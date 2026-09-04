De la creditul cu o singură scadență la limita care se reîncarcă: cum și-a rescris SafeCredit modelul de produs

SafeCredit își schimbă modelul de creditare, trecând la o linie de credit reutilizabilă de până la 10.000 de lei, administrată integral digital și gândită pentru utilizări repetate. Sursa foto: Getty Images

Brandul operat de Credit Online IFN SA a înlocuit împrumutul clasic pe termen scurt cu o linie de credit de până la 10 000 de lei, valabilă 36 de luni, deschisă integral la distanță și administrată din aplicația mobilă. Dobânda se aplică exclusiv sumelor retrase, iar principalul rambursat redevine disponibil.

Segmentul creditării nebancare din România a ajuns în punctul în care diferențierea nu mai vine din viteza transferului. Verificarea identității la distanță și scoringul automat au devenit standarde operaționale, iar avantajul competitiv s-a mutat în arhitectura produsului: în ceea ce poate face clientul cu banii după aprobare. SafeCredit, brand al Credit Online IFN SA, a parcurs această tranziție: de la un credit online cu sumă fixă și scadență unică, la o linie de credit reutilizabilă, administrată din telefon.

Limita care se reîncarcă

Produsul actual al companiei este construit în jurul unui singur mecanism. Clientul primește o limită aprobată între 500 și 10 000 de lei, valabilă 36 de luni, respectiv 1 080 de zile, din care retrage doar cât are nevoie și atunci când are nevoie. Dobânda - 0,80% pe zi, fixă, se calculează exclusiv la soldul utilizat, începând din ziua retragerii. O limită aprobată, dar neatinsă, nu generează cost.

La fiecare scadență, clientul achită o sumă minimă de plată calculată ca 10% din principalul utilizat, la care se adaugă dobânda acumulată și eventualele penalități. Partea de principal rambursată redevine imediat disponibilă pentru o nouă retragere, ceea ce transformă produsul într-un instrument recurent, mai apropiat funcțional de un card de credit decât de împrumutul clasic pe termen scurt. Data scadenței lunare este stabilită de client la semnarea contractului, într-un interval de 15-45 de zile.

Este o schimbare de logică comercială, nu doar de ambalaj. În modelul cu scadență unică, relația cu clientul se încheie odată cu rambursarea și trebuie reconstruită de la zero la fiecare nouă nevoie de finanțare. În modelul liniei de credit, contractul rămâne activ trei ani, iar creditorul mizează pe utilizări repetate în interiorul aceleiași limite - un profil de venituri mai previzibil, dar și o expunere care cere monitorizarea continuă a comportamentului de plată.

Ceea ce produsul nu face deocamdată este la fel de relevant pentru înțelegerea modelului: potrivit informațiilor publicate de companie, tragerile sunt limitate la suma aprobată inițial, iar o eventuală majorare a limitei rămâne la inițiativa creditorului, pe criterii de eligibilitate comunicate ulterior clientului. Utilizatorul administrează, deci, modul în care își folosește limita, nu dimensiunea acesteia.

Deschidere la distanță și verificarea veniturilor prin ANAF

Condițiile de acces sunt formulate restrictiv, dar simplu: cetățeni români cu rezidența în România, cu vârsta între 19 și 80 de ani, venit lunar confirmat de minimum 1 000 de lei și carte de identitate valabilă cel puțin 30 de zile. Din punct de vedere tehnic, sunt necesare un număr de telefon activ, o adresă de e-mail validă și un card bancar în lei emis de o instituție din România.

Fluxul de deschidere este integral digital și structurat în patru pași: simularea sumei și a primei scadențe în calculatorul de pe site, înregistrarea cu date de bază, așteptarea deciziei de scoring și semnarea contractului, urmată de prima retragere. Elementul care merită atenție este modul de evaluare a bonității: verificarea veniturilor se realizează automat, prin canale securizate de tip API, direct la ANAF și exclusiv cu acordul clientului. Practic, pasul care în modelul tradițional cerea încărcarea de fluturași de salariu sau extrase de cont este eliminat, iar durata deciziei devine dependentă de infrastructură, nu de documentele pe care le găsește solicitantul.

Semnarea contractului se face prin semnătură digitală confirmată cu un cod SMS unic, iar transmiterea datelor este protejată prin protocoale SSL/TLS.

Aplicația mobilă ca tablou de bord al datoriei

În arhitectura unei linii de credit, canalul de administrare devine parte din produs. Un împrumut cu o singură scadență cere o interacțiune la început și una la final; o limită reutilizabilă presupune retrageri, plăți parțiale și urmărirea soldului disponibil pe tot parcursul celor 36 de luni. Compania și-a mutat, în consecință, accentul de comunicare pe aplicația mobilă, disponibilă în Google Play, prin care clientul poate efectua trageri, achita cu cardul și urmări situația curentă a liniei.

Componenta de raportare rămâne standardizată contractual: la fiecare 30 de zile, cu cinci zile înainte de scadență, clientul primește un extras de cont, prin e-mail și în contul personal, care cuprinde soldul utilizat, dobânda acumulată, suma minimă de plată și totalul datorat la scadență. Plata se poate face online cu cardul, prin transfer bancar sau la ghișeul băncii, iar rambursarea anticipată este permisă și nu este taxată.

Zero comisioane, dar o dobândă zilnică care cere disciplină

Structura de costuri este declarată fără comisioane: zero lei pentru analiza dosarului, zero lei administrare lunară, zero lei comision unic. Întreg costul este concentrat în dobândă, ceea ce simplifică comparația, dar mută responsabilitatea pe durata utilizării. În caz de întârziere se aplică o dobândă penalizatoare de 0,80% pe zi, calculată exclusiv la principalul restant, nu la dobânda deja acumulată.

Cadrul de reglementare

Credit Online IFN SA este autorizată de Banca Națională a României și înscrisă în Registrul General al BNR cu numărul RG-PJR-41-110409/28.06.2024 și în Registrul Special cu numărul RS-PJR-41-110168/04.11.2024. Compania are sediul social în București, Șoseaua Virtuții nr. 19D, sectorul 6, și codul unic de identificare 48996800. Prelucrarea datelor este declarată conformă cu GDPR și limitată la informațiile necesare evaluării bonității.

Activitatea intră în sfera de competență a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, iar eventualele litigii pot fi supuse Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar. Restanțele sunt raportate la Biroul de Credit, cu efect asupra istoricului de credit al debitorului - un detaliu pe care creditorul îl menționează explicit în secțiunea dedicată creditării responsabile.

Un pariu pe retenție, nu pe viteză

Trecerea de la împrumutul cu scadență unică la linia de credit reutilizabilă este, la nivel de piață, un semnal despre maturizarea segmentului: după ani în care competiția s-a purtat pe rapiditatea aprobării și pe volumul achizițiilor de clienți noi, creditorii nebancari caută produse care justifică o relație contractuală de durată. Pentru SafeCredit, aplicația mobilă și limita care se reîncarcă sunt cele două componente ale acestui pariu. Testul îl va da comportamentul portofoliului: o limită mereu disponibilă schimbă nu doar felul în care clientul se împrumută, ci și felul în care creditorul trebuie să își evalueze riscul.