Îngrășământ și deficiența de molibden - cum recunoști carența și cum o corectezi

Molibdenul (Mo) este un microelement implicat în mai multe procese metabolice importante. foto: freepik.com

Nutriția plantelor este un subiect vast și uneori subestimat de mulți agricultori și grădinari. Ne concentrăm adesea pe macroelemente - azot, fosfor, potasiu - și uităm că plantele au nevoie și de o serie de microelemente fără de care creșterea și producția sunt serios afectate. Molibdenul este unul dintre aceste microelemente, discret ca prezență în sol, dar cu un rol esențial în metabolismul plantelor. În acest articol îți explicăm ce este molibdenul, cum se manifestă carența lui și ce tip de îngrășământ poți folosi pentru a corecta această problemă.

De ce contează microelementele în nutriția plantelor?

Atunci când alegi un ingrasamant pentru cultura ta, este tentant să te oprești la produsele clasice NPK și să consideri că ai rezolvat tot. În realitate, un sol dezechilibrat din punct de vedere al microelementelor poate produce plante cu aspect slab, rezistență scăzută la boli și o producție mult sub potențial - chiar dacă macroelementele sunt asigurate în cantități suficiente.

Microelementele, deși necesare în cantități mult mai mici, intervin în procese biologice esențiale: activarea enzimelor, sinteza clorofilei, absorbția altor nutrienți și rezistența față de diferiți agenți patogeni. Molibdenul face parte din această categorie și merită o atenție deosebită, mai ales în culturile de leguminoase și crucifere.

Ce rol joacă molibdenul în viața plantelor?

Molibdenul (Mo) este un microelement implicat în mai multe procese metabolice importante. Cel mai cunoscut rol al său este participarea la fixarea azotului molecular din atmosferă, un proces realizat de bacteriile din nodozitățile rădăcinilor leguminoaselor. Practic, fără molibden suficient, această simbioză funcționează deficitar, iar planta nu poate beneficia de azotul atmosferic chiar dacă bacteriile sunt prezente.

Pe lângă aceasta, molibdenul contribuie la sinteza proteinelor și a altor compuși organici importanți. Un alt efect interesant este că acest element poate induce o rezistență sporită față de anumite boli: la floarea-soarelui, lucernă și salată a fost observată o rezistență mai bună față de făinare atunci când nivelul de molibden din țesuturile plantei este optim. La porumb, un aport adecvat de molibden este asociat cu o rezistență crescută față de tăciune.

Carența de molibden - cum o recunoști

Înainte de a alege un ingrasamant pentru corectarea carenței, trebuie să știi cu certitudine că aceasta există. Simptomele carenței de molibden sunt uneori confundate cu ale altor deficiențe, mai ales cu cele de azot, de aceea observarea atentă a plantelor este esențială.

Simptome generale:

Plantele afectate de carența de molibden au, în general, o talie redusă din cauza scurt-nodării - internodurile sunt scurte, iar aspectul general este de „piticire". Frunzele mature prezintă cloroze (îngălbeniri), urmate rapid de necroze la vârful și marginea frunzelor. Un semn distinctiv este că marginile frunzelor se răsucesc spre fața superioară, ceea ce le dă un aspect ondulat sau încolăcit.

De asemenea, formarea florilor și a polenului poate fi perturbată, ceea ce duce implicit la o legare slabă a fructelor și la o producție redusă.

Simptome specifice pe anumite culturi:

La leguminoase (fasole, mazăre, soia, lucernă), carența de molibden se manifestă similar cu cea de azot: plante palide, cu creștere lentă. Dacă examinezi rădăcinile, vei observa că nodozitățile sunt puține, iar în secțiune acestea au culoare verde în loc de roz sau roșu - semn că fixarea azotului nu funcționează corespunzător.

La varzoase (varză, conopidă, broccoli, gulii), un simptom caracteristic este apariția frunzelor cu limbul foliar atrofiat, redus ca suprafață. La conopidă în special, inflorescența poate să nu se mai formeze deloc sau apare distorsionată și nedezvoltată - o pagubă majoră în culturile comerciale.

La trandafiri, carența se observă în calitatea florilor: acestea sunt slab colorate, iar petalele exterioare tind să se răsucească spre exterior, pierzând din aspectul decorativ.

De ce apare carența de molibden?

Un aspect important de reținut este că în cele mai multe cazuri, solul nu este lipsit de molibden, ci acesta există dar nu poate fi absorbit de plante. Principalul vinovat este aciditatea solului. De regulă, carențele de molibden sunt asociate cu un pH sub 5,5 - în condiții de aciditate ridicată, molibdenul devine insolubil și indisponibil pentru rădăcini.

Acesta este și motivul pentru care prima soluție recomandată pentru prevenirea carenței nu este neapărat aplicarea unui ingrasamant cu molibden, ci corectarea pH-ului solului prin aplicarea de amendamente calcaroase (var, dolomită). O creștere a pH-ului de la 5 la 6,5 poate rezolva în mod natural problema disponibilității molibdenului, fără costuri suplimentare majore.

Excesul de molibden - există și această problemă?

Da, ca la orice element nutritiv, și molibdenul poate crea probleme în exces, deși această situație este mai rară. Excesul se manifestă de obicei pe frunzele tinere, unde creșterea limbului foliar este perturbată. Frunzele afectate au o culoare galben-aurie caracteristică și apar deformate. Mugurii apicali pier, iar planta compensează prin dezvoltarea excesivă a mugurilor axilari, ceea ce îi afectează forma și producția.

Excesul de molibden poate fi cauzat de aplicarea necorespunzătoare a îngrășămintelor foliare sau a produselor specializate pe bază de microelemente, de aceea este important să respecți întotdeauna dozele recomandate.

Ce îngrășământ folosești pentru corectarea carenței de molibden?

Odată identificată carența, interventia se poate face în mai multe moduri, în funcție de cultura și de severitatea problemului:

Tratamentul semințelor - este una dintre cele mai eficiente metode, mai ales la leguminoase. Semințele se tratează cu o soluție de molibdat de amoniu sau molibdat de sodiu înainte de semănat. Doza este mică, dar eficiența este ridicată deoarece substanța ajunge direct la rădăcinile tinere.

Aplicarea foliară - îngrășămintele foliare cu molibden se aplică pe frunze în perioadele de creștere activă. Această metodă are avantajul că acționează rapid, rezultatele fiind vizibile în câteva zile. Este indicată mai ales atunci când carența se identifică târziu în sezon.

Aplicarea la sol - se pot folosi îngrășăminte complexe cu microelemente care conțin și molibden. Această metodă este mai lentă, dar are un efect mai durabil. Este recomandată în cadrul fertilizării de bază, înainte de semănat sau plantat.

Câteva sfaturi practice înainte de a alege un îngrășământ

Înainte de orice intervenție cu îngrășăminte sau amendamente, este recomandat să faci o analiză de sol. Aceasta îți arată nu doar pH-ul, ci și nivelul real al fiecărui element nutritiv, inclusiv al microelementelor. O analiză corectă te ajută să eviți atât carențele, cât și excesele, economisind bani și protejând în același timp mediul înconjurător.

Ține cont că fertilizarea excesivă nu este echivalentă cu o cultură mai bună. Un ingrasamant aplicat în doze greșite sau la momentul nepotrivit poate face mai mult rău decât bine, perturbând echilibrul solului și reducând calitatea producției.

Nutriția plantelor este un domeniu în continuă evoluție, iar alegerea produselor potrivite face diferența dintre o recoltă bună și una dezamăgitoare. Molibdenul, deși prezent în cantități infime în sol, poate influența dramatic sănătatea și productivitatea culturilor tale - cu atât mai mult cu cât carența lui trece adesea neobservată până când pagubele sunt deja vizibile.