Instanţa tranşează definitiv disputa de la Electromontaj S.A.

Instanta a constatat nulitatea absoluta a clauzelor din Actul constitutiv al companiei. FOTO: electromontaj

După aproape trei ani de litigiu, Curtea de Apel București a pronunțat o hotărâre definitivă (dosar 33675/3/2023) prin care a admis cererea formulată de către un acționar minoritar al Electromontaj SA și a dispus anularea mai multor clauze abuzive din Actul constitutiv al societății.

Clauzele anulate instituiau, în fapt, un mecanism prin care acționarul majoritar exercita un control semnificativ asupra transferului de acțiuni de către acționarii minoritari, limitând grav libertatea acestora de a dispune de participațiile deținute.

Astfel, instanta a constatat nulitatea absoluta a clauzelor din Actul constitutiv al companiei ce vizau procedura de instrainare a actiunilor Electromontaj si a dispus comunicarea si publicarea hotararii la Registrul Comertului si in Monitorul Oficial.

Decizia este definitivă și obligă compania să își armonizeze Actul constitutiv cu dispozițiile stabilite de instanță si prevederile legale, eliminand clauzele abuzive, care ingradeau libertatea de tranzactionare si dreptul de proprietate ale actionarilor.

Hotărârea pronunțată astăzi reprezintă un reper important în materia protecției drepturilor acționarilor minoritari și a respectării principiilor de guvernanță corporativă. In ultimii ani, tot mai multi actionari minoritari Electromontaj au contestat procedurile de instrainare instituite de actionarul majoritar – multe dintre aceste nemultumiri materializandu-se in procese in instanta impotriva companiei.

Acestia reclamau faptul ca actionarul majoritar le limiteaza drepturile asupra titlurilor de proprietate, fortandu-i, practic, sa isi vanda detinerile doar in cadrul programelor de rascumparare derulate de societate, la preturi semnificativ mai mici decat cele reale, din piata. Acesta decizie transeaza definitv abuzul reclamat si permite actionarilor minoritari sa dispuna de detinerile proprii in mod liber de orice restrictie si la preturi corecte, competitive, stabilite de piata, tratament care devine astfel egal cu cel de care acționarul majoritar dispunea deja prin actul constitutiv.