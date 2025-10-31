MARAES KAARAL, produse cosmetice vegane pentru îngrijirea părului

Linia MARAES este 100% vegană, certificată ICEA si cruelty-free. foto: MARAES

Fiecare femeie visează la un păr care să fie mereu sănătos, strălucitor și usor de aranjat, iar secretul pentru a obtine acest rezultat stă în alegerea unei rutine de îngrijire corecte și a produselor potrivite. KAARAL , brandul italian recunoscut pentru produsele sale profesionale destinate îngrijirii părului, a creat linia MARAES, 100% vegană, certificată ICEA si cruelty-free, lipsită de parabeni, sulfati sau silicon, și îmbogatită cu ingrediente pretioase ce oferă părului strălucire si vitalitate.

Ingrediente esentiale în produsele cosmetice vegane MARAES:

Ulei Monoi de Tahiti – hrănitor și protector

Extract de alge – sursa naturala de minerale

Proteine din quinoa – fortifică și regenerează fibra capilară

Biotina și pantenol – oferă hidratare intensă, strălucire și elasticitate

Fiecare tip de păr este diferit și are nevoi proprii. Poate fi uscat și deteriorat, cret și dificil de aranjat, drept dar predispus la frizz sau afectat de factorii externi precum soarele și poluarea. În funcție de tipul de par, MARAES ofera produse profesionale vegane pentru hidratare, protecție și frumusețe vizibilă încă de la primele utilizări.

Descoperă mai jos gamele MARAES și alege îngrijirea care se potriveste cel mai bine părului tau.

MARAES Color Care

Protecție și strălucire pentru părul colorat

Gama MARAES Color Care este dedicată părului vopsit și tratat chimic. Ingredientele sale vegane protejează impotriva oxidării și a factorilor externi, păstrand intensitatea și luminozitatea culorii pentru mai mult timp. Formula contine ulei de Monoi, Macadamia si seminte de in, bogate in antioxidanți și acizi grași care regenerează cuticula și hrănesc fibra capilară.

Gama Color Care include produse special alese pentru a-ți păstra culoarea vie și intensă: Color Care Shampoo, sampon vegan ce curăță delicat părul, protejează pigmenții de culoare și îl apară de radicalii liberi, alături de Color Care Mask, masca nutritivă care hidratează în profunzime și încetineste pierderea pigmentului. Gama este completată de Color Care Lotion, un concentrat cu uleiuri prețioase ce intărește firul de păr și îi oferă rezistență sporită, și de Color Care Serum, un ser iluminator ce sigilează cuticula și intensifică stralucirea naturală a părului colorat. Ăă,Ââ,Îî,Șș,Țț

Pentru o îngrijire completă poți alege ritualul profesional Color Care în salon, ce îmbină toate cele patru produse pentru rezultate vizibile și de durată, sau varianta de ritual pentru acasă, cu sampon, mască și ser, care te ajută să îți menții părul colorat sănătos și plin de strălucire între vizitele la salon.

MARAES Renew Care

Reparare intensivă pentru păr deteriorat

Gama MARAES Renew Care este soluția ideală pentru părul slăbit, stresat și lipsit de strălucire. Formula sa conține complex de alge (Algae Complex) și ulei Monoi de Tahiti, ingrediente cu proprietăți remineralizante și nutritive, care repara fibra capilară din interior și redau vitalitatea.

În această gamă regăsesti Renew Care Shampoo, sampon vegan cu acțiune delicată ce curăță blând scalpul și părul, protejându-l de rupere și deteriorare, alături de Renew Care Mask, masca intens nutritivă, plină de vitamine si săruri minerale, ce creează o barieră protectoare în jurul firului de păr. Completarea perfectă vine prin Renew Care Doppio Elixir, un tratament cu texțura usoară și efect antioxidant, ideal pentru stimularea regenerării profunde, dar și Renew Care Serum, care oferă hidratare, protecție și un luciu radiant de lungă durată.

Pentru cele mai bune rezultate, poți opta pentru ritualul profesional Renew Care în salon, unde toate produsele sunt aplicate de specialiști pentru o regenerare completă, sau poți continuă acasă cu un program de intreținere ce include șamponul, masca și serul din gama. Astfel, părul tău va recapăta elasticitatea, rezistentă și aspectul sănătos de care ai nevoie zi de zi.

MARAES Curly Care

Definire și vitalitate pentru bucle

Gama MARAES Curly Care a fost creată special pentru părul creț și ondulat, oferind elasticitate, hidratare intensă și volum natural. Ingredientele cheie sunt quinoa și extractul de aur, care stimulează producția de colagen și elastină, ajutând la menținerea buclelor elastice, definite și pline de viată.

Din această gamă fac parte produse esentiale pentru rutina zilnică: Curly Care Shampoo, care curată delicat si redă vitalitate firului de păr, Curly Care Conditioner, ce oferă hidratare si flexibilitate, Curly Care Revitalising, un fluid lejer cu efect anti-frizz ce defineste instantaneu buclele, precum si Curly Care Definition Cream, ideală pentru disciplinarea suvitelor si păstrarea formei perfecte a buclelor.

Pentru o experiență completă, poți alege Natural Curly Hair Treatment, ce îmbină șamponul, balsamul și fluidul revitalizant pentru o hidratare zilnică intensă, sau Defined Curly Hair Treatment, care reunește șamponul, balsamul, crema de definire și fluidul revitalizant pentru un plus de volum și elasticitate de durată.

MARAES Liss Care

Pentru păr drept, neted și mătăsos

Gama MARAES Liss Care este ideală pentru părul drept sau rebel. Reduce frizz-ul, lasă părul neted, sănătos și mătăsos. Formula conține Pantenol (Vitamina B5) și Biotina (Vitamina B8), care fortifică, hidratează și regenerează firul de păr pentru un aspect vizibil mai puternic și mai strălucitor.

În cadrul gamei regăsești produse pentru o îngrijire completă: Liss Care Shampoo, sampon vegan delicat ce curată bland si redă supletea părului; Liss Care Mask, masca bogată ce hrănește în profunzime și sigilează cuticula pentru un luciu de durată; Liss Care All in One, balsamul leave-in multifuncțional cu zece beneficii esențiale pentru părul uscat sau dificil de aranjat; și Liss Care Split Ends Sealer, tratamentul dedicat vârfurilor despicate, cu efect reparator și netezire vizibilă.

Pentru o rutină completă de înfrumusețare, poți opta pentru Straight Hair Treatment, recomandat pentru părul cu firul mediu-fin, care include samponul, balsamul leave-in și tratamentul pentru vârfuri, sau pentru Straight and Tamed Hair Treatment, ce combină șamponul, masca, balsamul leave-in și produsul de sigilare a vârfurilor – o soluție ideală pentru părul gros și predispus la electrizare.

MARAES Sun Care

Protecție completă împotriva efectelor soarelui

Expunerea frecventă la soare, vânt sau apă sărată poate uscă și fragiliză părul, lăsandu-l tern și lipsit de strălucire. Pentru a preveni aceste efecte, MARAES Sun Care propune o linie de produse cosmetice vegane cu formule speciale, îmbogătite cu filtre UV și extracte naturale din portocală amară, trandafir de Damasc, iasomie, soc și bujor. Aceste ingrediente oferă hidratare, protectie antioxidantă și un parfum delicat, astfel încât părul și pielea să rămană sănătoase și catifelate chiar și în cele mai însorite zile

În această gamă vei găsi tot ce ai nevoie pentru o îngrijire completă: Sun Care Hair & Body Wash, un produs 2 în 1 ce curată delicat părul și pielea după expunerea la soare sau la apă sărată, Sun Care Mask, o mască intens hidratantă care reface structura fibrei capilare și redă strălucirea părului, Sun Care Spray Shield, un spray bifazic cu protectie UV ce oferă elasticitate și un aspect radiant suvițelor, dar și Sun Care Body Lotion, o loțiune hrănitoare ce calmează pielea și ajută la menținerea bronzului pentru mai mult timp.

Pentru o rutină eficientă de îngrijire, poți alege Ritualul Sun Care, care combină toate aceste produse: șamponul și gelul de duș, masca, spray-ul protector și loțiunea de corp, oferind protectie și revitalizare atât părului, cât și pielii, la fiecare expunere la soare.

Cu aceste cinci game, MARAES reuseste să răspundă tuturor nevoilor de îngrijire ale părului: fie ca ai nevoie de protecție a culorii, de reparare, de bucle definite, de netezire sau de protecție solară, există o soluție creată special pentru tine. Toate formulele sunt vegane, profesionale și îmbogățite cu ingrediente prețioase, astfel încât părul tău să fie frumos și sănătos încă de la primele utilizări.

Alege gama care ți se potriveste și transforma-ți rutina zilnică într-un ritual de îngrijire inspirat din puterea ingredientelor vegane, pentru un păr plin de vitalitate și strălucire zi de zi.