FlexPayz, partener Mastercard, aduce în România inelul care îți permite să plătești printr-o simplă atingere

2 minute de citit Publicat la 09:48 15 Oct 2025 Modificat la 09:48 15 Oct 2025

Primul inel inteligent de plată. FOTO: flexpayz.ro

Plățile contactless devin mai inteligente ca niciodată. FlexPayz, partener oficial Mastercard, lansează în România primul inel inteligent de plată, un dispozitiv care combină tehnologia avansată cu un design minimalist inspirat din estetica scandinavă.

Creat în Suedia, țara renumită pentru inovație și simplitate, FlexPayz Ring transformă plățile digitale într-o experiență elegantă și intuitivă.

Viitorul plăților digitale

FlexPayz Ring funcționează prin tehnologia NFC, permițând utilizatorilor să efectueze plăți instant printr-un singur gest.

Fără telefon. Fără card. Fără efort.

Prin aplicația mobilă FlexPayz, utilizatorul poate adăuga până la trei carduri bancare diferite, personal, business sau travel și poate alege oricând care dintre ele este activ.

Plata se face în mai puțin de o secundă, cu o simplă atingere de POS.

Designul inelului este premium, rezistent la apă, fiind creat pentru a fi purtat zi de zi, indiferent de stilul de viață. „Efectul WOW” vine din simplitate: un gest natural, o plată instant și o experiență complet nouă de interacțiune cu tehnologia.

7 funcții smart integrate

Dincolo de plăți, inelul FlexPayz introduce o serie de funcții unice, care transformă acest accesoriu într-un wearable multifuncțional. Prin simpla atingere a unui telefon NFC, dispozitivul poate activa una dintre cele 7 funcții inteligente din aplicația dedicată:

● Carte de vizită digitală pentru schimb rapid de date de contact

● Redirecționare către o pagină web sau profil personalizat

● Distribuire instant de fișiere PDF, video, audio sau linkuri către rețele sociale

● Acces securizat la jurnalul medical al utilizatorului

● Partajare de conținut multimedia pentru campanii, prezentări sau branding personal

● Integrare cu identitatea digitală pentru acces rapid la informații personale

● Control complet din aplicație, inclusiv blocarea imediată în caz de pierdere

Această combinație de fintech, sănătate digitală și multimedia poziționează FlexPayz ca lider european al noii generații de tehnologii purtabile inteligente.

Siguranță garantată de Mastercard și Visa

Autorizat oficial de Mastercard și Visa, FlexPayz Ring respectă aceleași protocoale de securitate bancară ca un card clasic. Fiecare tranzacție este criptată și tokenizată, oferind protecție completă împotriva accesului neautorizat.

În cazul pierderii sau furtului, inelul se poate bloca instant direct din aplicația FlexPayz, fără a fi nevoie de apeluri la bancă. Astfel, utilizatorul are control total asupra plăților și siguranței proprii, direct de pe telefon.

Design scandinav, tehnologie globală

Cu un aspect elegant și minimalist, inelul pentru plăți FlexPayz este gândit să devină o extensie naturală a stilului de viață modern. Fie că ești în oraș, la sală sau în călătorie, poți plăti rapid, sigur și fără griji, doar printr-o atingere.

FlexPayz demonstrează că viitorul plăților nu este doar digital, ci și elegant, sigur și sustenabil. Prin integrarea funcțiilor inteligente și a parteneriatului cu Mastercard, compania suedeză marchează un moment definitoriu pentru plățile contactless din România și Europa.

Disponibil acum