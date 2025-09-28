2026 este anul în care se vor lansa o mulțime de telefoane mobile noi. foto: freepik.com

2026 aduce multe lansări telefoane, iar cele mai interesante și mai bune telefoane vor veni de la Apple, Samsung, Google, dar și alți producători de renume care și-au propus să revoluționeze piața telefoanelor mobile în 2026. Display-uri mai luminoase, mai mari, pliabile sau chiar rulabile, procesoare mai puternice, mai mulți GB de RAM, design-uri deosebire și telefoane din ce în ce mai subțiri cu tot mai multe funcții bazate pe inteligență artificială. Telefoanele din 2026 vor fi mai puternice, mai bune.

Cele mai bune telefoane din 2026: evoMAG dezvăluie telefoanele surpriză cu lansare în 2026

2026 este anul în care se vor lansa o mulțime de telefoane mobile noi. Ce pregătesc giganții Apple, Samsung și Google pentru 2026? Vezi lista completă cu cele mai bune telefoane cu lansare în 2026 pe blogul celor de la evoMAG, precum și programul de lansare și surprizele pe care companiile le au în plan pentru anul viitor.

Smartphone-urile viitorului vor avea mai mult potențial, iar lumea smartphone-urilor high-end va trece printr-o schimbare fără precedent. Smartphone-urile cu 24 GB de RAM, considerate cândva science fiction pur, vor deveni în curând o realitate printre flagship-urile Android.

Potrivit unor surse autorizate precum Digital Chat Station, cererea de module de 24 GB este în creștere, semn că marii producători lucrează deja la modele de generație următoare. Dincolo de ceea ce ar putea părea o simplă cursă pentru specificații, se află o schimbare mai profundă, determinată de cerințele de performanță ale celor mai recente tehnologii mobile de inteligență artificială și de noile cipuri Snapdragon 8 Elite 2 și Dimensionity 9500.

Această evoluție tehnologică nu va uimi doar din punct de vedere al cifrelor. Aceasta va aduce cu sine și noi experiențe pentru utilizatori și noi oportunități pentru dezvoltatori și companii. Dar înseamnă asta că cele mai bune telefoane vor fi mai scumpe în 2026?

Cele mai bune telefoane 2026: vor fi modelele de telefoane 2026 mai ieftine datorită Qualcomm?

2026 ar putea fi, de fapt, anul în care cele mai bune telefoane mid-range și high-end se vor ieftini. Asta sugerează pe Weibo cunoscutul sursă chineză de informații Digital Chat Station, potrivit căruia Qualcomm ia în considerare soluții noi, mai accesibile, pentru piața de telefoane mobile high-end.

Digital Chat Station, în special, a împărtășit câteva detalii despre un nou procesor identificat cu numărul de model SM8845, un derivat al modelului SM8850.

Și, deși SM8850 este numele de cod dat succesorului lui Snapdragon 8 Elite, care ar putea debuta în pe 23 septembrie 2025 sub numele de Snapdragon 8 Elite sau Elite Gen 2, modelul SM8845 nu este încă cunoscut. Acest cip ar putea garanta performanțe similare cu cele ale actualului Snapdragon 8 Elite datorită utilizării acelorași nuclee Oryon, dar ar putea îmbunătăți eficiența energetică datorită utilizării noului proces de producție TSMC N3P și a unor caracteristici actualizate introduse odată cu Snapdragon 8 Elite 2, care ar putea fi utilizat pe Galaxy S26 Ultra din 2026, conform zvonurilor.

Mai mulți producători de Android ar putea alege această variantă SM8845, în special în China, unde se așteaptă ca dispozitivele să aibă baterii foarte mari, de aproximativ 8.000 mAh.

Pe piețele europene și americane, însă, reglementări mai stricte ar putea limita această tendință. Același informator a sugerat și un posibil smartphone flagship killer echipat cu acest cip Qualcomm, speculând, deși fără confirmare oficială, că va fi un dispozitiv OnePlus, probabil OnePlus Ace 6 Pro sau OnePlus 15.

2026 este anul telefoanelor foarte subțiri, cu baterii impresionante, pliabile și chiar rulabile

2026 va fi un an promițător. Printre cele mai bune telefoane din 2026 se va număra cel mai subțire iPhone care ar putea veni odată cu lansarea seriei iPhone 18 din septembrie 2026, dar și telefonul cu ecran rulabil sau telefonul triplu-fold, două telefoane pe care Samsung se pregătește să le lanseze curând.

2026 este anul telefoanelor foarte subțiri, cu baterii impresionante, pliabile și chiar rulabile. Cea mai mare surpriză ar putea fi un telefon cu o baterie de 10.000 mAh și o grosime de doar 8.5 mm, un jucător cheie pe piața smartphone-urilor începând de anul viitor, care va revoluționa conceptul de autonomie a bateriei și design subțire.

Conform zvonurilor inițiale care circulă online, dispozitivul în cauză nu are încă un nume și, în prezent, este încă un prototip în faza de testare. În ciuda naturii sale, telefonul în cauză ar putea reprezenta un punct de cotitură în industrie.

Vorbim despre o capacitate incredibilă a bateriei, aproape dublă față de dispozitivele high-end de astăzi. În ciuda creșterii deja observate la telefoane precum Honor Power și alte modele cu 7.500 mAh sau mai mult, Apple și Samsung sunt departe de a produce produse cu specificații tehnice similare.

Acest presupus smartphone a fost discutat de către sursa de informații Digital Chat Station, activă pe platforma chineză Weibo și care, având în vedere istoricul său, este considerată extrem de fiabilă.

Conform sursei, telefonul ar putea dispune de o nouă arhitectură internă numită Mini Diamond, care permite organizarea optimă a componentelor pe o placă logică foarte mică, cu o lățime de doar 23.4 milimetri.

Acest lucru ar elibera spațiu pentru o baterie inovatoare, cu un anod care conține un conținut record de 10% siliciu. Aceasta crește semnificativ densitatea energiei la 887 Wh/L, mult mai mare decât capacitățile standard ale bateriilor litiu-polimer de pe piață.

În ciuda puterii bateriilor, viitorul telefon data lansare 2026 pare să nu aibă o grosime mai mare de 8.5 milimetri și cântărește puțin peste 200 de grame. Acesta este un compromis foarte avantajos pentru majoritatea utilizatorilor, mai ales în comparație cu modelele disponibile în prezent în magazine.

Între timp, Samsung se concentrează pe consecvență și fiabilitate, insistând asupra unei baterii de 5.000 mAh pentru Galaxy S25 Ultra și 4.400 mAh pentru Galaxy Z Fold 7, prioritizând longevitatea și fiabilitatea software-ului, mai degrabă decât creșterile exagerate ale capacităților bateriilor.

Sosirea acestui model nou și misterios în 2026 ar putea face piața mobilă mult mai diversă, ducând la noi tehnologii și evoluții viitoare ulterioare ale acestora. Iar dacă va avea specificațiile despre care se vorbește, are mari șanse să fie printre cele mai inovative, cele mai interesante și cele mai bune telefoane 2026, alături de telefonul pliabil de la Apple, telefonul rulabil și telefonul triplu pliabil de la Samsung.