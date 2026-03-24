Dental Chic Cluj-Napoca: ce trebuie să știe pacientul despre implanturile dentare și despre alegerea unui sistem de implanturi

Clinica stomatologica. foto: dentalchic.ro

Atunci când un pacient ajunge în punctul în care trebuie să ia decizia unui implant dentar, una dintre primele întrebări care apare este legată de sistemul de implant utilizat. Nu toate implanturile sunt identice, iar diferențele dintre ele nu sunt doar de preț, ci de materiale, de tehnologia de suprafață, de rata de integrare cu osul și, în cele din urmă, de longevitatea rezultatului.

În Cluj-Napoca, tot mai mulți pacienți care apelează la un dentist pentru a-și reface dantura se interesează de documentarea clinică a implanturilor propuse, de materialele din care sunt confecționate și de experiența echipei medicale. Dar ce anume ar trebui să verifice un pacient atunci când i se propune un anumit sistem de implant?

Ce este un implant dentar și cum funcționează

Înainte de a discuta despre particularitățile unui anumit sistem de implant, merită clarificat principiul de bază. Un implant dentar este o piesă mică, de obicei din titan sau aliaj de titan, care se inserează chirurgical în osul maxilar, în locul rădăcinii unui dinte pierdut. După inserare, osul crește natural în jurul implantului, un proces numit osteointegrare, și îl fixează solid, creând o fundație stabilă pe care se montează apoi o coroană dentară, un pod sau, în cazul edentației totale, o lucrare fixă completă de tip All-on-4 sau All-on-6.

Calitatea implantului influențează direct fiecare etapă a acestui proces: cât de bine se integrează cu osul, cât de rapid se vindecă țesuturile din jur, cât de rezistent este la forțele masticatorii de-a lungul anilor și cât de scăzut este riscul de complicații pe termen lung.

Ce diferențiază un sistem de implant documentat clinic de unul fără istoric verificabil

Documentarea clinică a unui sistem de implant se referă la volumul de studii publicate în reviste de specialitate care atestă performanțele sale pe termen lung. Un sistem cu zeci de ani de utilizare clinică și sute de lucrări publicate oferă medicului și pacientului o bază de predictibilitate.

La Dental Chic, echipa utilizează mai multe sisteme de implant: Megagen, Neodent, Nobel Biocare, Bredent și Straumann, cu peste 60 de ani de activitate în cercetarea implantară și un portofoliu de peste 700 de lucrări științifice publicate.

Conform datelor publicate pe website-ul oficial al producătorului elvețian Straumann (https://www.straumann.com/), aflăm următoarele:

Majoritatea implanturilor dentare sunt fabricate din titan pur. Grupul Straumann a dezvoltat Roxolid, un aliaj compus din 85% titan și 15% zirconiu, proiectat specific pentru implantologie. Acest material oferă o rezistență mecanică crescută față de titanul pur, ceea ce permite utilizarea unor implanturi cu diametru mai mic, fără a compromite stabilitatea. În practică, acest lucru este relevant pentru pacienții cu volum osos redus, la care un implant convențional ar necesita proceduri suplimentare de adiție osoasă. Cu acest aliaj, există situații în care aceste proceduri pot fi evitate, iar tratamentul devine mai puțin invaziv.

Suprafața SLActive. Tehnologia de suprafață a unui implant joacă un rol esențial în rapiditatea și calitatea osteointegrării. SLActive este o suprafață dezvoltată de Straumann, concepută pentru a accelera vindecarea și a crește predictibilitatea rezultatelor. Studiile clinice publicate în reviste de specialitate documentează rate ridicate de supraviețuire a implanturilor cu această suprafață, pe perioade de 5 și 10 ani de monitorizare, cu pierdere osoasă marginală redusă și prevalență scăzută a periimplantitei (inflamația țesuturilor din jurul implantului).

Sistemul BLX. Un sistem de implanturi din gama Straumann care combină designul cu tehnologia de suprafață și materialul Roxolid, fiind proiectat pentru a obține stabilitate primară ridicată încă din momentul inserării. Conceptul de Dynamic Bone Management redistribuie osul nativ în jurul implantului și controlează cuplul de inserție, ceea ce îl face potrivit inclusiv pentru protocoale de încărcare imediată, adică situațiile în care pacientul primește o lucrare fixă provizorie în perioada imediat următoare intervenției.

Straumann BLC este un implant dentar conic de generație 2025, conceput pentru stabilitate ridicată la nivel osos, în special în spații înguste sau os compromis. Combină tehnologia suprafeței SLActive cu materialul de înaltă performanță Roxolid, oferind soluții minim invazive de la o singură unitate la arcadă completă.

De ce contează alegerea implantului la nivel practic

Pentru un pacient din Cluj care se prezintă la un cabinet stomatologic pentru a discuta despre un implant dentar, diferența dintre sisteme se traduce în lucruri concrete. Un implant cu o rată mai mare de osteointegrare înseamnă șanse mai mici de eșec și de reintervenție. Un material mai rezistent care permite implanturi cu diametru redus poate elimina necesitatea unei grefe osoase, scurtând durata totală a tratamentului și reducând disconfortul post-operator. O suprafață care accelerează vindecarea înseamnă că perioada de așteptare până la montarea lucrării definitive poate fi mai scurtă.

Iar pentru pacienții cu afecțiuni cronice precum diabetul sau osteoporoza, care prezintă un risc crescut de complicații, alegerea unui sistem de implant testat extensiv pe aceste categorii de pacienți oferă un grad suplimentar de siguranță.

Un alt aspect practic important este pașaportul de implant, un document care însoțește fiecare implant din sistemele utilizate la Dental Chic și care conține datele de identificare ale produsului: tip, serie, lot. Acest certificat este recunoscut internațional, ceea ce înseamnă că dacă un pacient se mută în altă țară sau apelează la un alt dentist pe viitor, medicul respectiv va ști exact ce implant a fost folosit și va putea interveni corect dacă este necesar.

Cum abordează Dental Chic tratamentele cu implanturi dentare

Dental Chic este o clinică stomatologică din Cluj-Napoca care utilizează mai multe sisteme de implant: Megagen, Neodent, Nobel Biocare, Bredent și Straumann pentru procedurile de implantologie, inclusiv pentru reabilitările complete de tip All-on-4 și All-on-6. Clinica funcționează pe modelul multidisciplinar, ceea ce înseamnă că fiecare caz de implant dentar este evaluat de mai mulți medici care colaborează: chirurgul stabilește fezabilitatea intervenției și poziționarea implanturilor, proteticianul planifică lucrarea finală, iar parodontologul se asigură că țesuturile de susținere sunt în stare corespunzătoare.

Planificarea tratamentului se bazează pe investigații digitale, inclusiv tomografie computerizată 3D, care permite vizualizarea tridimensională a structurii osoase și stabilirea cu precizie a unghiului, adâncimii și poziției fiecărui implant înainte de intervenție. Această abordare digitală reduce riscul de complicații și crește predictibilitatea rezultatului.

La Dental Chic, folosim și ghidul chirurgical, care este un dispozitiv personalizat, realizat pe baza datelor digitale ale pacientului. Se poziționează în gura acestuia în timpul intervenției de inserare a implantului. Rolul său este de a ghida freza chirurgicală exact în punctul, la unghiul și la adâncimea planificate anterior pe computer.

Practic, ghidul transferă planul digital în realitatea clinică. Fără el, medicul lucrează „cu mâna liberă", bazându-se pe experiență și pe repere anatomice vizuale. Cu ghidul, traiectoria implantului este predefinită, ceea ce reduce variabilele și crește predictibilitatea rezultatului.

Clinica oferă atât implanturi individuale, pentru pacienții care au pierdut un singur dinte sau câțiva dinți, cât și soluții de tip dantura fixă pe implanturi pentru cei care au pierdut toți dinții sau care poartă proteze mobile și doresc o alternativă fixă, stabilă și confortabilă. Indiferent de complexitatea cazului, tratamentul urmează un protocol structurat, iar fiecare pacient primește un pașaport de implant care documentează complet sistemul utilizat.

Ce trebuie să știți despre parcursul tratamentului

Parcursul unui implant dentar la Dental Chic urmează un protocol clar. Totul începe cu o consultație în care medicii evaluează situația clinică, realizează investigațiile imagistice și discută cu pacientul opțiunile de tratament. Dacă pacientul este candidat pentru implantare, se întocmește planul de tratament personalizat, cu un estimat clar al costurilor de la început.

Intervenția chirurgicală de inserare a implantului se realizează sub anestezie locală sau generală (dacă e necesar), iar dacă sunt necesare extracții ale dinților compromiși, acestea se efectuează în aceeași ședință. Procedurile sunt minim invazive, iar echipa medicală utilizează tehnici actuale de anestezie pentru a asigura confortul pacientului pe toată durata intervenției. După inserare, urmează perioada de osteointegrare, de regulă între 3 și 6 luni, în care implantul se integrează natural cu osul. La finalul acestei perioade se montează lucrarea protetică definitivă din zirconiu, ceramică sau compozit de înaltă rezistență, creată individual pentru fiecare pacient. Pe toată durata tratamentului, pacientul beneficiază de controale post-operatorii incluse în planul de tratament.

O decizie informată face diferența

Alegerea unui implant dentar este o decizie pe termen lung, care merită gândită cu atenție. Un implant de calitate, inserat corect de o echipă cu experiență, poate funcționa zeci de ani fără probleme. În schimb, un implant ales doar pe criteriul prețului, fără a lua în calcul materialul, suprafața, documentarea clinică sau experiența echipei medicale, poate genera complicații costisitoare pe termen mediu și lung.

Pentru pacienții din Cluj-Napoca și din împrejurimi care doresc să afle ce sistem de implant este potrivit pentru situația lor specifică, o consultație la clinica Dental Chic, situată pe Strada Take Ionescu nr. 113, poate oferi claritate și o direcție concretă. Mai multe informații despre sistemele de implant utilizate și despre prețul unui implant dentar în cadrul clinicii sunt disponibile pe site-ul dentalchic.ro

Dental Chic poate fi contactată la telefon 0743 444 333 sau prin email la [email protected]