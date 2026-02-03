Diagnosticarea corectă și planul preliminar de tratament stabilite încă de la prima interacțiune sunt baza unui tratament de succes

După diagnostic, urmează elaborarea planului preliminar de tratament. foto: northo.ro

Orice tratament ortodontic de succes începe cu o diagnosticare atentă și detaliată. La prima interacțiune, medicul evaluează starea dinților, gingiilor și mușcăturii pacientului,a mușchilor masticatori, articulațiilor temporo-mandibulare, posturii, pentru a identifica toate problemele existente.

Apoi, analizează dosarul ortodontic, compus din poze intra și extraorale, ortopantomografie, teleradiografie de craniu, pe care face cefalometria. La NORTHO, dosarul se realizează în laboratorul foto digital, și stația de radiologie proprie a clinicii, fără alte drumuri inutile.Această analiză atentă permite stabilirea unui plan personalizat care maximizează eficiența tratamentului și reduce riscul apariției complicațiilor. În plus, pacientul primește informații clare despre starea actuală și pașii necesari pentru a obține rezultatele dorite.

Planul preliminar de tratament

După diagnostic, urmează elaborarea planului preliminar de tratament. Acesta stabilește etapele intervenției ortodontice, tipul de aparate recomandate și durata aproximativă a tratamentului. Planul este flexibil, adaptabil la nevoile pacientului și include aspecte estetice și funcționale. Medicul explică pacientului fiecare etapă, pentru ca deciziile să fie luate informat și să existe o colaborare activă pe tot parcursul procesului.

Alegerea corectă a unui aparat dentar

Pentru corectarea problemelor dentare, un aparat dentar potrivit este esențial. Aparatele clasice permit alinierea dinților, corectarea mușcăturii și restabilirea funcționalității întreaga aparat dento-maxilar. Fiecare pacient beneficiază de recomandări personalizate, astfel încât aparatul ales să fie eficient și confortabil. Monitorizarea atentă și ajustările periodice contribuie la obținerea unui zâmbet sănătos și armonios.

Soluții estetice cu aparate invizibile

Pentru pacienții care doresc un tratament discret, există opțiunea unui aparat invizibil , care permit corectarea dinților fără a afecta aspectul vizual. Aceste soluții sunt recomandate atât adulților, cât și adolescenților și oferă confort în purtare și flexibilitate în utilizare. Aparatele invizibile sunt aproape imperceptibile, asigurând discreție fără a compromite eficiența tratamentului.

Aparatele dentare din safir: combinație de estetică și durabilitate

Pentru cei care caută soluții premium, aparat dentar safir oferă atât rezistență, cât și aspect estetic. Cristalele de safir sunt aproape invizibile și foarte durabile, păstrând aspectul elegant pe întreaga durată a tratamentului. Aparatele din safir sunt potrivite pacienților care își doresc rezultate eficiente și o imagine estetică plăcută, fără compromisuri.

Educație și suport pentru pacienți

În paralel cu alegerea aparatelor și planificarea tratamentului, pacienții primesc sfaturi complete pentru igiena orală și întreținerea aparatului. Medicul explică tehnicile corecte de periaj, folosirea aței dentare și modul de menținere a aparatului pentru a preveni carii sau inflamații gingivale. Astfel, pacientul poate contribui activ la succesul tratamentului și la sănătatea generală a cavității orale.

Monitorizare constantă și ajustări periodice

Pe parcursul tratamentului, echipa Northo urmărește evoluția zâmbetului și ajustează aparatele atunci când este necesar. Vizitele regulate permit corectarea timpurie a oricăror deviații și asigură progresul optim al tratamentului. Această monitorizare atentă, combinată cu respectarea recomandărilor medicului, garantează rezultate armonioase și durabile.

Colaborare și încredere

Comunicarea clară între medic și pacient este esențială pentru succesul oricărui tratament ortodontic. Pacientul este implicat activ, primește explicații detaliate și are posibilitatea să pună întrebări, creând o relație bazată pe încredere și responsabilitate. Această abordare face ca întregul proces să fie mai transparent, mai confortabil și mai eficient.