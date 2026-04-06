Echilibru și intensitate la cote maxime în sferturile Champions League. Cine merge mai departe

Nu mai puțin de trei formații din La Liga s-au calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Prima manșă a sferturilor are loc în această săptămână, pe 7-8 aprilie, în vreme ce a doua manșă se va disputa pe 14-15 aprilie. Prima manșă a semifinalelor va avea loc la sfârșitul lunii aprilie, iar a doua manșă la începutul lunii mai. Finala se va disputa pe 30 mai, la Budapesta.

Program prima manșă sferturi Champions League

· 7 aprilie: 22:00: Real Madrid - Bayern Munchen

· 7 aprilie: 22:00: Sporting Lisabona - Arsenal

· 8 aprilie: 22:00: PSG - Liverpool

· 8 aprilie: 22:00: Barcelona - Atletico Madrid

Real Madrid – Bayern Munchen: „Galacticii” au câștigat trofeul după ce s-au impus în ultimele 4 duble manșe contra bavarezilor

Este probabil cel mai așteptat sfert de finală. Cele două formații s-au întâlnit de 28 de ori până acum. Madrilenii s-au impus în 13 meciuri, iar bavarezii de 11 ori. Patru partide s-au încheiat la egalitate. În aceste 28 de partide, madrilenii au înscris 45 de goluri și au primit 42. Real Madrid a eliminat-o pe Bayern Munchen în ultimele 4 duble manșe din Champions League. De fiecare dată a cucerit trofeul.

Golgheterul UCL este francezul Kylian Mbappe, cu 13 reușite. Mbappe a venit la Real Madrid de la PSG, formație pe care ar putea să o întâlnească în semifinale. Câștigător al Ghetei de Aur sezonul trecut , Mbappe este urmat în clasamentul golgheterilor de Harry Kane, de la Bayern Munchen, cu 10 reușite.

Real Madrid a disputat două duble manșe în fazele eliminatorii ale acestui sezon de Champions League. În play-off-ul pentru optimi a trecut cu 3-1 la general de Benfica Lisabona, iar în optimi a învins-o cu scorul general de 5-1 pe Manchester City. De cealaltă parte, Bayern Munchen nu a avut nicio problemă în optimile de finală, învingând-o cu scorul general de 10-2 pe Atalanta.

Sporting Lisabona – Arsenal: „Tunarii”, din nou aproape de mult râvnitul trofeu

Accederea în sferturile de finală reprezintă cea mai bună performanță a lui Sporting Lisabona în istoria Champions League. Sezonul trecut, Sporting a fost eliminată în play-off-ul pentru optimi de către Borussia Dortmund.

Acum Sporting s-a calificat direct în optimi, încheind pe locul 7 grupa. În faza optimilor a trecut de surpriza acestei ediții, norvegienii de la Bodo Glimt. A fost învinsă cu 0-3 în deplasare, însă a egalat la general pe teren propriu, trimițând dubla manșă în extra time. Acolo Sporting a mai marcat de două ori, reușind să nu primească gol.

De cealaltă parte, Arsenal a câștigat grupa în acest sezon de Champions League, cu maximum de puncte. În optimi a trecut de Bayer Leverkusen. A înregistrat un rezultat de egalitate cu două goluri în deplasare, pentru ca pe teren propriu să învingă cu 2-0.

PSG – Liverpool: Parizienii speră să o elimine din nou pe Liverpool, însă fără atât de multe emoții ca sezonul trecut

Este a doua ediție consecutivă în care cele două formații se întâlnesc. S-a întâmplat acest lucru și în optimile de finală ale sezonului trecut de Champions League. Acolo s-a intrat în extra-time, după ce fiecare dintre cele două formații s-a impus cu 1-0 în deplasare. S-a ajuns la lovituri de departajare , unde PSG a avut câștig de cauză.

Formația pariziană a fost nevoită să joace play-off pentru optimi în această ediție, unde a întâlnit-o pe Monaco. A învins-o cu scorul general de 5-4. O dublă manșă mai ușoară a avut deținătoarea trofeului în optimi. Acolo a trecut cu scorul general de 8-2 de Chelsea.

De cealaltă parte, Liverpool s-a clasat a treia în grupă. A ajuns în sferturile de finală după ce în optimi a eliminat-o pe Galatasaray cu scorul general de 4-1. Câștigătoarea acestei duble manșe o va înfrunta în semifinale pe Real Madrid sau pe Bayern Munchen.

Barcelona – Atletico Madrid: Spectacol în toate cele trei întâlniri directe din acest sezon

Dacă Barcelona s-a calificat direct în optimile competiției, Atletico Madrid a fost nevoită să dispute play-off-ul pentru optimi. Acolo a învins-o cu scorul general de 7-4 pe Club Brugge. În optimile de finală a trecut cu scorul general de 7-5 de Tottenham Hotspur.

De cealaltă parte, Barcelona a încheiat pe poziția a cincea grupa. În optimi a învins-o cu scorul general de 8-3 pe Newcastle. După o remiză cu două goluri în deplasare, Barcelona s-a impus cu 7-2 pe teren propriu.

PSG - Bayern Munchen si Barcelona - Arsenal, semifinalele prevăzute de bookmakeri

Cea mai dezechilibrată dublă manșă este cea dintre Sporting Lisabona și Arsenal. „Tunarii” au cota 1.15 la calificare. Cota pentru ca Barcelona să se califice din duelul spaniol cu Atletico Madrid este 1.35. Bayern Munchen are cota 1.42 la calificare în dubla manșă cu Real Madrid, iar PSG are cota 1.57 contra lui Liverpool.

Deținătoarea trofeului este PSG, formație aflată în sferturile acestei ediții de Champions League. Ultima formație care și-a apărat trofeul Champions League a fost Real Madrid. S-a întâmplat în sezonul 2017-2018.