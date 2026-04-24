Întârzierea avionului: când apare dreptul la despăgubiri financiare pentru pasageri

3 minute de citit Publicat la 11:21 24 Apr 2026 Modificat la 11:21 24 Apr 2026

Întârzierea unui zbor înseamnă timp pierdut, stres și uneori bani cheltuiți în plus. În multe situații însă, ai dreptul să recuperezi o parte din acest disconfort sub formă de compensație financiară. Regulile europene protejează pasagerii și stabilesc condiții concrete în care poți cere bani de la compania aeriană.

Cel mai important criteriu este ora la care ajungi la destinația finală. Dacă întârzierea depășește 3 ore, intri în zona în care pot apărea despăgubiri pentru întârzierea avionului . Nu contează doar cât a întârziat plecarea, ci diferența reală față de ora programată de sosire.

Pentru a înțelege dacă ai dreptul la bani, trebuie să analizezi câteva lucruri. Contează cauza întârzierii, distanța zborului și tipul cursei. O verificare atentă te ajută să vezi rapid dacă merită să faci demersuri.

Când ai dreptul la despăgubiri pentru întârzierea avionului?

Primul lucru pe care îl verifici este întârzierea la sosire. Dacă ajungi cu peste 3 ore mai târziu decât era planificat, poți solicita compensație. Dacă întârzierea este mai mică, nu intri în această categorie, dar ai în continuare alte drepturi.

Al doilea criteriu este cauza întârzierii. Ai dreptul la despăgubiri atunci când problema ține de compania aeriană. Cele mai frecvente situații sunt:

● probleme tehnice ale aeronavei

● organizarea defectuoasă a echipajului

● întârzieri cauzate de zboruri anterioare

● greve ale personalului companiei aeriene

În aceste cazuri, responsabilitatea aparține operatorului aerian, iar tu poți cere compensație.

Contează și tipul zborului. Regulile europene se aplică dacă zborul pleacă din Uniunea Europeană sau este operat de o companie aeriană din UE. Asta înseamnă că multe curse internaționale intră în această categorie.

Un detaliu important apare la zborurile cu escală. Dacă ai o rezervare unică și pierzi conexiunea din cauza întârzierii, se calculează întârzierea totală la destinația finală. De aici pot apărea despăgubiri pentru întârzierea avionului chiar dacă prima parte a călătoriei a avut o întârziere mică.

Ce sumă poți primi și cum se calculează?

Valoarea compensației este stabilită în funcție de distanța zborului. Nu are legătură cu prețul biletului. Poți primi o sumă fixă chiar dacă ai plătit puțin pe bilet.

Schema generală:

● 250 euro pentru zboruri de până la 1.500 km

● 400 euro pentru zboruri între 1.500 și 3.500 km

● 600 euro pentru zboruri de peste 3.500 km

Pentru zborurile lungi, suma poate varia în funcție de durata întârzierii la sosire. Dacă întârzierea este mai mică, compensația poate fi redusă.

Dacă întârzierea la sosire depășește 3 ore și compania este responsabilă, ai șanse reale să primești bani.

Pe lângă compensația standard, poți cere și rambursarea unor cheltuieli suplimentare. Aici intră costuri precum mâncare, transport sau cazare, dacă le poți dovedi cu documente.

Mulți pasageri caută informații despre despăgubiri pentru întârzierea avionului și cred că primesc doar banii cheltuiți. În realitate, compensația standard este separată și se acordă chiar și fără astfel de costuri.

Situații în care nu primești bani, dar ai alte drepturi

Există și cazuri în care nu se acordă compensație financiară. Acestea apar atunci când întârzierea este cauzată de factori externi, pe care compania nu îi poate controla.

Cele mai frecvente exemple sunt:

● condiții meteo severe

● restricții de trafic aerian

● probleme de securitate

● evenimente politice sau situații de criză

● incidente externe precum impactul cu păsări

În aceste situații, compania nu plătește despăgubiri pentru întârzierea avionului. Totuși, pasagerii beneficiază de asistență.

Ai dreptul la:

● mâncare și băuturi în timpul așteptării

● acces la telefon sau internet

● cazare dacă întârzierea durează peste noapte

● transport între aeroport și cazare

Dacă întârzierea depășește 5 ore, poți solicita rambursarea biletului. Aceasta este o opțiune utilă atunci când călătoria nu mai are sens pentru tine.

Dacă ai cumpărat un pachet turistic, regulile se aplică și pentru zborul inclus în acel pachet. Organizatorul are obligația să te informeze despre modificări și să îți ofere soluții.

Ce trebuie să faci după întârziere ca să nu pierzi banii?

Primul pas este să păstrezi toate documentele. Acestea te ajută să demonstrezi situația și să faci o cerere corectă.

Păstrează:

● biletul de avion sau confirmarea rezervării

● cartea de îmbarcare

● notificările primite de la companie

● bonuri și facturi pentru cheltuieli

Al doilea pas este să notezi detaliile importante. Ora reală a plecării și a sosirii, precum și informațiile primite de la companie pot face diferența.

Dacă ai posibilitatea, cere explicații despre motivul întârzierii. Chiar dacă nu primești un răspuns complet, orice informație ajută.

Al treilea pas este verificarea eligibilității. Analizează întârzierea finală, cauza și tipul zborului. Dacă toate condițiile sunt îndeplinite, poți merge mai departe cu solicitarea.

În cazul zborurilor cu escală, verifică întreaga călătorie. Întârzierea finală contează mai mult decât cea de la primul zbor.

Regulile europene rămân stabile și oferă protecție reală pasagerilor. Chiar dacă există discuții despre modificări, dreptul la compensație pentru întârzieri mari rămâne un punct important.

Dacă ai ajuns cu peste 3 ore întârziere și problema ține de compania aeriană, merită să verifici cazul. Despăgubirile pentru întârzierea avionului pot acoperi o parte din disconfortul suferit și îți oferă un mod concret de a-ți recupera drepturile.