar fructele, greutatea poate să forțeze tulpina sau ramurile laterale. Fără sprijin, planta se poate apleca spre sol, iar tulpinile fragile se pot rupe. Susținerea roșiilor aduce și alte beneficii. Plantele sunt mai bine aerisite și mai puțin predispuse la boli fungice. Fructele când nu ating solul sunt mai curate și mai sănătoase. Cultura este ușor de îngrijit și de recoltat, deoarece fructele sunt vizibile și accesibile. Folosirea sistemelor de susținere economisește spațiul din grădină și cultura este mai organizată.

Susținerea roșiilor cu araci

Una dintre cele mai cunoscute metode în grădinile de acasă este susținerea roșiilor cu araci. Aracii sunt bețe sau tije din lemn, bambus sau metal, care se înfig în sol lângă plantă și oferă un sprijin direct pentru tulpină.

Aracul se introduce în pământ la aproximativ 10–15 centimetri de plantă, pentru a nu afecta rădăcinile. Pe măsură ce planta crește, tulpina se leagă de suport cu sfoară moale, rafie sau cleme speciale pentru grădinărit.

Folosirea aracilor metalici de susținere ajută la ghidarea tulpinii plantelor și la menținerea roșiilor departe de sol.

Metoda este apreciată pentru simplitatea și costurile reduse. Este ideală pentru sere, solarii și grădini mici sau pentru cultivatorii care au un număr limitat de plante. Aracii sunt ușor de montat și pot fi mutați sau reutilizați de la un sezon la altul.

Susținerea roșiilor pe spalieri

Spalierii oferă o soluție mai robustă pentru susținerea culturilor de roșii și sunt potriviți când plantele sunt cultivate pe rânduri. Sistemul este format din stâlpi solizi amplasați la capetele rândului sau din loc în loc, între care se întinde sârmă, sfoară rezistentă sau plasă specială pentru plante.

Structura permite ghidarea pe verticală a plantelor. De obicei se montează două sau trei rânduri de sârmă, iar tulpinile sunt legate sau sprijinite de acestea pe măsură ce cresc. Uneori se folosește și plasă de grădină, în care plantele se sprijină natural.

Avantajul spalierilor este stabilitatea. Sistemul susține bine plantele viguroase și încărcate cu fructe și este potrivit pentru cultivarea roșiilor pe rânduri lungi. Susține dezvoltarea uniformă a plantelor și facilitează lucrările de întreținere.

Instalarea spalierilor este ceva mai complexă și necesită materiale mai solide. Costurile inițiale sunt ușor mai mari, însă sistemul poate fi folosit mai mulți ani la rând, ceea ce îl transformă într-o investiție utilă pentru grădinarii pasionați.

Susținerea cu sfoară verticală

Sistemul de susținere cu sfoară verticală este foarte popular în culturile protejate, în sere si solarii pentru gradina , unde spațiul trebuie utilizat cât mai eficient. Mulți grădinari aleg aceste structuri deoarece oferă control mai bun asupra temperaturii, protejează plantele de ploi și vânt și permit obținerea unor recolte timpurii.

Sistemul cu sfoară rezistentă este fixat în partea superioară a cadrului solarului, iar capătul inferior este prins la baza plantei sau de un cârlig ancorat în sol. Pe măsură ce planta crește, tulpina este ghidată prin răsucire în jurul sforii.

Pentru a menține planta viguroasă, se îndepărtează periodic lăstarii laterali, operațiune cunoscută sub numele de copilit. Această tehnică ajută la direcționarea energiei către dezvoltarea fructelor și menține planta aerisită.

Avantajele sistemului sunt: ocupă foarte puțin spațiu, permite creșterea plantelor la înălțimi mari și facilitează lucrările de întreținere și recoltare. Metoda necesită prezența unei structuri solide deasupra plantelor și implică o îngrijire periodică pentru ghidarea corectă a tulpinii.

Cum alegi metoda potrivită

Alegerea metodei potrivite pentru susținerea roșiilor depinde de factori practici: spațiul disponibil, tipul de roșii cultivate, mărimea culturii. Indiferent de metoda aleasă, susținerea roșiilor este o etapă ce nu trebuie neglijată dacă îți dorești o recoltă sănătoasă și bogată.

Alegerea metodei potrivite pentru susținerea roșiilor depinde de factori practici: spațiul disponibil, tipul de roșii cultivate, mărimea culturii. Indiferent de metoda aleasă, susținerea roșiilor este o etapă ce nu trebuie neglijată dacă îți dorești o recoltă sănătoasă și bogată.