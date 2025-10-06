De ce Dubai este mai mult decât o destinație de vacanță: Avantajele de a avea o proprietate aici

Tendințele pieței din Dubai sunt marcate de o cerere crescută pentru proprietăți sustenabile și inteligente. foto: visionsmartdubai.ro

Vision Smart se poziționează ca un partener esențial pentru investitori, oferind consultanță gratuită și acces la proprietăți premium în Dubai, unde specialiștii noștri prognozează o dublare a prețurilor până în 2030, transformând orașul într-un hub de investiții sustenabile și profitabile.

De ce Dubai transcende statutul de destinație de vacanță?

Dubai, cunoscut pentru skyline-ul său iconic și atracțiile turistice spectaculoase, este mult mai mult decât un loc de vacanță, este un ecosistem vibrant care oferă oportunități de investiții și un stil de viață de lux pe termen lung. Specialiștii Vision Smart Real Estate Investments, agenție specializată în proprietăți off-plan, subliniază că Dubai a evoluat într-un centru global de afaceri și inovație, atrăgând rezidenți permanenți din peste 200 de naționalități. Conform prognozelor noastre, până în 2030, populația orașului va depăși 5 milioane, impulsionând cererea pentru proprietăți rezidențiale și comerciale, cu o creștere anuală de 5.1% CAGR în piața rezidențială, ajungând la o valoare de 52.32 miliarde EUR. Vision Smart vede în Dubai o oportunitate unică, unde turiștii devin rezidențisau investitori, beneficiind de un mediu sigur, multicultural și plin de facilități, de la plaje private la centre comerciale.

Specialiștii noștri prognozează că, între 2025 și 2030, Dubai va consolida poziția sa ca hub logistic și financiar, cu proiecte precum Dubai South și Expo City transformând orașul într-un pol de atracție pentru familii și profesioniști. De exemplu, zone precum Palm Jumeirah oferă un stil de viață exclusivist, cu vile și apartamente care îmbină luxul cu proximitatea față de școli internaționale și spitale de top. Vision Smart recomandă investiții în astfel de proprietăți, unde randamentele din chirii pot atinge 8-13%, făcând Dubai o alegere ideală pentru cei care caută echilibru între muncă și relaxare. Spre deosebire de destinațiile tradiționale de vacanță, Dubai oferă rezidență permanentă prin Golden Visa, permițând proprietarilor să se integreze fully în societate, cu beneficii fiscale și economice.

Specialiștii Vision Smart, cu expertiză în proprietăți off-plan, subliniază că principalul beneficiu este randamentul financiar superior, investițiile în apartamente sau vile pot genera randamente din chirii de 8-13%, cu o apreciere de capital anuală de până la 20%, susținute de creșterea economică a emiratului. De exemplu, în zone precum Dubai Marina, proprietățile off-plan pornesc de la 144.000 de Euro și oferă flexibilitate prin planuri de plată fără dobândă până la șase ani, reducând presiunea financiară inițială. Un alt avantaj major este securitatea și transparența procesului. Dubai Land Department reglementează tranzacțiile prin escrow, asigurând protecția cumpărătorilor și minimizând riscurile.

Vision Smart oferă consultanță gratuită, analize detaliate de piață, ajutând clienții să identifice proprietăți care se potrivesc nevoilor lor de lifestyle. Deținerea unei proprietăți oferă și beneficii fiscale, taxe zero pe venituri din chirii și proprietate, făcând Dubai atractiv pentru investitori internaționali. Specialiștii noștri prognozează că, până în 2030, prețurile proprietăților se vor dubla în zone prime, impulsionate de cererea crescută. Golden Visa reprezintă un avantaj cheie pentru rezidență pe termen lung, obținută prin investiții de minim 465000 EUR, oferind acces la educație și sănătate de calitate. Vision Smart subliniază că Dubai oferă un stil de viață multicultural, cu peste 200 de naționalități și facilități precum piscine infinity, spații wellness și cluburi private. Pentru familii, proximitatea față de școli internaționale face relocarea ușoară, iar pentru profesioniști, hub-urile business precum Business Bay oferă conectivitate globală.

Tendințele pieței din Dubai sunt marcate de o cerere crescută pentru proprietăți sustenabile și inteligente, cu specialiștii Vision Smart prognozând o dublare a valorii proprietăților până în 2030. Anticipam că peste 70% din proiecte vor include tehnologii smart-home, scăzând costurile cu 20%. Sustenabilitatea, aliniată Dubai 2040, va domina, cu spații verzi și energie eficientă crescând atractivitatea.

Prognozele indică o creștere de 5.6% în 2025, impulsionată de diversificare economică și turism. Specialiștii noștri văd o piață rezidențială de 52.32 miliarde EUR până în 2030, cu 5.1% CAGR, și o creștere industrială în zone precum Dubai South. Randamentele din chirii vor rămâne stabile la 8-13%, cu aprecieri de 15-30% în zone cheie. Vision Smart prognozează o accentuare a investițiilor cross-border, cu Dubai atrăgând capital românesc prin beneficii fiscale.

În concluzie, Dubai oferă mai mult decât vacanțe, un ecosistem profitabil, iar Vision Smart te ajută să navighezi prin oportunități cu consultanță gratuită.