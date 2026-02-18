Cursuri inot copii și educație acvatică la standarde moderne în București

Atack Team este cel mai mare club de înot privat din București și din România. foto: inot-sport.ro

Cu o experiență de peste 15 ani și cu statut oficial de utilitate publică, clubul oferă un cadru sigur, organizat și performant în care copiii și adulții învață să înoate corect, progresiv și eficient. Fiecare detaliu – de la selecția antrenorilor până la standardele bazinelor – reflectă o preocupare autentică pentru calitate, siguranță și dezvoltare pe termen lung.La începutul anului 2026, Atack Team marchează o nouă etapă de dezvoltare, reafirmându-și statutul de lider în domeniul înotului prin modernizarea completă a tuturor locațiilor. Fiecare bazin a beneficiat de actualizări la nivel de infrastructură, dotări și organizare internă, astfel încât activitățile sportive să se desfășoare în condiții superioare de siguranță și confort.Această evoluție confirmă preocuparea constantă a clubului pentru calitate și adaptare la standardele actuale, oferind cursanților un mediu modern și bine structurat pentru antrenament.

Atack Team este cel mai mare club de înot privat din București și din România, statut confirmat oficial prin Hotărârea de Guvern privind recunoașterea clubului ca fiind de utilitate publică, publicată pe site-ul oficial al Guvernului României. Această recunoaștere instituțională reprezintă o validare clară a impactului sportiv, educațional și social pe care clubul îl are la nivel național.

Cu o experiență de peste 15 ani în domeniu, Atack Team și-a construit reputația prin profesionalism, organizare riguroasă și investiții constante în infrastructură modernă. Activitatea se desfășoară în locații complet echipate, conforme standardelor actuale, iar procesul de instruire este structurat metodic, pe niveluri clare de progres.

Mai mult decât un simplu club sportiv, Atack Team promovează înotul ca formă de educație, prevenție și dezvoltare personală. Printr-o viziune coerentă și responsabilă, clubul contribuie activ la formarea unor deprinderi corecte în apă, la creșterea siguranței copiilor și la integrarea socială prin sport.

Cele mai importante atuuri ale clubului

1. Recunoaștere oficială la nivel naționalAtack Team este singurul club de înot privat din România declarat de utilitate publică prin Hotărâre de Guvern. Această recunoaștere confirmă impactul social, educațional și sportiv pe care clubul îl are în comunitate.

2. Trei locații moderne, amplasate central în BucureștiClubul își desfășoară activitatea în trei bazine de 25 de metri, complet echipate, accesibile cu mijloacele de transport în comun:

· Sector 4 – zona Piața Sudului (Școala nr. 190)

· Sector 2 – zona Obor (Școala nr. 25)

· Zona Eroilor – Facultatea de Medicină Carol Davila

Toate locațiile dispun de vestiare separate, dușuri, recepție, zone distincte pentru cursuri inot copii , inițiere, perfecționare și performanță, precum și condiții conforme standardelor europene.

În anul 2026, toate locațiile Atack Team au fost modernizate integral, beneficiind de îmbunătățiri la nivelul infrastructurii, echipamentelor și spațiilor dedicate cursanților. Bazinele sunt complet funcționale și deschise pentru activități de înot, oferind condiții actualizate, sigure și conforme standardelor moderne.

3. Primul bazin omologat FINA de 25 m din RomâniaBazinul Școlii nr. 190 este al doilea din țară care respectă standardele FINA și primul bazin de 25 m omologat oficial în România, oferind condiții de antrenament la nivel profesionist.

4. Echipă de antrenori acreditați și conducere universitarăAntrenorii Atack Team au studii superioare, certificări oficiale și experiență vastă în predarea înotului. Conducerea clubului este asigurată de profesori universitari din cadrul Facultății de Medicină Carol Davila, ceea ce aduce un plus de rigoare și siguranță în procesul de instruire.

5. Implicare socială realăClubul este activ în proiecte dedicate copiilor fără posibilități și persoanelor cu dizabilități intelectuale sau fizice. Atack Team este unicul club de înot care sprijină integrarea socială prin sport, punând accent pe comunicare, incluziune și dezvoltare personală.

Bazinul din cadrul Facultății de Medicină Carol Davila, situat în zona Eroilor – Cotroceni, reprezintă una dintre locațiile centrale în care Atack Team își desfășoară activitatea. Cu o lungime de 25 de metri și dotări moderne, spațiul este organizat eficient, oferind condiții optime pentru inițiere și perfecționare.

Un element distinctiv al acestei locații este implicarea directă a profesorilor și asistenților universitari în coordonarea activității, ceea ce aduce un plus real de rigoare, siguranță și calitate cursurilor de înot. Această structură academică consolidează standardul profesional al antrenamentelor și oferă părinților încrederea că fiecare lecție este susținută într-un cadru bine organizat și atent supravegheat.

Cursuri de înot pentru toate vârstele

Atack Team organizează programe complete de inițiere, perfecționare și performanță pentru copii și adulți. Cursurile se desfășoară în grupuri organizate pe nivel de pregătire, dar există și opțiuni de antrenor personal sau instructor individual.

Încă de la vârsta de 3 ani, copiii pot începe procesul de acomodare cu apa și învățare corectă a tehnicii, într-un mediu sigur și atent supravegheat.

Cursuri inot copii – fundament pentru siguranță și dezvoltare

Segmentul dedicat copiilor reprezintă pilonul central al activității clubului. Programele de Cursuri inot copii sunt structurate progresiv, în funcție de vârstă și nivel:

· Acomodare cu apa și depășirea fricii

· Învățarea poziției corecte a corpului

· Tehnica procedeelor (craul, spate, bras, fluture – adaptat nivelului)

· Coordonare, respirație și flotabilitate

· Consolidarea încrederii în sine

Accentul nu este pus exclusiv pe parcurgerea unui număr de bazine, ci pe corectitudinea execuției și progresul real al fiecărui copil. Fiecare grupă este atent monitorizată, iar antrenamentele sunt adaptate individual, chiar și în cadrul grupurilor.

Pentru informații detaliate despre program, înscrieri și structură, accesați pagina dedicată de Cursuri inot copii .

De ce aleg părinții Atack Team?

· Locații centrale și moderne

· Siguranță și supraveghere permanentă

· Instructori acreditați și empatici

· Standard ridicat al infrastructurii

· Recunoaștere oficială și experiență solidă

· Abordare educațională, nu doar sportivă

Atack Team nu este doar un club de înot. Este un proiect educațional matur, construit pe responsabilitate, competență și implicare reală în comunitate.

Pentru părinții care își doresc un mediu sigur, profesionist și orientat spre dezvoltarea armonioasă a copilului, Atack Team reprezintă una dintre cele mai solide opțiuni din București.

Într-un domeniu în care siguranța, competența și seriozitatea fac diferența, Atack Team demonstrează constant că performanța începe cu o bază solidă: tehnică corectă, disciplină și respect pentru fiecare cursant. Fie că vorbim despre primii pași în apă sau despre consolidarea abilităților deja formate, fiecare antrenament este construit cu responsabilitate și viziune pe termen lung.

Alegerea unui club de înot nu este doar o decizie sportivă, ci una care influențează dezvoltarea fizică, echilibrul emoțional și încrederea copilului. Atack Team oferă nu doar cursuri, ci un mediu educativ stabil, profesionist și recunoscut oficial, în care progresul este real, măsurabil și susținut de experiență.

La inceputul anului 2026, Atack Team își consolidează poziția de lider în domeniul înotului printr-o etapă importantă de modernizare și optimizare a tuturor locațiilor. Toate bazinele clubului au fost actualizate la nivel de infrastructură și organizare, oferind condiții îmbunătățite pentru desfășurarea activităților sportive.

Această investiție continuă reflectă angajamentul ferm al clubului pentru calitate, siguranță și performanță educațională. În 2026, Atack Team nu reprezintă doar un nume consacrat, ci un standard modern în organizarea cursurilor de înot, adaptat cerințelor actuale și orientat spre progres real pentru fiecare cursant.