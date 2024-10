IFA 2024, ediţia aniversară cu numărul 100, s-a desfăsurat timp de cinci zile, în perioada 6-10 septembrie 2024 la Messe Berlin

Experiența de vizionare cu noile televizoare NEI aduce noi detalii excepționale. FOTO: IFA

NEI isi intareste prezenta pe piata europeana participand pentru a doua oara consecutiv la IFA, cel mai mare târg de electronice de larg consum și electrocasnice din Europa. Este o noua apariție oficială europeană a unuia dintre cele mai apreciate branduri românești cu tradiție de produse electronice și electrocasnice ieșite ușor din tipare.

Noutatile prezentate in acest an fac parte din alinierea brandului la tendintele pietei, NEI aducand publicului pentru prima data televizoarele Mini LED si QLED.

Experiența de vizionare cu noile televizoare NEI aduce noi detalii excepționale, Mini LED produce culori precise și oferă contraste uluitoare, toate cu un realism incredibil.

Mai mult, tehnologia Mini LED+QLED reușește, de asemenea, să modeleze un contrast mai mare și o cantitate mai mare de detalii în negru, datorită sutelor de zone de control a luminii de pe ecran.

Parteneriatul dintre NEI si VIDAA continua, televizoarele din gama smart TV vin echipate cu ultima versiune de software a producatorului american. Sistemul inteligent de operare VIDAA este o soluție inovatoare ce permite utilizatorilor să acceseze pe televizor cel mai bun conținut local și global – de la sporturi la filme, până la muzică și artă.

Sistemul de operare VIDAA este special proiectat pentru a face interacțiunea cu televizoarele NEI mai rapidă, mai ușoară și cu reacție de răspuns mai bună, în același timp permițând conexiunea la internet.

Platforma de conținut oferă utilizatorilor o experiență personalizată pe gusturile și preferințele acestora cuprinzând o varietate din cele mai bune seriale și aplicații precum Disney+, Netflix, YouTube, Prime Video, NBA League Pass, UEFA.tv și multe altele.

Despre IFA

IFA este cea mai mare expoziție de electronice de larg consum și electrocasnice din lume. Anul acesta, pentru a sarbatori cea de-a 100-a aniversare, IFA a invitat superstaruri internaționale precum: Bryan Adams, Nicole Scherzinger, Lie Ning, Faithless & Co ce au performat in fiecare seara a expozitiei in Sommergarten – Messe Berlin.

Cancelarul german Olaf Scholz a vizitat expoziția înaintea conferinței de presă pentru deschiderea oficiala IFA BERLIN.

Inca din 1924, IFA a fost platforma pentru lansări de tehnologie, prezentând dispozitive detectoare, receptoare radio cu tub, primul radio auto european și TV color. De la deschiderea spectacolului de Albert Einstein în 1930 până la lansarea primului video recorder în 1971, IFA Berlin a fost parte integrantă a transformării în tehnologie, reunind pionierii din industrie și produse inovatoare, toate sub un singur acoperiș.

Despre NEI

NEI continuă să fie un brand de încredere, în creștere pe piață europeană. Prezentă în România din 1993, marca NEI readuce televizoarele de ultimă generație la prețuri convenabile. Acum calitatea este accesibilă tuturor, adunând întreaga familie pentru a se bucura de emisiunile și filmele îndrăgite.