Optimizarea patinării la tractoarele 4x4 pentru dezmiriștirea de vară (+35°C)

4 minute de citit Publicat la 14:10 26 Aug 2026 Modificat la 14:10 26 Aug 2026

Află cum influențează patinarea, turația motorului, presiunea în anvelope și întreținerea utilajului consumul de combustibil și eficiența lucrărilor agricole. Sursa foto: envato

Dezmiriștirea de vară la temperaturi ambientale ce depășesc pragul de +35°C reprezintă una dintre cele mai solicitante operațiuni agricole din punct de vedere mecanic și termic. În condiții de arșiță extremă, când solul prezintă un grad ridicat de compactare și rezistență mare la penetrare, exploatarea eficientă a flotei formate din tractoare 4x4impune un control riguros asupra transferului de putere.

Apariția fenomenului de patinare excesivă peste limitele constructive acceptate duce direct la o risipă considerabilă de combustibil, degradarea prematură a căii de rulare și suprasolicitarea transmisiei hidromecanice. Pentru managerii de ferme și responsabilii de logistică, înțelegerea fizicii din spatele tracțiunii și ajustarea parametrilor de lucru sunt decisive pentru menținerea rentabilității pe hectar.

Patinarea optimă și rolul ei în lucrările solului uscat

Patinarea reprezintă diferența procentuală dintre viteza teoretică de rotație a roților motrice și viteza reală de avansare a utilajului pe teren.

Procentul optim de patinare pentru lucrările grele de pregătire a solului uscat se încadrează strict în intervalul 10% – 15%.

● Patinare sub 10%: Indică o subîncărcare a motorului sau o încărcare excesivă a utilajului, ceea ce determină o compactare suplimentară nejustificată a solului și consum inutil de energie pentru autodeplasare.

● Patinare între 10% și 15%: Reprezintă fereastra tehnologică ideală unde se obține forța maximă de tracțiune raportată la consumul specific de combustibil și protecția anvelopelor.

● Patinare peste 15%: Generează patinare distructivă, tăierea agregatelor structurale ale solului, creșterea exponențială a temperaturii în anvelope și un consum crescut de motorină cu până la 20–30%.

Stabilirea punctului de echilibru dinamic necesită o corelare precisă între greutatea operativă a utilajului, distribuția maselor pe punți și caracteristicile implementului tractat. În exploatarea unei flote moderne de tractoare 4x4, distribuția optimă a masei pentru lucrările de dezmiriștire de vară trebuie să respecte raportul de 40% pe puntea față și 60% pe puntea spate. Această repartiție previne ridicarea punții față la eforturi mari de tracțiune și menține aderența ambelor punți motoare pe solul uscat.

Corelarea turației motorului (1800–2100 RPM) cu regimul termic la +35°C

Operarea utilajelor la temperaturi ambientale extreme de peste +35°C pune o presiune deosebită pe sistemul de răcire al motorului și pe vâscozitatea uleiurilor lubrifiante. Testele de teren și specificațiile tehnice arată că intervalul optim de funcționare pentru motoarele din seria Lovol este cuprins între 1800 și 2100 RPM.

În această plajă de turații, motorul livrează peste 90% din cuplul maxim garantat, menținând în același timp un consum specific redus de combustibil. Depășirea pragului de 2100 RPM în condiții de arșiță nu aduce o creștere semnificativă a vitezei de lucru, ci determină:

● Creșterea accelerată a temperaturii lichidului de răcire peste pragul de siguranță de 95°C;

● Degradarea termică a uleiului din transmisie și din circuitul hidraulic;

● Spori nejustificați ai consumului de combustibil orar fără un adaos proporțional de suprafață lucrată.

Mecanizarea eficientă presupune selectarea treptei din cutia de viteze (de tip 12F+12R sau 16F+8R cu inversor) astfel încât tractorul să mențină o viteză reală de înaintare de 7–10 km/h fără a solicita motorul peste regimul termic nominal.

În cadrul analizelor tehnice desfășurate pe echipamente puse la dispoziție de DUOTRAC dealer tractoare LOVOL, s-a constatat că utilizarea incorectă a unei trepte superioare de viteză combinată cu o turație scăzută sub 1700 RPM duce la suprasolicitarea motorului, pe când o treaptă inferioară la turație maximă duce la patinare excesivă și suprapuneri inutile.

Bune practici tehnice pentru reducerea patinării la tractoare 4x4

Pentru limitarea pierderilor energetice și optimizarea aderenței pe timpul verii, decidenții din ferme trebuie să aplice următoarele măsuri tehnico-organizatorice:

Ajustarea presiunii în anvelope: Pe sol dur și uscat, presiunea în anvelopele radiale de pe puntea spate trebuie redusă la 1,1 – 1,3 bar pentru a mări amprenta la sol și suprafața de contact a crampoanelor. Lestarea suplimentară: Montarea de greutăți suplimentare pe roțile din spate și pe suportul frontal permite obținerea unei mase specifice de aproximativ 45–50 kg per cal-putere. Utilizarea blocării diferențialului: Cuplarea automată sau electrohidraulică a blocării diferențialului punții spate pe porțiunile cu aderență scăzută previne patinarea unilaterală a unei singure roți. Inspecția și curățarea radiatoarelor: La +35°C, acumularea de pleavă și praf în fagurele radiatorului reduce capacitatea de schimb termic cu până la 40%, ducând la supraîncălzire. Eșalonarea orelor de lucru: Organizarea schimburilor în intervalele de temperatură moderată (dimineața devreme, după-amiaza târziu sau noaptea) pentru a menține eficiența termică maximă a agregatului.

Evaluarea impactului financiar al patinării asupra costului total de operare

Controlul patinării și selectarea corectă a treptelor de viteză influențează în mod direct costul total de operare per hectar. O creștere necontrolată a patinării de la 12% la 25% generează pierderi financiare structurate pe trei axe principale:

● Costul combustibilului irosit: La o suprafață de 500 hectare dezmiriștite, o diferență de consum de 2,5 L/ha înseamnă o risipă directă de 1.250 litri de motorină.

● Uzura anvelopelor: Patinarea pe sol uscat acționează ca un abraziv puternic, reducând durata de viață a anvelopelor agricole cu până la 35–40%.

● Reducerea randamentului orar: Timpul pierdut din cauza patinării înseamnă mai puține hectare lucrate pe zi, ceea ce crește cheltuielile cu manopera și întârzie lucrările din calendarul agrotehnic.

Recomandări finale pentru manageri de achiziții și flote

Eficientizarea operațiunilor de vară depinde de capacitatea echipei tehnice de a monitoriza și ajusta parametrii de lucru ai utilajului în timp real. Prin implementarea unei rutine de verificare a patinării, menținerea turației motorului în plaja 1800–2100 RPM și corelarea vitezei de deplasare cu rezistența solului, consumul de motorină și uzura utilajelor pot fi menținute la niveluri optime, garantând o pregătire corespunzătoare a terenului pentru culturile de toamnă.