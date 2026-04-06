OMODA 7 SHS-P stabilește un nou reper în industrie cu garanția completă de 8 ani / 160.000 km

2 minute de citit Publicat la 12:26 06 Apr 2026 Modificat la 12:26 06 Apr 2026

Lansat la final de martie în România, modelul OMODA 7 SHS-P vine cu o garanție a vehiculului de 8 ani sau 160.000 km, pachet care depășește semnificativ media segmentului în principalele piețe auto din UE. Prin perioada extinsă și acoperirea completă, brand-ul OMODA reafirmă angajamentul producătorului chinez față de fiabilitatea produselor pe termen lung.

Sistemul suprem de fiabilitate din spatele garanției complete

Spre deosebire de practicile obișnuite din industrie -precum garanțiile limitate pe componente, condițiile suplimentare complicate sau cerințele stricte de utilizare -garanția OMODA 7 SHS-P pune accentul pe simplitate, uniformitate și acoperire totală.

Noii utilizatori primesc astfel access la un cadru clar și transparent, în carenu sunt provocați să interpreteze constant detalii complicate sau să se teamă de restricții ascunse – experiența devine una autentică, de tipul „ce vezi este ceea ce primești”.

Această încredere provine din filosofia de „fiabilitate pe termen lung” integrată în OMODA 7 SHS-P încă din faza de cercetare și dezvoltare.

Calitatea construiește baza siguranței. OMODA 7 SHS-P este proiectat conform standardelor globale de siguranță de cinci stele, utilizând 72,1% oțel de înaltă rezistență și 68% tablă galvanizată, oferind protecție durabilă împotriva coroziunii și un nivel ridicat de siguranță - un angajament solid, chiar dacă nu este unul neapărat la vedere.

Sistemul bateriei a fost supus la peste 100 de teste riguroase, inclusiv în condiții extreme de încărcare, temperaturi ridicate și scăzute și vib

OMODA 7 SHS-P definește un nou standard al calității pe termen lung

Pe piața UE, consumul rațional și valoarea pe termen lung sunt prioritare. OMODA 7 SHS-P este conceput pentru publicul urban neo-LOHAS - utilizatori care nu plătesc doar pentru prezent, ci apreciază experiențele fiabile în timp.

Garanția completă de 8 ani / 160.000 km nu este o simplă ofertă de moment, ci o extensie naturală a filosofiei „calității supreme”. De la arhitectura de siguranță până la sistemul de asigurare pe termen lung, OMODA 7 oferă un pachet complet testat, construit pentru utilizare îndelungată.

Într-un mediu precum cel din UE - care pune accent pe calitate, transparență și decizii rationale - OMODA 7 SHS-P folosește cea mai lungă garanție completă din industrie ca punct de sprijin pentru a construi relații de încredere pe termen lung cu utilizatorii. Aceasta reflectă nu doar încrederea în produs, ci și angajamentul ferm față de piața europeană.

OMODA își propune să devină „liderul global în segmentul crossover”.

În domeniul vehiculelor electrificate, OMODA & JAECOO utilizează tehnologia SHS (Super Hybrid System) de ultimă generație, oferind putere ridicată, eficiență optimizată și autonomie extinsă, cu obiectivul de a deveni „liderul global al tehnologiei hibride”.

P-ul din denumirea modelului (OMODA 7 SHS-P) face trimitere la versiunea Plug-in care definește modelul.

Notă:

Disponibilitatea anumitor funcții poate varia în funcție de piață. Specificațiile finale ale vehiculului și echipamentele depind de reglementările locale și livrarea efectivă.

Condițiile specifice ale garanției sunt stabilite conform versiunilor oficiale din fiecare piață a UE.