Curățarea și întreținerea corectă a unei saune 

Curățarea unei saune pe care o folosești acasă trebuie realizată regulat. foto: unsplash.com

O saună bine curată și igienizată nu doar că oferă o experiență relaxantă și plăcută, dar contribuie și la sănătatea utilizatorilor și la durabilitatea echipamentului. Indiferent dacă deții o sauna traditionala sau o sauna cu infrarosu, regulile de igienizare și întreținere sunt esențiale pentru a preveni apariția bacteriilor, mirosurilor neplăcute sau deteriorării materialelor. În plus, folosirea unor accesorii spa potrivite poate face întreaga experiență mult mai eficientă și confortabilă.

Curățarea saunei – recomandările specialistului

Curățarea unei saune pe care o folosești acasă trebuie realizată regulat, ideal după fiecare utilizare ușoară și mai intens, o dată pe săptămână. Specialiștii în saune recomandă să începi prin aerisirea completă a spațiului după utilizare. După fiecare sesiune, lasă ușa deschisă pentru a elimina umiditatea excesivă și pentru a preveni formarea mucegaiului.

Pentru o sauna tradițională , unde lemnul este expus la temperaturi ridicate și umezeală, este important să ștergi băncile și pereții cu o lavetă curată și ușor umedă. Evită excesul de apă, deoarece lemnul poate absorbi umezeala și se poate deteriora în timp.

În cazul unei saune infraroșu , procesul este mai simplu, deoarece nivelul de umiditate este mai scăzut. Totuși, este important să aerisești constant si să cureți suprafețele de contact (bănci, spătare) pentru a elimina transpirația și bacteriile.

Produsele necesare pentru igienizare

Alegerea produselor potrivite atunci când cureți sauna pentru acasă este esențială pentru a proteja atât sănătatea utilizatorilor, cât și materialele din care este construită sauna.

Produse recomandate pentru curățarea saunei

● Soluții de curățare blânde, special concepute pentru lemn

● Oțet diluat (natural și eficient împotriva bacteriilor)

● Bicarbonat de sodiu pentru pete și mirosuri

● Lavete moi din microfibră

● Perii cu peri moi

Produse de evitat pentru curățarea saunei

● Detergenți chimici agresivi

● Înălbitori sau clor

● Soluții parfumate sintetice

● Produse abrazive

Substanțele chimice dure, dacă sunt folosite pentru curățare, pot pătrunde în lemn și, la temperaturi ridicate, pot elibera vapori toxici. De aceea, este recomandat să folosești doar produse naturale sau special concepute pentru accesorii spa și saune.

Cum să cureți și întreții corect sauna

Sauna poate fi un mediu propice și preferat pentru dezvoltarea bacteriilor și virușilor din cauza umezelii din aer și a căldurii prezente. Pentru a menține sauna curată și igienizată pe termen lung în mod corespunzător, este important să urmezi câțiva pași simpli, dar eficienți.

1. Curățarea regulată a saunei

După fiecare utilizare, șterge suprafețele și elimină umezeala. O dată pe săptămână, fă o curățare mai profundă folosind soluții blânde antibacteriene.

2. Protejarea lemnului interior

Într-o sauna tradițională, lemnul este elementul principal. Poți folosi uleiuri speciale pentru lemn, care ajută la menținerea aspectului și la prevenirea crăpării.

3. Igienizarea accesoriilor de saună

Prosoapele, gălețile, lingurile și alte accesorii pe care le folosești în saună trebuie curățate, dezinfectate și uscate corespunzător după fiecare utilizare.

4. Verificarea sistemelor saunei

În cazul unei sauna infraroșu, verifică periodic panourile și sistemele electrice pentru a te asigura că funcționează corect.

5. Evitarea utilizării incorecte

Nu te așeza pe lemnul din saună cu produse cosmetice sau uleiuri pe piele, deoarece acestea pot păta lemnul și pot crea depuneri greu de curățat. Folosește-le după ce ieși din saună.

6. Ventilația corectă a aerului

Asigură o bună circulație a aerului în cadrul saunei. O saună bine ventilată va avea o durată de viață mult mai mare și va fi mai igienică deoarece se elimină din umezeală și căldura nu se cumulează.

Întreținerea corectă a unei saune nu este complicată, dar necesită consecvență și atenție la detalii. Fie că ai o sauna traditionala sau o sauna infrarosu, folosirea produselor potrivite și respectarea unor reguli simple de curățare îți vor garanta o experiență sigură și relaxantă.