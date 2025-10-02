Legături digitale între continente: România și Djibouti fac pasul spre o cooperare tehnologică solidă

Din ce în ce mai mulți utilizatori aleg pacanele online în locul variantelor clasice. FOTO: pixabay.com

România face un nou pas spre extinderea cooperării digitale, de data aceasta alături de Djibouti. Discuțiile recente dintre oficialii celor două țări s-au concentrat pe probleme actuale, de la combaterea dezinformării până la sprijinirea firmelor de tehnologie care pot face diferența pe plan internațional.

România vine cu experiență în digitalizare și know-how european, în timp ce Djibouti caută soluții pentru a-și dezvolta infrastructura digitală și a atrage parteneri de încredere. Este un început pragmatic, care ar putea aduce rezultate reale de ambele părți.

România, o bază sigură pentru modernizarea digitală

Chiar dacă România nu stă grozav la capitolul alfabetizare digitală, are tot ce îi trebuie pentru a merge în direcția bună. Doar 28% dintre români au competențe digitale de bază, dar asta nu a împiedicat statul să investească masiv în digitalizare.

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, miliarde de euro au fost direcționate spre modernizarea serviciilor publice și digitalizarea administrației. Avem și infrastructura necesară: o rețea IT solidă, peste 250.000 de specialiști în domeniu. Așadar, chiar dacă startul a fost lent, România nu mai stă pe loc.

Transformarea digitală se simte în tot ce înseamnă viață de zi cu zi. În administrație, de exemplu, mulți români pot acum să solicite cazierul sau să își reînnoiască actele fără să mai piardă ore la coadă. Platformele de e-guvernare au redus birocrația și au crescut eficiența unor instituții care până acum păreau blocate în trecut.

Tehnologia a schimbat și modul în care oamenii se relaxează. Timpul liber arată altfel când ai acces la servicii rapide, personalizate și sigure. Din ce în ce mai mulți utilizatori aleg pacanele online în locul variantelor clasice. E mai simplu, nu necesită deplasare, iar jocurile sunt accesibile oricând, de pe telefon sau laptop.

Platformele moderne oferă o experiență fluidă, adaptată nevoilor fiecărui utilizator, într-un cadru reglementat care respectă toate normele de protecție a datelor. Este o dovadă clară că digitalizarea nu înseamnă doar reforme administrative, ci și o schimbare reală în obiceiurile zilnice.

Djibouti vrea să avanseze digital, dar mai are de lucru

Djibouti are planuri mari în tehnologie, iar locația sa din Cornul Africii îi oferă un avantaj greu de ignorat.

La începutul lui 2024, peste 65% din populație era deja conectată la internet, iar cifrele continuă să crească. Totuși, un detaliu rămâne clar: accesul rămâne inegal. Prețurile sunt ridicate, iar semnalul variază mult între orașe și sate. Aproape o treime din oameni sunt încă offline, ceea ce arată cât de multă muncă mai e de făcut în rețele și educație digitală.

Fiind conectat la nouă cabluri submarine de fibră optică, Djibouti poate deveni un punct central de internet pentru întreaga regiune. Dar pentru ca acest avantaj să conteze, autoritățile trebuie să rezolve problemele din teren – de la lipsa conexiunii în zonele izolate până la lipsa de formare în rândul tinerilor. Soluțiile pe termen lung ar putea însemna mai mult decât acces: ar aduce o economie mai puternică și un nivel crescut de securitate digitală.

Dialog deschis între România și Djibouti

Recenta întâlnire dintre ambasadoarea României, Olivia Toderean, și ministrul delegat pentru economie digitală din Djibouti, Mariam Hamadou Ali, vine ca un semnal clar că cele două țări vor să colaboreze mai aproape în zona tehnologiei.

Întâlnirea a avut loc săptămâna trecută și s-a concentrat pe punctele forte ale României în digitalizare: de la platforme de e-guvernare funcționale până la pregătirea specialiștilor în IT.

Discuțiile au vizat mai mult decât schimburi de idei. România are deja experiență în crearea de firme de tehnologie care pot concura la nivel internațional, iar aceste modele pot fi adaptate la realitatea din Djibouti.

Oficialii au vorbit și despre pași practici: proiecte pilot comune pentru digitalizarea unor servicii publice sau implicarea firmelor românești în dezvoltarea infrastructurii digitale locale. România câștigă influență într-o zonă cu potențial strategic, iar Djibouti are șansa de a folosi experiența europeană pentru a-și accelera propria transformare.

Tehnologia trebuie să vină la pachet cu siguranța informației

Un punct esențial în cooperarea dintre cele două țări este combaterea dezinformării. În România, 78% dintre cetățeni consideră că autoritățile ar trebui să facă mai mult în această direcție. Deși digitalizarea a făcut viața mai ușoară pentru milioane de oameni, valurile de informații false pot strica repede încrederea în instituții și pot crea haos în momente critice.

Pentru Djibouti, care se confruntă cu tensiuni regionale și riscuri cibernetice în creștere, acest parteneriat deschide noi perspective. România poate împărtăși bune practici europene, inclusiv aplicarea unor norme precum Digital Services Act, care obligă platformele mari să gestioneze mai atent conținutul publicat.