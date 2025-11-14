De ce osul maxilar are nevoie de implant și ce se întâmplă dacă amâni tratamentul

Femeie care îşi ţine gura deschisa cu degetul. foto: pexels.com

Te-ai gândit în ultima vreme la dantura ta? Mănânci, vorbești, râzi, totul pare normal. Și oricine te privește nu-și dă seama că ai pierdut un dinte de ceva timp. Da, acel gol în locul dintelui nu este vizibil și, pentru că nu te doare, nu te deranjează, nu simți nici urgența să rezolvi situația. Dar chiar crezi că nu te afectează?

Schimbările subtile care apar sub suprafață

Chiar dacă nu simți durere, sub suprafață lucrurile se schimbă treptat - și nu în favoarea ta. La început schimbarea este aproape invizibilă, dar dacă amâni să-ți pui implant dentar , osul maxilar începe să se retragă. Rădăcina dintelui care lipsește nu mai transmite semnalul de care osul maxilarului are nevoie, iar acesta începe să se resoarbă, adică să se subțieze și să slăbească treptat. În timp, fiecare mușcătură fără sprijinul dintelui slăbește treptat osul maxilar și pune în pericol stabilitatea celorlalți dinți, modul în care muști și chiar conturul feței tale.

Și ce pare acum o lipsă minoră devine, fără să-ți dai seama, o problemă structurală care complică tratamentele viitoare. Pentru că, ceea ce ar fi fost o intervenție simplă va cere proceduri suplimentare, cum ar fi adiția osoasă. Adică - mai mult timp la stomatolog, mai multe ședințe și, inevitabil, un tratament mai complicat și mai costisitor decât ar fi fost la început.

Beneficiile implantului dentar

Ce e important să înțelegi - implantul dentar nu înlocuiește doar dintele pierdut. El acționează ca o rădăcină naturală, păstrând densitatea și sănătatea osului, ceea ce previne, astfel, resorbția și menține structura feței. Cu alte cuvinte, un implant plasat la timp te ajută să eviți complicațiile viitoare.

Mai mult, implanturile moderne se integrează foarte bine în os, oferind stabilitate pe termen lung și o senzație cât mai aproape de un dinte natural. Iar beneficiile se văd în fiecare zi: zâmbești fără rețineri, mănânci confortabil și îți păstrezi echilibrul structural al maxilarului.

Nu lăsa timpul să decidă pentru tine. Consultă un medic implantolog cât mai curând și află cum poți proteja osul maxilarului înainte să apară probleme mai complicate. Uneori, un gest simplu astăzi previne costuri și intervenții mult mai mari mâine.

