Kylian Mbappe a câştigat "Gheata de Aur" pentru sezonul 2024/25 şi le-a mulţumit colegilor: "Datorită lor sunt la apogeul meu"

Mbappe a câştigat "Gheata de Aur" pentru sezonul trecut cu 62 de puncte, graţie celor 31 de goluri marcate în 34 de meciuri pentru Real Madrid. Foto: Real Madrid / Facebook

Francezul Kylian Mbappe a primit vineri "Gheata de Aur" pentru sezonul 2024/25 pe stadionul Santiago Bernabeu, într-o ceremonie la care a fost însoţit de toţi coechipierii săi de la Real Madrid, cărora le-a mulţumit pentru ajutorul acordat în obţinerea unui premiu despre care a spus că era "imposibil de câştigat" fără ajutorul lor, scrie EFE, potrivit Agerpres.

"Acesta este un moment important pentru mine, prima dată când câştig acest premiu, care înseamnă foarte mult pentru mine ca atacant. Le mulţumesc tuturor coechipierilor mei pentru că au venit, pentru că m-au ajutat în orice moment. Datorită lor sunt la apogeul meu, pentru a ajuta echipa să câştige tot ce putem câştiga anul acesta. Avem o echipă incredibilă, iar cel mai important lucru sunt premiile pe care le obţinem", a spus el după ce a primit "Gheata de Aur" şi a primit felicitările preşedintelui lui Real Madrid, Florentino Perez.



Mbappe a câştigat "Gheata de Aur" pentru sezonul trecut cu 62 de puncte, graţie celor 31 de goluri marcate în 34 de meciuri pentru Real Madrid. I-a depăşit pe Viktor Gyokeres (58,5 puncte) şi Mohamed Salah (58 de puncte). El a primit premiul din partea lui Juan Ignacio Gallardo, vicepreşedinte al European Sports Media (ESM) şi director al ziarului Marca.



"Putem câştiga multe lucruri. Este o plăcere să joc pentru Real Madrid, să-mi îndeplinesc visul din copilărie şi sper să putem câştiga multe trofee", a spus el.



Gheata de Aur este acordată încă din 1968 celui mai bun marcator din campionatele europene, dar din 1996 s-a trecut de la numărul de goluri marcate la un sistem de puncte în funcţie de coeficientul diferitelor ligi. În primele cinci campionate naţionale din Europa (Spania, Anglia, Germania, Franţa şi Italia), pentru fiecare gol marcat se acordă două puncte.



Sub acestea se află o serie de campionate în care se acordă 1,5 puncte per gol, printre care şi cel al Portugaliei.