De ce cresc parfumurile orientale în popularitate 

Mulți oameni se întreabă cum va arăta viitorul parfumurilor sau care sunt tendințele în industria parfumurilor orientale. Răspunsul poate fi găsit rapid în câteva idei desprinse dintr-o mulțime de rapoarte din industria parfumurilor, apărute recent și care sunt foarte interesante.

Mai întâi de toate, o tendință vizibilă constă în utilizarea acerbă a ingredientelor tradiționale orientale – mosc, ambră, piper, cardamom, cuișoare, oud (sau agarwood). Acestea oferă parfumurilor un caracter luxos, intensitate și persistență. Foarte multe parfumuri orientale sunt create în stil fragrance unisex. Acest lucru indică clar tendința industriei parfumurilor de a crea produse orientale universale, ideale atât pentru femei cât și pentru bărbați.

O altă tendință este apariția parfumurilor orientale gurmande, cu note inspirate din gastronomie. Imaginează-ți că porți un parfum care combină bogăția cafelei proaspăt preparate, îmbietoare și energizante, cu confortul luxos al bezelelor dulci și a notelor de ciocolată, miere, vanilie și scorțișoară.

Conform unor date din industrie, 45% dintre parfumurile de lux vor cuprinde note dulci, delicioase, precum caramelul, mierea și vanilia; acesta este doar un început al modului în care ne putem imaginea cât de minunat poate fi un parfum. Noile trenduri arată că un parfum oriental nu doar miroase foarte bine în aer, pe piele și haine, el evocă și tot felul de alte stări, emoții și sentimente. În ultimii ani s-a pus accent pe modul cum parfumurile influențează de fapt, prin arome, creierul.

În ceea ce privește parfumurile cu note dulci, cifrele sunt de asemenea neașteptate. Statisticile arată o căutare de 45% interesată de parfumuri gurmande, pentru că ele au un caracter specific – delicat, dulce, reconfortant. Aici se remarcă următoarele aspecte: cafeaua are o creștere triplă a popularității și de asemenea aromele de caramel sunt foarte apreciate. S-a constatat faptul că 75% dintre consumatori caută în mod special parfumuri unisex, gurmande complexe, care au note vanilate, dulci și de condimente. Tendințele arată însă că nu mai este vorba doar despre preferințele pentru parfumuri dulci, ci mai ales pentru a avea experiențe sofisticate și stratificate.

Aromele de fructe sunt minunate și desigur nu vor lipsi din noile parfumuri orientale și arăbești. Revoluția fructelor este reală, cifrele o dovedesc. Conform statisticilor, există o creștere de peste 60% a interesului pentru aromele de pepene verde. Însă, adevăratele vedete sunt notele de fructe cu un singur sâmbure, precum: nectarinele, cireșele și piersicile. Aceste note impresionante domină noile lansări de parfumuri și vor avea o aliură modernă, elegantă și sofisticată.

Când vine vorba despre parfumuri de top, acestea nu sunt doar produse cu note tipice de desert – dulci, calde, cremoase, persistente pe piele, ce au un efect confortabil. Vanilia este foarte populară și apare în parfumuri orientale clasice cât și moderne. Caramelul are o aromă fantastică, este reimaginat ca un parfum sofisticat, de lux; acest ingredient este combinat cu note de bezea și cafea, astfel parfumul primește o transformare completă a rafinamentului. Unele parfumuri combină extraordinar notele florale intense cu note de cafea proaspătă, într-un mod superb, complet revoluționar.

Categoria de parfumuri orientale disponibilă pe Notino România include numeroase branduri care au folosit oud-ul ca unul dintre cele mai importante ingrediente. Oud-ul a fost asociat cu note de piper, trandafir, ceai negru pentru a rezulta parfumuri originale, complexe, fine și moderne. Acesta va fi chiar reinterpretat în noile creații orientale, va fi mai rafinat, combinat cu note floral-fructate, astfel va oferi un echilibru între intensitate și plăcerea de a-l purta.

O altă tendință este preferința pentru parfumuri orientale cu note olfactive intense, calde sau de condimente. Acestea vor fi combinate cu arome de mosc, ambră, lemn de santal și diferite mirodenii. Conform unor studii de piață, 73% dintre consumatori caută parfumuri orientale care promovează bunăstarea, confortul și relaxarea, îndeosebi starea de bine emoțională și psihologică. În următorii ani, parfumurile orientale vor fi asociate cu un concept de fragrance wellness, la care aromele sunt integrate pentru a influența în bine starea psihologică a oamenilor și calitatea vieții lor.

Un trend important este dat și de parfumurile unice, exclusiviste, care au contribuit la dezvoltarea unor branduri de nișă orientale. Astfel de parfumuri sunt excepționale, au ingrediente rare și sunt în general mai scumpe, dar își merită cu adevărat prețul.